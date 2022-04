Basel-Stadt Junges Zwergflusspferd Sala wagt sich im Zolli aufs Aussengehege Am 3. Oktober 2021 wurde das Zwergflusspferd Sala im Basler Zoo geboren. Den Winter verbrachte es jedoch im Stall, abseits des Publikums. Nun kommen Jungtier und Mutter vermehrt nach draussen. Laura Pirroncello 13.04.2022, 12.31 Uhr

Das junge Zwergflusspferd ist erstmals auf der Aussenanlage des Zollis zu sehen. Zoo Basel

Im Oktober des vergangenen Jahres kam das junge Zwergflusspferd Sala im Zolli zur Welt. Allerdings konnten die Besucherinnen und Besucher den Nachwuchs bisher nicht sehen. Denn die Zwergflusspferde verbringen den Winter vorwiegend im Stall, schreibt der Zoo Basel in einer Mitteilung. Ihr natürlicher Lebensraum ist das tropischen Westafrika in dichten, feuchten Regenwäldern. Der kalte und trockene Winter der Schweiz entspricht somit nicht ihren idealen Bedingungen.

Ihr Winterstall im Zolli ist entsprechend warm und feucht und hat ein auf 22 Grad Celsius beheiztes Bassin. Für das Publikum ist die Innenanlage nicht zugänglich. Den Stall verlassen die Zwergflusspferde und somit auch Sala im Winter nur mittags kurz, wenn die Sonne scheint.

Sonne belastet die Haut

Den Winter verbrachten sie im Stall. Zoo Basel

Jetzt, wo es jedoch wieder wärmer wird, sind Sala und ihre Mutter Ashaki (17) vermehrt auf der Aussenanlage zu sehen. Da sie es gerne warm haben, liegen die Zwergflusspferde oft in der Sonne. Allerdings entspricht das Sonnenbaden nicht ihrem Naturell.

In Afrika sind die Tiere im dichten Regenwald kaum an der Sonne. Daher trocknet ihre äusserste Hautschicht leicht aus. Deshalb sondern in der Sonne Drüsen einen salzigen Schleim ab, der die Haut feucht hält und sie somit nicht spröde werden lässt. Zusätzlich müssen die Zwergflusspferde täglich Baden oder abgespritzt werden. Dadurch bleibt ihre Haut geschmeidig.

Zwergflusspferde mögen es warm. Zoo Basel

Seit Geburt rund 24 Kilogramm zugenommen

In den ersten Monaten nach Salas Geburt sorgten sich die Tierpflegenden sowie Zoo-Kurator Adrian Baumeyer um sie. Denn das Junge nahm im Vergleich zu ihren Geschwistern in den vorherigen Jahren langsamer zu. Allerdings zeigen gesammelte Daten aus dem Zolli sowie aus dem Zoological Information Management System (ZIMS), dass sich ihr Gewicht normal entwickelte. Ihre Geschwister waren im oberen Bereich der Skala.

Wog Sala bei der Geburt noch 6,4 Kilogramm, ist sie heute bereits über 30 Kilogramm schwer. Nach Angaben des Zoos ist sie putzmunter und frisst genüsslich Salat und Gemüse - zwischendurch trinkt sie noch Muttermilch.

Sala wiegt aktuell über 30 Kilogramm. Zoo Basel

Zwergflusspferde - gefährdete Einzelgänger Zwergflusspferde sind scheue Tiere und leben im Wald verborgen meist allein oder in Mutter-Kind-Verbänden. Aus diesem Grund wurden sie erst spät im neunzehnten Jahrhundert von der Wissenschaft beschrieben. Heute sind die Tiere in ihrer Heimat bedroht, Der Regenwald, der ihren Lebensraum darstellt, wird abgeholzt. Ausserdem werden die Zwergflusspferde vom Menschen gejagt. Deshalb gelten sie als «stark gefährdet».

Ein neuer Straussenhahn für Henne Aruba

Nachdem Strauusenhahn Mahali eingeschläfert werden musste, nimmt nun Imani seinen Platz ein. Zoo Basel

Im Dezember 2021 musste der Zolli den Straussenhahn Mahali aus gesundheitlichen Gründen einschläfern. Seinen Platz nahm am 10. März der Hahn Imani von einem privaten Straussenhof in Bättwil ein.

Zoo Basel

Imani ist nun der neue Partner von Henne Aruba (7). Die beiden verstünden sich gut, schreibt der Zoo Basel und hofft, dass es bereits im Herbst Nachwuchs gibt. Es wären die ersten Küken seit Dezember 2015.

Die Haltung von Straussen gestaltet sich nicht ganz einfach. Im Umgang mit dem Menschen können sie schwierig und gar gefährlich sein. Aus diesem Grund musste der Zolli seinen neuen Hahn sorgfältig aussuchen. Doch Imani sei ausgeglichen, selbstsicher und verstünde sich gut mit Menschen, heisst es in der Mitteilung des Zoos.