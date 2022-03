Alexandre Desplat am neuen Basel Music Film Festival

Basel Film Music Festival Zweifacher Oscarpreisträger dirigiert das Sinfonieorchester Basel Der Baselbieter Alexander Strohm setzt ein neues Filmfestival auf die Basler Agenda und verpflichtet mit Alexandre Desplat gleich eine Hollywoodgrösse für den Auftakt. Interview: Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

«Ich glaube, dass die musikalische Ausrichtung ganz gut zu Basel passt»: Alexander Strohm im Stadtcasino. Nicole Nars-Zimmer

Mit einem «Paukenschlag» will der Baselbieter Marketing-Projektleiter Alex Strohm sein neues Basel Film Music Festival (BFMF) eröffnen, und es ist gleich ein Schlag auf die Kesselpauke: Für die diesjährige Auftaktveranstaltung kann der 46-jährige Festivaldirektor mit Alexandre Desplat einen der derzeit angesagtesten Hollywoodkomponisten verpflichten.

2018 erhielt Alexandre Desplat seinen zweiten Oscar für die Filmmusik zu «Shape of Water». Dan Macmedan / WireImage

Desplat hat schon mit Wes Anderson, Ang Lee, David Fincher oder Terrence Malick zusammengearbeitet, für «The Grand Budapest Hotel» und «Shape of Water» wurde er je mit einem Oscar für die beste Filmmusik ausgezeichnet. Bei seinem einzigen Schweizer Konzert am 6. Mai 2022 im Stadtcasino Basel wird Desplat das Sinfonieorchester Basel dirigieren und einen Querschnitt durch sein musikalisches Schaffen bieten. Am 7. Mai findet zudem eine Masterclass mit dem Komponisten statt.

Der zweiteilige Anlass rückt das BFMF nicht nur national, sondern auch gleich international ins Rampenlicht. Initiator Alex Strohm erzählt, wie es dazu kommt.

Seit fünf Jahren sind Sie Präsident der Filmtage Reinach, jetzt gründen Sie Ihr eigenes Festival. Wurde Ihnen das Open Air zu klein?

Alexander Strohm: Nein, im Gegenteil! (lacht) Die Filmtage sind stetig gewachsen, aber konzeptionell ist ein Open-Air-Kino etwas ganz anderes als das Basel Film Music Festival. Wir hatten immer wieder prominente Gäste bei uns zu Besuch in Reinach. Da habe ich mich gefragt, warum es so etwas nicht auch in Basel gibt.

Warum der Fokus auf die Filmmusik?

Ich habe früher oft Soundtracks zu Filmen gekauft – «Star Wars», «Indiana Jones», «Schindler’s List». Einen Wow-Moment hatte ich 1992 in Ridley Scotts «1492 – Conquest of Paradise»: Vangelis’ Mischung aus Synthesizern und klassischen Elementen fand ich einfach genial! Dass eine Melodie so stark sein und Emotionen aus der Erinnerung abrufen kann, wurde mir da so richtig bewusst. Und dann glaube ich auch, dass die musikalische Ausrichtung ganz gut zu Basel passt und sich von dem abhebt, was es in anderen Schweizer Städten schon gibt.

Wie wurde Ihre Idee in Basel aufgenommen?

Ich habe zu Beginn viele Gespräche in der Stadt geführt, um herauszufinden, was für oder gegen unsere Idee spricht. Erfreulicherweise hat unser Verein viel Unterstützung und Wohlwollen erfahren, und so ging es immer weiter. Dabei geht es zum Beispiel auch um die Frage, wie die Innenstadt belebt werden kann, damit die Menschen nach der Arbeit noch bleiben. Deshalb haben wir uns für das Stadtcasino als zentrale Hauptlocation und nicht für das Musical Theater entschieden, weil das Casino mitten in der Stadt liegt und als zentraler Treffpunkt dient.

Stichwort Belebung: Haben Sie sich von der Pandemie nicht abschrecken lassen?

Es gab sicher Momente, wo wir alles hinschmeissen wollten. Denn wir mussten unsere Verträge ja immer wieder verlängern und uns auf das nächste oder übernächste Jahr einlassen. Es ist schwierig, mit Sponsoren in Kontakt zu bleiben, wenn wirklich niemand daran denkt, einen Anlass zu planen. Ich erlebe das selber ja auch bei meiner Arbeit im Marketing, trotzdem muss man sich auch auf Szenarien einlassen, wie es weitergehen kann. Das umzusetzen, ist in der Tat aber nicht einfach, besonders wenn es darum geht, ein ganz neues Format einzuführen. Aber wir wollen unbedingt, dass etwas Neues entsteht, auch wenn uns der Ukraine-Krieg wieder einen Dämpfer versetzt. Die Fasnacht hat jedenfalls gezeigt, dass die Menschen wieder Kultur erleben wollen. Also wagen wir es jetzt.

Für die Musik zu «Shape of Water» bekam Alexandre Desplat 2018 seinen zweiten Oscar. Youtube

Sie betonen, dass dieses neue Format kein Filmfestival im strengen Sinn ist. Warum nicht?

Wir haben uns irgendwann darauf festgelegt, dass wir keinen Wettbewerb durchführen. Wir müssen keine neuen Filme zeigen und prämieren, wir können zum Beispiel auch einfach nur das Jubiläum einer bekannten Filmmusik feiern. Das gibt uns viel mehr Möglichkeiten, ein niederschwelliges Erlebnis für ein breites Publikum zu schaffen. Wir wollen keine Fachveranstaltung, sondern für alle zugänglich sein.

Mit Alexandre Desplat haben Sie sich gleich einen grossen Namen geangelt. Wer steht noch auf Ihrer Gästewunschliste?

John Williams und Hans Zimmer zählen sicher dazu – das wäre eine Sensation. Aber ein Galaanlass wie jetzt zum Auftakt ist für uns kein zwingendes Ziel. Es müssen nicht immer Komponisten sein, auch DJ-Sets oder Pop-Acts, die live auftreten, sind denkbar. Die Schweizer Musikszene bietet da ja auch viel Spannendes, so hat zum Beispiel Anna Rossinelli den Titelsong zum Film «Jagdzeit» eingesungen. Wir wollen möglichst viele Facetten, um allen etwas bieten zu können. Gleichzeitig achten wir darauf, dass es keine zu gestylte, durchmoderierte Sache wird. Das Festival soll sympathisch bleiben und auch spontanere Begegnungen ermöglichen.

Wie sind Sie überhaupt an einen Hollywoodkomponisten wie Desplat herangekommen?

Die Idee zu Desplat ist erstmals im Gespräch mit dem Orchester aufgetaucht, das auch Filmmusik spielt. Verhandelt haben wir über Mittelsleute, da wurde rasch klar, dass Desplat interessiert ist. Da er das Sinfonieorchester Basel selber dirigieren wird, reist der Komponist schon einige Tage früher zu den Proben an.

Das Stadtcasino ist für seine klanglichen Qualitäten bekannt. Aber wo bleibt das Bild zum Ton bei Ihrem Filmmusikfestival?

Wir haben uns für unseren ersten Auftritt aus logistischen Gründen für ein reines Konzert entschieden. Eine Auswahl der Filme mit Desplats Musik wird während dieser Woche aber parallel im Kultkino gezeigt.

Hätte sich eine Abstimmung mit dem Stadtkino als Reprisenkino nicht angeboten?

Ich hatte den direkten Kontakt leider noch nicht. Aber dass wir in den Folgejahren die umliegenden Locations verstärkt einbeziehen, damit alle von einem solchen Anlass profitieren, wäre unsere längerfristige Vision.

Als Auftakt sind ein Konzert und eine Masterclass geplant. Wie wird das BFMF im nächsten Jahr aussehen?

Momentan gehen wir von vier Tagen im April 2023 aus. Dabei soll das Stadtcasino ein Angelpunkt bleiben, wir möchten aber auch den Barfüsserplatz stärker miteinbeziehen und ein Rahmenprogramm aufbauen. Das können Talks in verschiedenen Kinos sein oder Workshops im Sinne einer Nachwuchsförderung. Auch der Jazzcampus und andere musikalische Institutionen lassen sich einbinden, wenn entsprechende Musikschaffende zu Gast sind, oder auch die Schule für Gestaltung. Es gibt so viel Know-how in dieser Stadt, an das wir anknüpfen wollen.

Wie haben das Bildrausch-Filmfest oder das Gässli Film Festival auf Ihre Pläne reagiert?

Anfänglich hatte ich selber Bedenken: Wie kommt das wohl an, wenn ich der Stadt einen weiteren Event aufdrücke? Doch in den Gesprächen mit dem Gässli oder den Kultkinos habe ich viel Wohlwollen gespürt, denn wenn Film eine Woche lang das grosse Thema in Basel ist, haben alle etwas davon. Das ist auch die Idee des Festivals – dass die Menschen Interesse am Film entwickeln und auf Entdeckungsreise gehen. Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz, sondern als Bereicherung.

Mit Arthur Cohn haben Sie einen prominenten Fürsprecher gefunden …

Das ist so. Wer an Basel und Film denkt, denkt immer auch an Arthur Cohn. Uns ist es wichtig, dass wir als Festival diese Geschichte in einer Form weitertragen. Und natürlich hilft uns das auch im Ausland bei Verhandlungen: Mit einem sechsfachen Oscarpreisträger im Rücken wird man auf jeden Fall angehört.

Was erhoffen Sie sich für Ihr Festival?

Im ersten Jahr wollen wir einen Paukenschlag setzen, damit wir national und international wahrgenommen werden – das Engagement von Desplat wird bestimmt für Aufsehen sorgen. Finanziell hoffen wir auf eine schwarze Null als Basis für die folgenden Ausgaben. Für Basel selber würde ich mir über die Jahre eine ähnliche Ausstrahlung wünschen, wie sie die Museumsnacht entwickelt, einfach im Bereich der Filmmusik.

Mit Regisseur Wes Anderson arbeitet der Komponist regelmässig zusammen – 2015 erhielt Desplat für den Score zu «The Grand Budapest Hotel» seinen ersten Oscar. Youtube

Rechnen Sie auch mit ausländischen Gästen?

Das Potenzial ist sicher da. In Europa gibt es nur ein grosses Filmmusikfestival in Krakau, für ein deutschsprachiges Publikum ist Basel aber vielleicht interessanter als Polen. Wir gehen das Schritt für Schritt an. Aber erst einmal müssen wir uns auf dem Platz Basel beweisen.

Was geschieht nun mit den Filmtagen Reinach?

Diese werden auf jeden Fall weitergeführt. Das Publikum schätzt diese Open-Air-Veranstaltung sehr. Mitte August geht es wieder los.

Basel Film Music Festival, Stadtcasino Basel, 6. und 7. Mai 2022. Weitere Infos und Tickets auf www.basel-film.com.

