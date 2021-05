Basel-Stadt Das Bettelverbot stösst überraschend auf kaum Widerstand im Grossen Rat Noch wirken die Basler Sozialdemokraten unentschieden. Die restlichen Fraktionen haben ihr Votum zum regierungsrätlichen Ratschlag zum Bettlerverbot gefasst. Silvana Schreier, Nora Bader 19.05.2021, 05.00 Uhr

Seit Monaten sind sie das Gesprächsthema in Politik und Bevölkerung: die Bettelnden in Basel. Nicole Nars-Zimmer

Die ersten Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten: Am Montagmorgen veröffentlichte die Basler Regierung den Ratschlag zum Bettelverbot. Die SVP sprach sich sogleich dafür aus und forderte eine dringliche Behandlung im Grossen Rat. Dem folgen die LDP und FDP.

Gleichzeitig haben sich die Grünen und Basta bereits kampfwillig gezeigt: «Je nach Auslegung des Gesetzes wird das Betteln an nahezu allen öffentlichen Orten verboten. Im Minimum sollen Bettelnde von allen Orten vertrieben werden, in denen es möglich ist, mit Betteln über die Runden zu kommen», schreiben die Parteien in einer Mitteilung.

EVP und Die Mitte positionieren sich deutlich

Die Fronten sind damit klar. Ein Blick in den Grossen Rat zeigt, dass voraussichtlich die Fraktionen in der Mitte der politischen Skala das letzte Wort haben werden. Etwa Die Mitte und die EVP. «Die EVP setzt sich für eine dringliche Behandlung des Ratschlags ein», sagt Grossrat Thomas Widmer-Huber zur bz.

Thomas Widmer-Huber und die EVP fordern mehr Entwicklungshilfe. zvg

«Es muss jetzt vorwärtsgehen, die halbe Stadt ist seit Monaten in Aufruhr aufgrund der Bettlerthematik.»

Seine Partei will sich gleichzeitig für eine höhere Summe für die Entwicklungshilfe einsetzen, um den von Armut betroffenen Menschen in deren Heimatländern zu helfen. Ihm ist dabei im Falle einer Gesetzesänderung bewusst: «Ganz verbieten kann man die Bettelei nicht, aber Einschränkungen sind wichtig. Mit einem griffigen neuen Gesetz soll Basel unattraktiv werden für Bettelnde.» Auch Die Mitte wünscht sich laut einer früheren Medienmitteilung «eine möglichst strenge Umsetzung» eines Bettelverbots.

Grünliberale freuen sich über den «Basler Weg»

GLP-Fraktionspräsident David Wüest-Rudin unterstützt die Forderung der SVP. Kenneth Nars

Wie sieht es also bei den Grünliberalen aus? Die noch junge Fraktion mit acht Mitgliedern hatte bereits mehrmals die Rolle des Züngleins an der Waage. Auch beim Bettelverbot? Fraktionspräsident David Wüest-Rudin macht aus der Meinung seiner politischen Mitstreitenden keinen Hehl:

«Die GLP unterstützt die dringliche Behandlung. Der Ratschlag entspricht unserem Basler Weg, den wir in unserem Vorstoss schon skizziert haben. Er verfolgt damit die richtige Stossrichtung.»

Seiner Fraktion sei es wichtig, dass man nun keine Zeit verliere. Das Gesetz soll noch in den Sommermonaten in Kraft treten. «Danach fordern wir flankierende Massnahmen mit verschiedenen Vorstössen ein», kündigt der Grossrat bereits jetzt an.

Für GLP-Grossrätin Sandra Bothe-Wenk ist noch unklar, wie das Gesetz umgesetzt werden soll. zvg

Denn laut GLP-Grossrätin Sandra Bothe-Wenk hat die Regierung im vorliegenden Ratschlag diese nur am Rande erwähnt. «Für die gesetzliche Umsetzung braucht es Ressourcen für die Behörden und Begleitmassnahmen, um die Menschenwürde zu wahren. Wir wollen darum prüfen, wo Handlungsbedarf besteht.»

Sozialdemokraten könnten Debatte bestimmen

Entspricht der Grosse Rat der dringlichen Behandlung, überspringt der Ratschlag einen Schritt im politischen Prozess: die Debatte in der zuständigen Kommission, für die es keine Fristen gibt. Mit der dringlichen Behandlung hat der Grosse Rat die Möglichkeit zu entscheiden, dass die Vorlage direkt behandelt wird. Dann käme es voraussichtlich am 23. oder 24. Juni zur Debatte.

Und an dieser ist die SP gefragt: Bisher begrüsste sie zwar eine Bettelordnung, es brauche jedoch Begleitmassnahmen. Damit könnten die Sozialdemokraten den Ausschlag geben.