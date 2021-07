Badischer Bahnhof: Chlortransporte durch Basel werden eingestellt

Badischen Bahnhof Deutsche Bahn stoppt Chlortransporte durch Basel – das sind die Gründe und Auswirkungen Die Ostfassade des Badischen Bahnhofs in Basel erhält wegen Gefahrentransporte eine Brandschutzmauer. Andere Massnahmen bleiben aus. Peter Schenk 02.07.2021, 05.00 Uhr

Bis 2027 soll der südliche Abschnitt des Badischen Bahnhofs in Basel fertig umgebaut sein. Symbolbild: Juri Junkov

Seit Jahren beschäftigen die Gefahrentransporte durch den Badischen Bahnhof in Basel die Gemüter. Hintergrund: Mit dem Ausbau des 3. und 4. Gleises von Karlsruhe bis Basel sollen auch die Gefahrentransporte um 60 Prozent zunehmen. Nun beginnt die Deutsche Bahn (DB) mit dem Ausbau des südlichsten Abschnitts, der von Weil Otterbach bis zum Rhein in Basel geht. Er soll bis 2027 fertig werden. Weil die Strecke in der Schweiz liegt, musste das Bundesamt für Verkehr (BAV) die Arbeiten genehmigen und verfügte für die Durchfahrt des Badischen Bahnhofs mehrere Auflagen.



So wird die Ostfassade des Bahnhofsgebäudes in Richtung Surinam brandschutztechnisch ertüchtigt. Ausserdem muss die DB bei der Erneuerung der Gleise 1 und 2, die Richtung Bahnhofshalle und Schwarzwaldallee liegen, die Entwässerung und die Abdichtung auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Das BAV verfügte ausserdem laut Medienstelle eine Maximalgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern für Güterzüge mit Gefahrgut sowie die Anpassung von Fluchtweg- und Brandschutzkonzept.



Ein Extragleis sei nicht möglich, sagt der Kanton

Andere Forderungen wurden nicht erfüllt. So hatte sich die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rats in den vergangenen Jahren mehrmals in ihren Berichten dafür eingesetzt, dass die Regierung die Basler Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit unterstützt, die sich für ein zusätzliches Gleis für den Güterverkehr und eine Einhausung einsetzte. Laut BAV hat man die Variante eines zusätzlichen Gleises verworfen. Gründe seien bauliche sowie ein erhöhtes Risiko gewesen. So hätte man zum Beispiel das denkmalgeschützte Gebäude der Schwarzwaldallee 220 abreissen müssen, wo sich das deutsche Honorarkonsulat befindet.



Anne Tschudin, Mediensprecherin des Basler Gesundheitsdepartements, schreibt in einer gemeinsamen Antwort auf eine Anfrage, die auch an das Regierungspräsidium und die Regierung gerichtet war:

«Ein Extragleis ist technisch nicht machbar und wurde deshalb auch nie gefordert.»

Dies widerspricht den Aussagen der GPK, die sich auf die Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit stützte. Tschudin bestätigt, dass neben einer strikten Trennung von Güter- und Personenverkehr Brandschutzmassnahmen bei den Perrons mit Gefahrentransporten gefordert worden seien.



Werden noch Fangschienen eingebaut?

Es ging bei Letzterem um Überlegungen zu einer Brandschutzmauer auf dem Perron A, das heisst zwischen Gleis 2 und 3, wie das BAV mitteilt. Kommen wird sie nicht.

«Die bislang gemachten Vorschläge erwiesen sich aus statischen Gründen als nicht machbar, beziehungsweise sie hätten die Sicherheit der Wartenden und der Aussteigenden auf dem Perron verschlechtert»,

begründet das Bundesamt.



Ganz abgeschlossen sind die Diskussionen um die Gefahrentransporte noch nicht. Während der Kanton seine Forderungen hinsichtlich des Umweltschutzes erfüllt sieht, verweist Tschudin darauf, dass die DB auf Verfügung des BAV 2025 beim Personenschutz nochmals eine Risikoermittlung erstellt. Letzteres ist die zweite und aktualisierte Stufe eines Verfahrens nach Störfallverordnung, so das BAV. Es betont, dass das Risiko dadurch reduziert wurde, dass derzeit kein Chlor im Kesselwagen mehr durch den Badischen Bahnhof fahren würde.



Ausserdem soll 2025 abgeklärt werden, ob sogenannte Fangschienen eingebaut werden. Das wäre auch nachträglich noch möglich. Diese sollen bei einer Entgleisung die Räder des entgleisten Fahrzeugs aufhalten und verhindern, dass es aus dem Gleis ausschert. Je nach Situation könnten diese das Risiko senken, aber im Extremfall auch erhöhen, so das BAV.