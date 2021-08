Basel Junges Grünes Bündnis wählt neues Co-Präsidium Das ehemalige Vorstandsmitglied der JGB und Aktivistin im Klimastreik, Fina Girard, ist die neue Co-Präsidentin. Ali Ahmeti 23.08.2021, 12.01 Uhr

Fina Girard (links) bildet neu gemeinsam mit Anouk Feurer (rechts) das Co-Präsidium des Jungen Grünen Bündnisses Nordwest. zvg

Das Junge Grüne Bündnis Nordwest (JGB) hat sich für eine neue Co-Präsidentin und drei neuen Vorstandsmitgliedern entschieden. So teilt das JGB in ihrer Medienmitteilung mit, dass Fina Girard den bisherigen Co-Präsident Simon Fankhauser ablösen wird. Somit besteht das neue Präsidium der Jungpartei aus Girard und der amtierenden Co-Präsidentin Anouk Feurer. Zum neuen Vorstand gesellen sich Clara Bürge, Helma Pöppel und Mia Zimmermann. Die Wahl fand während ihrem Sommerfest am vergangenen Freitag statt.