Im Westflügel des Bahnhofs SBB stehen Ladenflächen lerer

Bahnhof SBB Der umgebaute Westflügel kommt noch nicht so recht in Schwung Zwei Monate nach der Wiedereröffnung des Bahnhofsteils harzt es bei den Frequenzen. Zudem stehen noch vier Ladenflächen frei. Rahel Empl 18.08.2021, 05.00 Uhr

Neu im Untergeschoss - und dies scheint nicht allen zu passen: die neue Migros-Filiale am Bahnhof SBB. Juri Junkov

Es geht tief in den Untergrund. War die Migros früher im Erdgeschoss des Westflügels im Bahnhof SBB platziert, befindet sich der Supermarkt seit der Wiedereröffnung vor zwei Monaten im Untergeschoss, man erreicht ihn über eine steile Rolltreppe. Die Filiale soll besonders Pendler ansprechen, aber auch Sonntagseinkäufer; es ist der grösste Laden des Detailhändlers in der Nordwestschweiz, der sonntags geöffnet hat.

Vor dem Umbau ging es im Geschäft nicht selten zu und her wie in einem Bienennest. Nun zeigt ein Augenschein zu diversen Tageszeiten: Es ist wenig los. Sogar zu den Mittagsstunden sind nur knapp ein Dutzend Kunden im riesigen Laden anzutreffen. Im Umfeld der bz-Redaktion sind sich Migros-affine Konsumenten einig, dass der Laden im Untergrund wenig einladend wirke. Auf Anfrage sagt Moritz Weisskopf, Sprecher der Migros Basel, man sei mit den Frequenzen und dem Umsatz der Bahnhoffiliale «den Umständen entsprechend» soweit zufrieden:

«Da noch viele Kundinnen und Kunden von zu Hause aus arbeiten, ist die Frequenz tiefer als noch vor Corona.»

Das höchste Aufkommen verzeichne man an den Wochenenden. Zur unglücklichen Lage im Untergeschoss sagt Weisskopf, eine Filiale in dieser Dimension – sie ist mehr als doppelt so gross wie vorher – sei nur im Untergeschoss möglich. Und das Feedback der Kundschaft falle grösstenteils positiv aus.

Ein Drittel der verfügbaren Geschäfte steht leer

Nicht nur in der Migros, auch an anderen Orten im Westflügel des Bahnhofs herrscht meist tote Hose. Etwa in der Filiale des Buchhändlers Orell Füssli, der zuvor auf der Passerelle eingemietet gewesen war. Doch auch hier gibt man sich betont positiv: «Es war der richtige Entscheid, umzuziehen. Wir haben nun eine grössere Fläche an einem modernen Ort», sagt Sprecher Alfredo Schilirò. Man sei mit dem Start äusserst zufrieden, die Zahlen seien gut.

Wer durch den Gang und die ausladende Halle des Westflügels schlendert, dem entgeht nicht, dass längst nicht alle Ladenflächen vermietet sind. Die Schaufenster von vier Lokalitäten sind mit Plakaten der SBB beklebt, die für die «attraktiven» Ladenflächen werben. Damit ist klar, dass Alexander Muhm, Leiter SBB Immobilien, seit der Wiedereröffnung des Westflügels am 25. Juni keinen Schritt weiter gekommen ist: Bereits damals standen die vier Retailflächen leer. Bei total zwölf Lokalitäten im Erdgeschoss entspricht das einem Leerstand von einem Drittel. Muhm führte dies damals auf Corona zurück; mehrere gastronomische Angebote hätten sich deswegen zurückgezogen. Ob die SBB derzeit mit potenziellen Mietern in Verhandlung stehen, ist nicht bekannt. Sprecher Martin Meier sagt, man äussere sich nicht zu laufenden Verhandlungen. Besser zu laufen scheint es auf der Passerelle: Dort sei aktuell nur eine Mietfläche frei.

Auf die Leerstände im Westflügel angesprochen, sagt Schilirò von Orell Füssli, dass diese «natürlich nicht optimal» seien. Einen Einfluss auf die Frequenz und den Geschäftsgang haben die Leerstände seiner Ansicht nach indes nicht.

Ein weiterer Mieter im Durchgang des neuen Westflügels ist die Confiserie Sprüngli, die wie Orell Füssli zuvor auf der Passerelle ihre berühmten Luxemburgerli und Bruchschokolade verkauft hatte. Bei der Wiedereröffnung machte Geschäftsführer Tomas Prenosil keinen Hehl daraus, dass man lieber am alten Standort geblieben wäre. Er ging davon aus, dass das neue Geschäft weniger Frequenzen registrieren werde. Heute darauf angesprochen, relativiert er: «Es ist noch etwas früh für eine Bewertung, aber das Konzept unseres neuen Standortes hat sich bewährt, die ersten Monate sind vielversprechend verlaufen.»