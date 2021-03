Basel Leere Notschlafstelle: Bettelnde schlafen wieder draussen, Hotelzimmer werden nicht weiter gemietet Seit fast zwei Wochen ist die umfunktionierte Männernotschlafstelle leer. Wie Recherchen der bz zeigen, soll sie ab Montag in den Normalbetrieb zurückgeführt werden. Nora Bader 05.03.2021, 05.00 Uhr

Bettler schlafen in Basel unter der Heuwaage-Unterführung. (Archiv) Bild: Kenneth Nars

Wer dieser Nächte durch Basel streunt, stellt fest: Es hat wieder viel mehr Bettelnde, die draussen in Parks oder Unterführungen übernachten. Die Temperaturen sind höher geworden. Aber nicht nur das: Die Männernotschlafstelle, die für die Bettelnden zur Verfügung gestellt worden war, ist seit dem 23. Februar komplett leer, wie Rudolf Illes, Amtsleiter der Sozialhilfe, Recherchen der bz bestätigt. Dies, nachdem die Notschlafstelle per 14. Februar noch bis auf den letzten Platz besetzt gewesen war. 76 Übernachtungsmöglichkeiten stehen dort zur Verfügung.

Seit dem 15. Februar habe die Anzahl Gäste von Tag zu Tag abgenommen, so Illes. Abgelaufen sind mittlerweile auch die zwei Wochen, in denen sich die Bettelnden beim Migrationsamt zwecks Rück- oder Weiterreise hätten melden müssen (die bz berichtete). Bei den Übernachtenden handelte es sich allesamt um rumänische Staatsangehörige; dies belegten sie damals gezwungenermassen mit ihrem Pass. Denn ohne Ausweis gab es keinen Schlafplatz. In Sinne der Nothilfe wurde ihnen eine Kostengutsprache von zwei Wochen erteilt, in dieser Zeit sollten sie sich um die Rückreise in die Heimat kümmern.

In den letzten Wochen meldete sich niemand mehr beim Amt

Stand 10. Februar hatten sich beim Migrationsamt 17 Personen gemeldet, welche weiterreisen wollten: sieben nach Rumänien, sieben nach Belgien, zwei nach Deutschland und eine nach Frankreich. Vom Migrationsamt erhielten sie ein Zugticket und 20 Franken.

«Seither hat sich aber niemand mehr aus der Notschlafstelle beim Migrationsamt gemeldet, der aus- oder weiterreisen wollte»,

sagt der Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, Toprak Yerguz, auf Anfrage. Und: «Sollten diese Personen kurz nach ihrer Ausreise wieder einreisen und hier anzutreffen sein, werden sie ausländerrechtlich weggewiesen», so Yerguz damals zur bz. Gleichzeitig würde ein mehrjähriges Einreiseverbot beim Staatssekretariat für Migration (SEM) beantragt.

Es komme immer wieder zu Wegweisungen wegen sogenannter «Overstays», so Yerguz. Wenn die Kantonspolizei feststelle, dass sich jemand länger als drei Monate hier aufhalte, werde das Migrationsamt informiert und die Leute ausgeschrieben. Wenn diese Personen danach in eine Kontrolle geraten, erhalten sie eine Wegweisung mit einer Frist von sieben Tagen. Von Dezember bis Mitte Februar wurden rund drei Dutzend Personen wegen «Overstays» ausgeschrieben. Sechs Wegweisungen wurden verhängt.

Ab 8. März wieder Normalbetrieb in der Notschlafstelle

Beim Sozialamt ergreift man derweil Massnahmen: Ab 8. März soll der Normalbetrieb in der Männernotschlafstelle voraussichtlich wieder aufgenommen werden. Die Hotels für die ortsansässigen Bettelnden oder Menschen ohne Obdach werden nicht mehr gemietet. Dafür und für die Unterbringung der Bettelnden in der Notschlafstelle hatte die Basler Regierung Mitte Januar eine Viertelmillion Franken gesprochen. Dies hätte gemäss Regierung für maximal zwei Monate gereicht.

Ab nächster Woche gelten gemäss Rudolf Illes auch wieder die bisherigen Regelungen: Die erste Nacht dürfen alle EU-Bürger gratis übernachten, danach muss man sich beim Amt melden. Sonderregelungen, wie es sie bisher für die Bettelnden gab, werden aufgehoben. Das heisst, es werden nicht mehr zwei Wochen gewährt für eine Meldung beim Migrationsamt.