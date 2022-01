Basel-Stadt Nur bei 17 Prozent der Neuinfektionen ist der Ort der Ansteckung bekannt Vor zwei Monaten wussten mehr als 70 Prozent der Coronainfizierten, wo sie das Virus aufgelesen haben. Jetzt sind es deutlich weniger – und gleichzeitig steigt die Zahl der Neuinfektionen. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 04.01.2022, 17.18 Uhr

Die Hygienemaske ist eines der Instrumente, um eine Infektion mit dem Coronavirus zu vermeiden. Auch in der Basler Innenstadt wird darum darauf hingewiesen, jeweils eine Maske zu tragen. Kenneth Nars

Seit Anfang Dezember wurden in Basel-Stadt 5447 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Angesteckt haben sich 55 Prozent der Personen in der Familie, 10 Prozent in der obligatorischen Schule, 9 Prozent bei der Arbeit und 8 Prozent bei Familientreffen – das überrascht kaum.

Eine Zahl, die aber aufhorchen lässt im neuen Coronavirus-Bulletin des Kantons Basel-Stadt: Nur in 17 Prozent der Neuinfektionen ist die Ansteckungsquelle bekannt oder kann zumindest vermutet werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass mehr als drei Viertel der mit Corona infizierten Personen nicht wissen, wo sie das Virus aufgelesen haben.

Die Familie ist weiterhin der häufigste Ansteckungsort

Ein Blick in die Zahlen des Basler Gesundheitsdepartements zeigt denn auch: Der Anteil der bekannten Ansteckungsquellen bei Neuinfektionen hat in den vergangenen zwei Monaten drastisch abgenommen. Waren es Anfang November 2021 noch 72 Prozent, vermeldete der Kanton bereits zu Beginn des Monats Dezember, dass nur noch in der Hälfte der neuen Fälle den Ort der Virusübertragung bekannt ist.

Gleichzeitig verändern sich Anteile der bekannten Ansteckungsquellen kaum: Die Familie steht seit Wochen unangefochten an erster Stelle. Einzig die Familientreffen als Übertragungsort werden teilweise von Alters- und Pflegeheimen abgelöst. Und im November wurde das Reisen öfters als Quelle angegeben.

Contact-Tracing muss steigende Fallzahlen bewältigen

Anne Tschudin vom Basler Gesundheitsdepartement verweist auf Anfrage auf die Veränderungen im Contact-Tracing des Stadtkantons. Seit dem 31. Dezember 2021 arbeitet die Abteilung mit einem verkürzten Befragungsschema, um die steigenden Fallzahlen und damit Anfragen beim Contact-Tracing bewältigen zu können. «Dadurch können nur noch im Einzelfall die Ansteckungsquellen ermittelt werden, woraus die geringe Quote eruierter Quellen resultiert», so Tschudin.

Doch bereits im Verlaufe des Monats Dezember hat sich laut Tschudin gezeigt: «Die infizierten Personen konnten die Ansteckungsquellen weniger gut benennen.» Ein Grund dafür seien sicher die ansteigenden Fallzahlen, die wiederum die Massnahmen beim Contact-Tracing erforderten.

