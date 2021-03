Bahnhof Basel SBB Das Angebot auf der Passerelle ist hipper und lokaler geworden Die neuen Geschäfte auf der Passerelle am Bahnhof SBB in Basel eröffnen oder stehen kurz davor – eines schaffte es allerdings nicht aus dem Lockdown. Nora Bader 08.03.2021, 05.00 Uhr

Am 11. März eröffnet auch das letzte der neuen Geschäfte hier auf der Passerelle. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Eine Frau mit langem grauem Haar und dunkelgrünem Mantel kommt die Treppe hoch, schaut sich um und verschwindet im Geschäft. «Kurz Pralinen kaufen für meine Mutter, die ich wieder im Altersheim besuchen darf», sagt sie auf ihre Ankäufe angesprochen. Das sei halt schon «gäbig» hier.

Denselben Gedanken scheinen an diesem Mittag viele Passanten zu haben. Die Passerelle am Bahnhof SBB in Basel ist nach dem Lockdown wie aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Die neuen Geschäfte haben bis auf die Filiale des Pizza-Start-ups Vito bereits eröffnet. Bei genauerem Hinschauen fällt aber auf, dass in einem Geschäft kein Licht brennt. Will man eintreten, bleiben die Schiebetüren zu. «Bis zum 28.2. geschlossen» steht an der Glastüre des Süssigkeitengeschäftes Lolipop. Nur, so weit kam es nicht. Die Betreiberin Lolox AG mit Sitz in Schlieren ist seit dem 11. Februar in Liquidation.

Das Süssigkeitengeschäft Lolipop bleibt geschlossen. Die Firma ist in Liquidation. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Bei der betreffenden Firma ist die Telefonleitung nicht mehr in Betrieb, auf schriftliche Anfragen antwortete niemand, die Website ist nicht mehr erreichbar. Die Filialen in Zürich, Bern, Aarau und Spreitenbach sind ebenfalls bereits geschlossen. In den besten Zeiten betrieb die Lolox AG rund 40 Filialen in der gesamten Schweiz.

Allerdings gab es in der Vergangenheit negative Schlagzeilen: Im September 2018 streikten Mitarbeitende verschiedener Filialen für bessere Arbeitsbedingungen. Und bereits 2013 hatte die WOZ berichtet, dass die Mitarbeiterinnen nicht nur schlecht bezahlt seien, sondern beispielsweise kaum aufs WC gehen konnten, weil sie allein im Laden waren. Die Chefin, eine gelernte Konditor-Confiseurin, soll nur Frauen zwischen 20 und 30 angestellt haben. Pausen soll es auch keine gegeben haben.

Obwohl sich ihre Firma in ­Liquidation befindet, gibt sich die Unternehmerin gegenüber «Blick» gestern kämpferisch: «Die Lolipop-Läden gehen am 1. April wieder auf und die Kunden können sich auf einen Neustart freuen.» Wie das gehen soll bleibt unklar.

Die SBB bestätigen auf Anfrage, dass das Geschäft «aktuell geschlossen» sei. «Wenn ein Mietvertrag gekündigt wird, wird diese Fläche neu ausgeschrieben», heisst es bei den SBB auf Anfrage weiter. Mehr könne man nicht dazu sagen.

Zehn Verkaufsflächen waren ausgeschrieben

2018 hatten die SBB aufgrund auslaufender Mietverträge zehn Verkaufsflächen auf der Passerelle im Bahnhof Basel neu ausgeschrieben. Ziel war es, das Angebot an die veränderten Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden anzupassen. Bei der Auswahl der neuen Anbieter spielten für die SBB auch die «lokale Verankerung und die Angebotsvielfalt» eine wichtige Rolle. Mit Sutter Begg und Kaffeemacher und nun auch dem Pizza-Anbieter Vito konnten zwei Basler Unternehmen für die Passerelle gewonnen werden. Die notwendigen Umbauarbeiten begannen Ende Juli 2019 und sollten auf der Passerelle demnächst abgeschlossen werden. Neben lokalen Anbietern sind auch grosse Beauty-Trend-Brands wie Rituals oder L’Occitane vertreten.

sagt Mathias F. Böhn von Pro Innerstadt Basel . Im Gegenteil: Am Bahnhof finde sich eine andere Kundschaft als in der Stadt. Und wenn diese die lokalen Labels schon kenne, könne das den Filialen in der Innenstadt nur zugutekommen. Auch Böhm beurteilt das neue Angebot als «hipper und lokaler».

Und während auf der Passerelle bald wieder mehr Ruhe einkehrt, gehen die Bauarbeiten in den Perronhallen weiter. Diese werden erneuert und freundlicher gestaltet. Zudem sollen Lautsprecher und Perronanzeigen verbessert werden. Erste Vorarbeiten starteten im Dezember 2017. Bis voraussichtlich 2023 sollen die weiteren Etappen abgeschlossen sein.