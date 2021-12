Basel Er terrorisierte seine Töchter, jetzt verlangt er Strafmilderung: Die Geschichte hinter einem Gesuch um Begnadigung Ein aktueller Fall zeigt, wie komplex die Fälle der Basler Begnadigungskommission sind. Als politisches Gremium kann sie ausserordentlich in das juristische Geschehen eingreifen – setzt dieses Mittel aber mit Bedacht ein. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 10.12.2021, 15.37 Uhr

Die Justitia steht für Gerechtigkeit: Für gewöhnlich kümmert sich die Schweizer Justiz um diese Fälle. Bei Begnadigungsgesuchen wird aber auch ein politisches Gremium involviert. Symbolbild: Fotolia

Sechs Jahre Gewalt, zwei Frauen im Zeugenschutz, eine zerbrochene Familie. Das ist das Ergebnis eines der ersten Gerichtsprozesse der Schweiz zum Vorwurf der Zwangsheirat. Das Urteil von Juli 2020 ist unterdessen rechtskräftig. Aufgegeben hat der Verurteilte aber nicht. Vor einigen Wochen reichte er ein Begnadigungsgesuch ein.

Die ältere Tochter des heute 53-jährigen Mannes musste mit 19 Jahren ihren Cousin heiraten. Er war gewalttätig, würgte sie. In die Ehe mit ihm wurde sie von ihrem eigenen Vater gedrängt. 15 Goldstücke war sie wert.

Die jüngere Tochter hatte sich mit langen Röcken und Schleier zu kleiden. Am Schwimmunterricht durfte sie nicht teilnehmen, während des Klassenlagers musste sie zu Hause bleiben. Manchmal reichten die Drohungen des Vaters, um sie in die Spur zu bringen. Manchmal sperrte der Vater sie in ihr Zimmer. Manchmal schlug er ihr ins Gesicht.

Das Urteil: Knapp zwei Monate Haft

Aus Angst, dasselbe Schicksal wie ihre Schwester zu erleben, hielt sie die Gewalt aus. Doch auch sie wurde von ihrem Freund misshandelt. Kurz vor ihren Maturprüfungen flüchteten die Schwestern, brachen den Kontakt zur Familie ab und leben seither im Zeugenschutz. Der Vater wollte auch die jüngere Tochter zur Heirat zwingen.

Der heute 53-Jährige wurde vom Basler Strafgericht und in zweiter Instanz vom Appellationsgericht wegen Zwangsheirat zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Ein halbes Jahr davon muss er unbedingt absitzen, nach Abzug der Zeit in Untersuchungshaft bleiben knapp zwei Monate. Mit dem Gesuch um Begnadigung will er vermeiden, ins Gefängnis wandern zu müssen.

Daumen hoch oder runter?

Edibe Gölgeli (SP) ist seit 2018 Präsidentin der Begnadigungskommission des Basler Grossen Rats. Die neun Mitglieder der wohl unbekanntesten Kommission werden von ihren Parteien für den Sitz vorgeschlagen und schliesslich vom Parlament gewählt. Gölgeli wehrt sich gegen die mittelalterliche Vorstellung, sie würden mit einem Daumen hoch oder runter über das Schicksal der Verurteilten entscheiden. «Es ist deutlich komplexer als das», beschwichtigt sie im Gespräch mit der bz.

Und der aktuelle Fall, der am Mittwoch vom Grossen Rat behandelt wurde, zeigt dies eindrücklich. Die Kommissionsmitglieder beschäftigen sich zwischen drei bis sechs Monaten mit den Fällen. In den vergangenen Jahren landeten laut den Zahlen der Begnadigungskommission zwischen zwei und fünf Gesuche auf dem Tisch von Gölgeli.

Was ist eine Begnadigung? In Basel-Stadt müssen sich Personen, die für sich eine Begnadigung wünschen, selbst mit einem Gesuch bei der Kommission des Grossen Rats melden. Diese lässt sich schliesslich sämtliche Unterlagen zum vorliegenden Fall liefern und gibt schliesslich eine Empfehlung ab. Ob das Gesuch abgewiesen gutgeheissen wird, entscheidet abschliessend der Grosse Rat. Für eine Begnadigung müssen mehrere Kriterien erfüllt sein. Zeigt die Person Reue und Einsicht? Hat sie sich seit der Tat wieder etwas zu Schulden kommen lassen? Wie sieht die Zukunftsprognose aus? In welchen Verhältnissen lebt die Person? Diese Fragen versucht die Begnadigungskommission durch die Akten zu beantworten. Zudem werden die Gerichte befragt. Zu einer Anhörung des Gesuchstellenden kommt es nicht. Liegen genügend Gründe für eine Begnadigung vor, berät die Kommission über deren Art. Haftstrafen können verkürzt oder in Halbgefangenschaft umgewandelt werden. Weiter gibt es die Möglichkeit des «electronic monitoring», also der elektronischen Überwachung oder der Fussfessel. Begnadigungen können damit entweder vollumfänglich oder teilweise erfolgen. (sil)

Edibe Gölgeli präsidiert seit 2018 die Begnadigungskommission. Kenneth Nars

Sie ist es, die sich von Beginn weg in die Akten kniet. Soziale Gerechtigkeit sei es, dieser Wunsch habe sie in die Politik gebracht, erzählt Gölgeli. Und dieses Ziel habe sie auch als Kommissionspräsidentin vor Augen. «Es macht etwas mit mir, wenn ich einen handgeschriebenen Brief eines Menschen, der im Gefängnis sitzt, in den Händen halte.»

Manchmal treffen Hunderte Bundesordner im Rathaus ein, vollgepackt mit Untersuchungsdetails, Vernehmungsprotokollen und Gerichtsurteilen. Damit die Kommission eine fundierte Entscheidung über eine Begnadigung treffen kann, müssen die Mitglieder die Dokumente umfassend studieren. Rechtliche Unterstützung erhält Gölgeli dafür von Tamara La Scalea: Die Juristin hilft bei der Analyse der Akten und Gerichtsurteile.

Die Kommissionsarbeit läuft fast komplett analog ab. Laut Gölgeli sind die Akten nur vor Ort im Rathaus einsehbar. In diesem Jahr erhielten die Mitglieder erstmals einen verschlüsselten USB-Stick mit nach Hause, auf dem einige Unterlagen abgelegt waren. Denn: Der Schutz der Daten und Persönlichkeit der Gesuchstellenden werden hoch gewichtet. So gelangen auch die Berichte der Kommission nie an die Öffentlichkeit und Präsidentin Gölgeli darf nur sehr allgemein über die Arbeit der Gruppe sprechen.

Einige sind grosszügiger als andere

Thomas Müry gehört seit 2011 zur Begnadigungskommission. zvg

In der Kommission sitzen Vertretende von links bis rechts. Gölgeli sagt: «Wir sind klar ein politisches Gremium.» Aber die politische Couleur bleibe bei den Beratungen draussen. Dem stimmt Thomas Müry (LDP) zu. Seit 2011 gehört er der Kommission an. Als Pfarrer sei er von seiner Partei für diese Funktion ausgewählt worden. «In all den Jahren spielte die Partei bei den Entscheiden aber letztlich keine Rolle», sagt er. Es gebe zwar Einzelpersonen, die grosszügiger gegenüber delinquierenden Personen seien, aber die Kommission habe meist einstimmige Beschlüsse gefällt.

Dennoch ist der Eingriff der Kommission ein Bruch mit der Gewaltenteilung: Legislative und Judikative sollten getrennt voneinander operieren. Bei den Begnadigungen ist die Durchlässigkeit jedoch bewusst gewünscht. Trotzdem: «Die Begnadigung soll ein rares Instrument bleiben», sagt Gölgeli bestimmt. Und Müry ergänzt, dass eine Begnadigung nur äusserst selten ausgesprochen werde.

Die Zahlen zeigen dies: Seit 2016 wurden lediglich vier Gesuche positiv beantwortet. Dem gegenüber stehen sechs zurückgezogene oder ungültige Anträge, vier Nichteintretensentscheide und acht Ablehnungen nach eingehender Prüfung.

Und auch der aktuellste Fall der Begnadigungskommission bestätigt das Bild. «Wir beantragen dem Grossen Rat, das Gesuch abzulehnen», sagt Gölgeli am Mittwochmorgen im Basler Parlament. Der Gesuchsteller stelle sein Weltbild «in keinster Weise in Frage», übernehme keine Verantwortung für seine Taten und zeige keine Reue. Zudem müsse die Signalwirkung beachtet werden: Würde der Mann, der wegen des Vorwurfs der Zwangsheirat verurteilt wurde, begnadigt, hätte dies möglicherweise Auswirkungen auf potenzielle Straftäter.

Zwar habe sich der Mann seit den Taten von 2015 nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Aber er übe weiterhin Druck auf seine Töchter aus, berichtet Gölgeli. Beide achten genau darauf, dass ihr aktueller Aufenthaltsort geheim gehalten wird – aus Angst vor dem Vater.

