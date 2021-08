Badischer Bahnhof Schlangen vor dem Reisezentrum: Diese Auswirkungen hat der Streik der Lokführer auf Basel Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer streikt. Das macht sich am Basler Badischen Bahnhof bemerkbar, die Menschen bangen um Verbindungen, die sie nach Hause bringen. Elodie Kolb 11.08.2021, 18.54 Uhr

Bei den allermeisten Zugverbindungen steht in gelber Schrift: «Zug fällt heute aus». Bild: Kenneth Nars

Eine Menschentraube sammelt sich gegen den Abend inmitten der Bahnhofshalle des Badischen Bahnhofs in Basel. Gebannt starren sie auf die grosse Anzeigetafel mit der Hoffnung, eine passende Zugverbindung zu finden. Bei vielen Verbindungen auf der Tafel steht allerdings in gelber Schrift: «Zug fällt heute aus». Vor dem Reisezentrum hat sich eine Schlange gebildet. Darunter ist eine junge Frau mit einem grossen Rollkoffer. Sie sei auf dem Rückweg von den Ferien und müsse nach Frankfurt. «Ich muss jetzt zuerst einmal herausfinden, ob mein Zug überhaupt fährt. Ansonsten müsste mich jemand mit dem Auto abholen», sagt sie resigniert.

Seit dem frühen Mittwochmorgen streikt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Dauern soll der Streik bis Freitagmorgen um 2 Uhr. Laut Informationen der Deutschen Bahn könne mit einem Ersatzfahrplan rund ein Viertel der Fernverkehrverbindungen aufrechterhalten werden. Die Folgen der ausgefallenen Züge zeigen sich am Badischen Bahnhof.

In der Region Basel werde es im grenzüberschreitenden Zugverkehr zu «zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen kommen», sagt Karin Blättler, die Präsidentin von Pro Bahn Schweiz, auf Anfrage. Ausserdem: «Die Einschränkungen dürften noch im Verlauf des Freitags spürbar bleiben, auch wenn der Streik offiziell bereits um 2 Uhr in der Freitagnacht beendet werden wird.» Sie findet, die Ankündigung des Streiks sei viel zu kurzfristig gewesen und habe den Reisenden nicht genügend Zeit gegeben, sich darauf einzustellen. «Die Folgen für die Reisenden in den betroffenen Gebieten sind enorm».

Viele Menschen am Badischen Bahnhof von der Situation betroffen

Bereits am Vormittag sammeln sich sämtliche Passagiere am Bahnhof an einem Gleis. Der Zug nach Hamburg hält zusätzlich in weiteren Ortschaften, um den Ausfall anderer Zugverbindungen zu kompensieren. Zwei Schaffner der Deutschen Bahn drehen ihre Runden und beantworten geduldig alle Fragen. Sagen: «Ja, dieser Zug fährt normal», gehen zur nächsten Person mit Unklarheiten. Unter den Wartenden sind Herr und Frau Franz. Sie seien auf dem Heimweg. Mit dem Zug nach Hamburg sei ihnen schon gedient, ob sie allerdings bis nach Hause kommen, wissen sie derzeit nicht. «Wir können wahrscheinlich umsteigen. Ansonsten wäre es rund eine Stunde mit dem Auto.»

Kurz vor Mittag faltet ein Mann in der Eingangshalle sein Klappvelo auseinander. Er pendle jeweils von Freiburg nach Basel zur Arbeit und sei wegen des Streiks bereits zwei Stunden zu spät. Vorwarnen habe er seinen Vorgesetzten erst am Morgen können. «Heute war mein Chef verständnisvoll, aber ich weiss nicht, wie lange er das mitmachen würde», sagt er. Eine ältere Dame war von Hannover aus unterwegs: «Der eine Zug ist ausgefallen, der nächste ist dann aber gefahren. Für Menschen, die zum Flughafen müssen oder einen Termin haben, ist das schon ärgerlich.»

Gegen den Abend füllen sich die Bänke und Stühle im Bahnhof. Vor dem Haupteingang sitzen die in Basel gestrandeten Jungen und Alten in der Sonne und warten, bis sie endlich ein Zug an ihre Destination bringt. Darunter sind drei ältere Damen. Sie hätten während ihrer Ferien einen Abstecher nach Basel gemacht: «Jetzt müssen wir zwei Stunden warten für eine halbstündige Zugfahrt. Das ist echt scheisse.» Auf zwei Stühlen im Gang des Bahnhofs sitzen zwei Männer, ausgerüstet mit grossen Rucksäcken und Wanderstöcken. «Wir sind extra nach Basel gekommen, da wir von hier nach Offenburg einen kurzen Rückweg haben. Aber jetzt ist unser Zug ausgefallen, und wir müssen für eine andere Verbindung 70 Euro zahlen.» Aber vor allem möchten sie nach Hause, sagen sie, 27 Kilometer seien sie gewandert.

Lage am Bahnhof SBB «volatil»

Alle paar Jahre ruft die GDL zum Streik auf. Beim aktuellen Streik gehe es den Lokführern um Finanzen: Einerseits um eine Corona-Prämie, andererseits um eine Lohnerhöhung, wie auf der Website der Gewerkschaft ersichtlich ist. Wie es bei der Deutschen Bahn heisst, gelten «besondere Kulanzregelungen» bezüglich bereits gebuchter Tickets: Diese können bis zum 20. August eingesetzt oder kostenfrei erstattet werden.

Die Lage am Bahnhof SBB sei derweil «volatil», wie eine Sprecherin auf Anfrage schreibt. «Grundsätzlich gilt: Die Verbindungen zwischen Zürich und Hamburg verkehren, alle anderen Verbindungen von und nach Deutschland fallen grundsätzlich aus.»