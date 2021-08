Die Basel Sinfonietta will in der kommenden Saison Adrenalin

Basel Sinfonietta Baldur Brönnimann: «Es will ja auch niemand jeden Tag Schnipo essen» Die Basel Sinfonietta will in der kommenden Saison das Adrenalin in den Konzertsaal bringen. Der Dirigent Baldur Brönnimann verspricht «Ohrstimulation». Stefan Strittmatter 26.08.2021, 05.00 Uhr

Die Basel Sinfonietta im Don Bosco. Marc Doradzillo

Mit einem ambitionierten Konzert im Stadtcasino startet die Basel Sinfonietta am Sonntag, 29. August, in die neue Saison. Neben Werken von Györgi Ligetti und Rudolf Kelterborn steht dann mit einer Komposition von Unsuk Chin eine Schweizer Erstaufführung auf dem Programm. Baldur Brönnimann, der unter anderem an diesem Abend auf dem Dirigentenpodest stehen wird, blickt mit grosser Vorfreude auf die kommenden Konzerte.

«Zurück in der Zukunft» heisst der Eröffnungsabend der neuen Saison. Wo respektive wann waren wir denn bis anhin?

Baldur Brönnimann: Der Klassikbetrieb ist ja heute fest in der Vergangenheit verwurzelt. Aber bei der Basel Sinfonietta bewegen wir uns im Heute und im Morgen, weil wir bewusst einen Bezug zu unserer Zeit und unserer Realität schaffen wollen. Das war übrigens früher schon so – zu Beethovens Zeiten beispielsweise wurden hauptsächlich Werke der (damaligen) Zeit gespielt. Wir sind in der Hinsicht also eigentlich die Traditionalisten. Das «Zurück» heisst aber auch, dass wir zum ersten Mal seit anderthalb Jahren in voller Orchesterstärke antreten werden. Es ist für uns ein ziemlich emotionaler Moment und wir freuen uns darauf, den Schritt in die Zukunft in grosser Besetzung und mit drei Meisterwerken der Musik der letzten Jahrzehnte zu tun.

Ligeti, der auf dem Programm steht, ist für viele Hörerinnen und Hörer untrennbar mit den Bildern von Stanley Kubricks «Space Odyssey» verbunden. Funktioniert diese Musik ohne Bilder?

Ja, klar. Kubrick benutzt die Musik Ligetis, weil sie Weite, Stille und auch etwas Zeitloses suggeriert. Diese Suggestionskraft kommt von der Musik selbst. Und sie ist vielleicht noch stärker, wenn man sie ohne Bilder erlebt, wie das sicher bei «Lontano» der Fall ist, mit dem wir am Sonntag unser Konzert eröffnen.



Im Oktober begeben Sie sich ins «Klanglabor der Anden». Was gibt es da zu erwarten?

Das Konzert im Oktober ist eine Zusammenarbeit mit dem OEIN (Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos) aus La Paz. Die Gruppe erforscht die Geschichte und Aufführungspraxis der traditionellen Instrumente der Anden. Sie sind professionelle Musiker, die regelmässig mit zeitgenössischen Komponisten zusammenarbeiten und Aufträge für ihre Instrumente erteilen. Das Projekt ist für uns besonders wichtig und schön, weil zeitgenössische Musik immer noch oft sehr europazentrisch wahrgenommen wird und wir so die Gelegenheit haben, von anderen Traditionen zu lernen und uns inspirieren zu lassen.

Baldur Brönnimann dirigiert die Basel Sinfonietta.

Martin Toengi›

Die Fremde ist auch zentral am dritten Konzert, dem ersten im neuen Jahr dann. Was vereint die drei Komponisten am Konzertabend «Schwerkraft Migration»?

Wir hatten schon lange einmal Lust, Robert (Roberto) Gerhard in Basel zu präsentieren. Er war ein katalanischer Komponist mit einem schweizerischen Vater und einer elsässischen Mutter. Er floh 1939 vor der Diktatur in Spanien und lebte danach die meiste Zeit in England. Seine Musik reflektiert seine spanischen Wurzeln, aber auch seine Studien mit Arnold Schönberg und eigentlich alle Strömungen der europäischen Musik in seiner Zeit, vom Neoklassizismus bis zum Serialismus. Ein richtiges Migranten-Schicksal, das sich auch in seiner Musik manifestiert, und natürlich mit einem wichtigen Bezug zur Schweiz. Daneben präsentieren wir mit Hector Parra einen wichtigen lebenden katalanischen Komponisten und mit Kevin Juillerat einen vielversprechenden jungen Schweizer, der für uns sein erstes Orchesterwerk schreibt.



Im April wagen Sie dann die Fusion aus einem Jazztrio, einer Big Band und dem Orchester: Streben Sie beim Zusammentreffen von Vein, der NDR Bigband und der Basel Sinfonietta eine klangliche Vereinigung oder bewusst auch den Zusammenprall an?

Ein Jazzprojekt zu spielen, ist für uns eigentlich selbstverständlich, weil die neue Musik und der Jazz schon immer viele Berührungspunkte hatten. John Coltrane, Anthony Braxton oder Miles Davis waren nur einige der Neugierigen, die in ihrem Genre Neuland entdeckten. Was bei so einem Konzert herauskommt, weiss man natürlich nie, aber das ist ja genau das Schöne daran. Ob Fusion oder Zusammenprall – Michael Arbenz von Vein ist ein sehr kreativer Kopf, und wir können uns auf etwas ganz Besonderes freuen.



Die Saison 21/22 setzt zu rund der Hälfte des Programms auf Uraufführungen oder Schweizer Erstaufführungen. Wie wichtig ist Ihnen dieser Vorstoss ins Unbekannte?

Für uns ist der Konzertsaal ein Ort des Erlebnisses. In den Ferien gehen die Leute windsurfen, wandern über Hängebrücken, erforschen Höhlen… warum? Weil man das Adrenalin spüren will. Und genau das wollen wir in den Konzertsaal bringen. Es ist ja schön, Werke schon zu kennen und zu lieben, aber es will ja auch niemand jeden Tag Schnipo essen. Wenn ich klassisches Repertoire dirigiere, reagiert das Publikum oft auch auf unbekannte Werke am stärksten – auf Zugaben zum Beispiel. Deswegen wollen unsere Konzerte Ohrstimulation sein: risikoreich, ungewohnt und abenteuerlustig.



Wem verlangt ein neues Werk mehr ab: dem Dirigenten, den Musikerinnen oder dem Publikum?

Am meisten verlangt es dem Komponisten ab, der mit seinem Werk in neues Klangland vorstösst. Von uns (den Musikern und mir) verlangt es Inspiration und fachliches Können. Und vom Publikum verlangt es nur eins: Neugier.

Basel Sinfonietta.

Saisonstart am 29. August im Stadtcasino Basel.

Programm: www.baselsinfonietta.ch