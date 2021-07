David Weber neu Kommunikationsbeauftragter beim Finanzdepartement

Per 1. November 2021 tritt David Weber seine neue Stelle als Kommunikationsbeauftragter des Basler Finanzdepartements an. Als Grund für die neu geschaffene Stelle gibt das Departement das gewachsene Informationsbedürfnis der Bevölkerung an.

Aimee Baumgartner 12.07.2021, 14.37 Uhr