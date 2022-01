Babyboom Rekord im Bethesda Spital: So viele Säuglinge gab es noch nie! Im vergangenen Jahr hat das Bethesda Spital zusammen mit dem Haus der Geburt Bethesda erstmals die Marke von 2000 Säuglingen geknackt. Lea Meister Jetzt kommentieren 03.01.2022, 16.34 Uhr

Ein Neugeborenes, welches im vergangenen Jahr im Bethesda Spital das Licht der Welt erblickt hat. zvg

2018 waren es noch 1885 Babys, 2019 deren 1903. Im vergangenen Jahr kamen 2020 Säuglinge im Bethesda Spital und dem Haus der Geburt zur Welt. Der Anstieg an Geburten sei auf den Ausbau rund um den Bereich Schwangerschaft und Geburt auf dem Bethesda Campus zurückzuführen, so das Bethesda Spital in einer Medienmitteilung vom Montag. Die Eröffnung des «Haus der Geburt Bethesda» sei den Bedürfnissen werdender Eltern gerecht geworden.