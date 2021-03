«Baby-Gate» Keine Mutterschaftsvertreter im Basler Grossen Rat Die Einführung von Stellvertretern im Parlament sei weder zweck- noch verhältnismässig, findet der Regierungsrat. Elodie Kolb 03.03.2021, 18.15 Uhr

Im Basler Grossen Rat soll es weiterhin keine Stellvertreter geben. Roland Schmid / BZ

Der Vorfall im Basler Parlament 2018 zog grosse Kreise: Der damalige Grossratspräsident verwies Lea Steinle (GAB) mit ihrem Baby dem Saal. Was heute unter «Baby-Gate» bekannt ist, führte zu diversen Vorstössen, um Mutterschaft im Parlament zu erleichtern.

Darunter der Anzug von Aeneas Wanner (GLP), der die Einführung eines Stellvertretersystems für Parlamentarierinnen im Mutterschaftsurlaub forderte. Denn: «Eine stillende Mutter kann meist nicht länger als zwei Stunden weg vom Neugeborenen», argumentiert er. Die Einführung von Stellvertretern hält der Regierungsrat jedoch für «unverhältnismässig». So heisst es in dem am Dienstag veröffentlichten Beschluss.

«Pragmatischer Umgang in Basel»

Die Regierung habe Zweifel daran, dass ein Stellvertretersystem verhältnismässig sei, begründet sie. Dies, weil dafür eine Revision der kantonalen Verfassung notwendig wäre. Das zeige die Analyse von den fünf Kantonen in der Schweiz, die bereits Stellvertretungen im Parlament vorgesehen haben. Darunter Genf, Jura und Graubünden.

Auch zweckmässig sei die Einführung von Stellvertretern im Parlament nicht, hält der Regierungsrat fest. Denn: «Die Anwesenheit an Parlaments- und Kommissionssitzungen hat keine Auswirkungen auf die Ausrichtung der Mutterschaftsentschädigung.» Dies allerdings nur, wenn die Sitzungsgelder während des Mutterschaftsurlaubs nicht bezogen werden. Damit habe man «einen pragmatischen Umgang in Basel-Stadt gefunden», so Yvonne Schaffner von der Staatskanzlei.

Bereits 2018 reichte Wanner eine Motion mit der entsprechenden Forderung ein. Daraufhin bat der Regierungsrat in seiner Stellungnahme darum, die Motion in einen Anzug umzuwandeln. Damit wurde die verbindliche Forderung an den Regierungsrat zu einer Anregung zur Veränderung der Verfassung.