Basel-Stadt Kanton verschätzt sich wieder: Darum kostet die Sanierung der Joggelihalle nun erneut elf Millionen Franken mehr Eigentlich ist die neu sanierte St.Jakobshalle seit drei Jahren offiziell eröffnet. Bereits zum zweiten Mal muss die Basler Regierung nun aber Kredite für Zusatzkosten sprechen: Mittlerweile ist das 107-Millionen-Projekt fast 20 Millionen Franken teurer. Silvana Schreier 31.05.2021, 18.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Sommer 2021 soll die definitive Betriebsbewilligung für die St.Jakobshalle vorliegen. Kenneth Nars

Von der Generalversammlung einer Grossbank über den international bekannten Sportanlass «Swiss Indoors» bis hin zu klassischen Konzerten und Auftritten von Rockbands: Bis zu 12'500 Zuschauerinnen und Zuschauer passen in die neu sanierte Joggelihalle. Doch noch immer fehlen die definitiven Betriebsbewilligungen. Der Grund: die weiterhin ungelösten Probleme mit dem Brandschutz.

Nun, mehr als zwei Jahre nach der offiziellen Wiedereröffnung des Veranstaltungsortes, teilt die Basler Regierung mit, dass rund elf Millionen Franken zu den bisherigen Kosten dazukommen. Diese stellen sich zusammen aus dem Ursprungskredit über 107 Millionen Franken und ersten Mehrkosten über zehn Millionen, die bereits 2018 bekanntgegeben wurden.

Mehrkosten von 8,7 Millionen Franken wegen Brandschutzmängeln

Rückblick: Kurz nachdem die Halle im Oktober 2018 termingerecht an die Nutzer übergeben werden konnte, folgten die ersten Schlagzeilen. Ein Konzert der Deutschrapper RAF Camora und Bonez MC musste kurzfristig abgesagt werden. Eigentlich war der Event ausverkauft – und das wurde den Veranstaltern zum Verhängnis. Die Baselbieter Gebäudeversicherung (BGV) hatte zur Überraschung der Basler Behörden Mängel beim Brandschutz festgestellt. Ein darauffolgendes Filmmusikkonzert konnte nur dank einer Krisensitzung der Regierung in letzter Sekunde gerettet werden.

Die Kosten für die versäumten Brandschutzmassnahmen und Sicherheitsvorkehrungen werden nun mit 8,7 Millionen Franken beziffert. Der Kanton schreibt: «Es mussten mehrere hundert Seiten Grundlagen, Simulationen und Berechnungen von verschiedenen Spezialisten seitens Planer, Controller und Bewilligungsbehörde angefertigt, abgeglichen, geprüft und genehmigt werden.» Zudem hätten weitere Massnahmen wie Sprinkleranlagen, zusätzliche Fluchtwege, deren Verbreiterung, Türautomatisierungen und eine dynamische Beleuchtung umgesetzt werden müssen.

Neue Beleuchtung muss früher her als gedacht

Die Mehrkosten seien unvorhersehbar gewesen, sagt Thomas Blanckarts, Hochbauchef beim Bau- und Verkehrsdepartement. Dass die Joggelihalle der Qualitätssicherungsstufe 4 entsprechen müsse, sei erst im Laufe der Baugenehmigung entschieden worden. Hinzu seien die Bauunterbrechungen gekommen – ausgelöst von Grossanlässen, die trotz Baustelle stattfinden mussten. Blanckarts: «Das gehört nicht zu unserem Kerngeschäft, darum erkannten wir nicht, dass wir hier die Kosten zu tief geschätzt hatten.»

Ähnliches gilt für die weiteren 2,2 Millionen Franken, die unter anderem für den Ersatz der Beleuchtung in der Joggelihalle ausgegeben werden müssen. Da es für die bestehenden Leuchtmittel keine Ersatzteile mehr gebe, müsse die Anlage früher als gedacht ausgewechselt werden, erklärt Blanckarts.

Zu viele Akteure, zu viele Bedürfnisse

Architekt Jürg Berrel arbeitet seit 2001 am Projekt der St.Jakobshalle. 2014 gewann seine Firma Berrel Kräutler AG in Zusammenarbeit mit Degelo Architekten AG den Wettbewerb für die umfassende Sanierung. «Das war eine ganz schwierige Aufgabe, da während der Bauzeit wichtige Events wie die ‹Swiss Indoors› stattfinden mussten», sagt Berrel zur bz. Das komme bei Bauprojekten nur sehr selten vor. Zudem seien viele Akteure am Projekt beteiligt gewesen – eine weitere Schwierigkeit.

Berrel und sein Team kennen die Schlagzeilen rund um die Joggelihalle. Auch die jetzt benannten Mehrkosten beschäftigen ihn. Er sagt:

«Die Halle sollte allen Bedürfnissen gerecht werden, das ist der Knackpunkt. Irgendwann muss man auch mal zufrieden sein.»

Dem stimmt Blanckarts vom Hochbauamt nicht zu. Es gebe durchaus noch mehr Dinge, die Veranstalter fordern würden. So sei das aktuelle Hallendach etwa nicht dafür konstruiert, sehr schwere Bühnenelemente aufzuhängen. Blanckarts: «Das kann das Haus derzeit nicht, aber auch das könnte ein bewilligter Änderungsantrag erfüllen.»

Auffällige Parallelen zu Biozentrum und Kunstmuseum

Derweil ist auch Patrick Hafner, ehemaliger SVP-Grossrat und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission, irritiert über die neuste Mitteilung des Bau- und Verkehrsdepartements: Die genannten Gründe seien schon vor der Baubewilligung bekannt gewesen. «Das gleiche Lied für ein weiteres Objekt.» Hafner weist damit auf die Bauverzögerungen und Mehrkosten für die Neubauten Biozentrum, Kunstmuseum und Amt für Umwelt und Energie hin.

«Inzwischen muss man bald vermuten, dass das Ganze System hat», sagt Hafner auf Anfrage. Der Kanton gebe vorab tiefe Kosten an, um ein Projekt durchzubekommen. Anschliessend würden Stück für Stück die Mehrkosten bekanntgegeben. «Ich meine, das Parlament muss hier dringend reagieren.» Das Drei-Rollen-Modell des Kantons muss laut Hafner angepasst werden. «Ich nenne das inzwischen die organisierte Verantwortungslosigkeit.»

Bringt die neue Regierung Veränderungen?

Blanckarts kennt die Kritik. Er widerspricht Hafner, dass die Bekanntgabe von zusätzlichen Kosten im Nachhinein vorsätzlich so gemacht werde. Vielmehr befinde man sich in einem System, in dem man bei einem Bauprojekt keinen Risikozuschlag einberechne, sondern zu Beginn sehr eng kalkuliere. «Was beim Biozentrum oder bei der Joggelihalle geschehen ist, dass will niemand mehr erleben. Da wird es Veränderungen geben müssen. Ich nehme an, diesbezüglich wird auch die neue Regierung aktiv werden», sagt Blanckarts bestimmt.

Laut Kanton dauert es noch bis im Sommer, bis die definitive Betriebsbewilligungen für die St.Jakobshalle vorliegen. Ebenfalls in wenigen Wochen wird die Geschäftsprüfungskommission einen Bericht zum Bauprojekt veröffentlichen.