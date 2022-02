Bahnhof Basel SBB suchen verzweifelt nach einer Mieterschaft für das ehemalige Bahnhofbuffet Seit Dezember stehen drei Gastrolokale auf der Passerelle leer. Auch der Saal des alten Bahnhofbuffets, der sich noch im Rohbau befindet, wartet seit einem Jahr auf eine Betreiberin. Es handelt sich allesamt um ehemalige Flächen der Gastrogruppe Candrian. Rahel Empl Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Bald dürfte es am Bahnhof in Basel wieder zu- und hergehen wie in einem Bienennest – und die Nachfrage nach Gastroangeboten steigen. Kenneth Nars

Langsam kehrt Leben in die Bahnhöfe zurück. Die Aufhebung der Homeoffice-Pflicht naht, die Menschen pendeln wieder. In Basel hat die Frequenz im Vergleich zu vor zwei Monaten bereits zugenommen, wie ein Augenschein zeigt. Und wer jetzt wieder häufiger auf der Passerelle unterwegs ist, dem dürfte aufgefallen sein, dass gerade drei Gastroflächen leer stehen. Die Anbieter Nordsee, Blueberry und Il Baretto sind im Dezember ausgezogen, allesamt Betriebe von Candrian Catering.

Leere Flächen auch im neuen Westflügel: Hier warten drei weitere für Gastro vorgesehene Lokale auf eine Mieterschaft, wie SBB-Sprecher Martin Meier bestätigt. Und im Januar 2022 habe sich diesbezüglich nichts verändert: «Die Nachfolgesuche für die freien Flächen läuft intensiv.»

Candrian äussert sich erstmals zum kompletten Rückzug

Bei einem Lokal handelt es sich um den ehemaligen Saal des Bahnhofbuffets. Eigentlich hätte hier ebendiese Zürcher Candrian-Gruppe im vergangenen Jahr mit ihrem Gastrokonzepthier starten sollen. Doch das geplante italienisch-schweizerisch angehauchte Restaurant mit Namen «Stazione Centrale» erwachte erst gar nie zum Leben – die Fläche befindet sich laut Informationen der SBB noch im Rohbau. Stattdessen zog sich Candrian nach mehr als elf Jahren klammheimlich als Gastronomiepartner am Bahnhof Basel SBB zurück, laut Meier bestehe zwischen der SBB und Candrian in Basel jetzt kein Mietverhältnis mehr.

Warum sich das Unternehmen zu diesem Schritt entschloss, dazu äussert sich Candrian Catering auf Anfrage der bz nun erstmals. Geschäftsleitungsmitglied Claudio Bieri sagt:

«Aufgrund der Coronakrise und damit verbundenen hohen Umsatzrückgängen der gesamten Gruppe hat sich Candrian Ende 2020 entschieden, das Projekt Basel Südwestflügel abzubrechen.»

Und wegen der anhaltend herausfordernden Situation sei in der Folge der Entscheid getroffen worden, sich vom Standort Basel Bahnhof ganz zurückzuziehen, also auch die Betriebe auf der Passerelle aufzugeben.

Bedingungen, die nur von Ketten erfüllt werden können

Ein Kenner der nationalen Gastroszene sagt dazu: «Ich habe meine Zweifel, dass der Schritt von Candrian lediglich mit Corona zu tun hat. Für das Unternehmen war Basel von Beginn weg ein schwieriges Pflaster. Die Betriebe liefen nie gut.» Damit meint der Mann, der anonym bleiben möchte, unter anderem auch das Restaurant Brauner Mutz am Barfi, das Candrian Ende 2020 abstiess. Nur noch das Restaurant Kunsthalle mitsamt Campari Bar wird von den Zürchern betrieben. Seit 2017 wirtet dort Gastronomin Claudia Danuser.

Wer nun das Buffet im Durchgang zwischen Schalterhalle und Elsässer Bahnhof mietet, ist nach dem Rückzug von Candrian nach mehr als einem Jahr immer noch offen, wie Meier von den SBB bestätigt: «Die Suche läuft.» Dem Vernehmen nach haben verschiedene lokale Gastronomen Interesse gezeigt, sich aber wieder zurück gezogen. Der Grund: Gerüchten zufolge haben die SBB Bedingungen gestellt, die nur von einer Restaurantkette hätten erfüllt werden könnten. Meier hält dazu lediglich fest, dass sich nicht jede Fläche für alle Angebote eigne: «Wir suchen also den passenden Mieter für die passende Fläche.» Und man strebe an den Bahnhöfen «einen ausgewogenen Mix» zwischen etablierten Anbietern und lokalen Kleinbetrieben an.

Fest steht: Die SBB geraten unter Druck. Wenn die Pendlerströme zu alter Frequenz zurückfinden, ist ein umfangreiches Angebot wichtig. Dass das einstige Bahnhofbuffet leer steht, ja sich sogar im Rohbau befindet, dürfte die SBB schmerzen. Zumal ein entsprechender Ausbau nach Findung eines Mieters nochmals mehrere Monate dauern wird.

