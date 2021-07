Baloise Session Bligg und Marc Sway feiern als Blay in Basel Premiere: «Wir wollen Spass haben und geniessen» Bligg und Marc Sway stellen als Blay am Montag ihr gemeinsames Album «Heimspiel» im Rahmen der Baloise Session vor. Eine Livepremiere, die man als Gratis-Stream verfolgen kann. Stefan Strittmatter 16.07.2021, 05.00 Uhr

Bligg und Marc Sway machen als Blay gemeinsame Sache. zvg

Solo gehören sie zu den erfolgreichsten Popmusikern der Schweiz. Als Blay machen der Rapper Bligg und der Sänger Marc Sway seit geraumer Zeit gemeinsame Sache. Am Montag findet im Rahmen der Baloise Session im Atlantis das erste Konzert zum gemeinsamen Album «Heimspiel» statt.

Zwei Zürcher in Basel: Das ist aber alles andere als ein Heimspiel, oder?

Bligg: Blay in Basel ist ein absolutes Heimspiel. Wir hatten in der Vergangenheit immer tolle Momente und super Konzerte in Basel – sei es in der St. Jakobshalle, im Volkshaus oder an der Baloise Session.

Ungewöhnlich an dieser Livepremiere ist aber auch, dass der Gig als Streaming stattfindet. Macht das noch Sinn, nun da Konzerte mit Publikum mit gewissen Auflagen wieder erlaubt sind?

Marc Sway: Da seit Ende Juni Veranstaltungen wieder möglich sind, wurden viele von den schnellen Lockerungen etwas überrascht, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Grossveranstaltungen sind nicht von heute auf morgen möglich und benötigen eine längere Vorlaufzeit. Darum macht der Gig als Stream durchaus Sinn. Und ein paar glückliche Gewinnerinnen und Gewinner haben die Möglichkeit, unsere Baloise Session @home live im Atlantis Basel mitzuerleben.

Bligg, Sie haben im Vorfeld gesagt, dass Ihnen nun wegen Corona ein bisschen die Routine fehlt. Ist das Konzert ein zaghaftes Zurücktasten?

Bligg: Das Konzert am Montag ist mein erstes Konzert seit über einem Jahr, und es war beim ersten Probetag schon ein etwas merkwürdiges Gefühl. Man kann es ein wenig mit Sport vergleichen, wenn man jeden Tag trainiert, hat man Routine. Macht man aber eine längere Pause, startet man praktisch wieder beim Anfang.

Marc Sway, Sie waren vor einem Jahr schon in diesem Format zu Gast. Wie haben Sie den Auftritt erlebt?

Marc Sway: Der Auftritt im letzten Sommer war ein sehr schönes Erlebnis, natürlich sind Konzerte ohne Publikum durch nichts zu ersetzen. Trotzdem war es spannend zu sehen, dass die Zuschauer des Streams aus der ganzen Welt zugeschaut haben. Und das ist schon ein schönes Gefühl, rund um den Globus vernetzt zu sein.

Haben Sie Tipps für Ihren Kollegen Bligg für dieses Setting?

Marc Sway: Das ist relativ einfach: Spass haben und geniessen.

Blay soll es voraussichtlich bis Ende 2022 geben, danach wollen die beiden Musiker nochmal schauen. Zvg

Bligg, Sie wiederum standen 2013 in der vollen Messehalle an der Baloise Session auf der Bühne. Damals hatte man das Gefühl, das bestuhlte Ambiente verunsichere Sie ein bisschen. Täuschte der Eindruck?

Bligg: Das täuscht absolut, ich kann mich noch sehr gut an diesen Abend erinnern, es war die Plattentaufe zum Album «Service Publigg», welches an diesen Tag erschien. Ich durfte ja bereits 2006 mit Shaggy bei der Baloise Session spielen, damals noch als Voract, und weiss, wie man das Publikum abholen muss. Nach zwei Songs ist praktisch der ganze Saal gestanden.

Das Konzert im Atlantis ist nun der Auftakt zu einer kleinen Tour. Der krönende Abschluss – das lange geplante «Heimspiel» im Hallenstadion – wurde aber auf Dezember 2022 verschoben. Wieso?

Bligg: Wir haben uns diesen Januar dazu entschieden, die grosse Hallenstadion-Show um ein Jahr auf den 10. Dezember 2022 zu verschieben. Zu gross war die Unsicherheit, ob eine Show in diesem Winter schon im gewünschten Umfang stattfinden kann.

Marc Sway: Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, werden wir im Frühling 2022 noch auf eine Club-Tour gehen sowie im Sommer ein paar Festivals spielen.

Dezember 2022 – kann man als Musiker so weit im Voraus planen?

Bligg: Wenn uns die Pandemie etwas gelehrt hat, ist es, mit der Planung sehr flexibel zu sein.

Haben Sie einen Plan B, falls Sie bis dahin merken, dass Sie doch lieber einzeln musizieren?

Marc Sway: Den Entscheid, für eine gewisse Zeit gemeinsame Sache zu machen, haben wir ganz bewusst gewählt. Und als vorerst letzter Höhepunkt wird das Konzert im Hallenstadion sein. Ob es danach zu einer Verlängerung kommt, steht aktuell in den Musiksternen.

Baloise Session @home

Mo, 19. Juli, 19 Uhr.

www.baloisesession.ch