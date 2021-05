Basel-Stadt Sans-Papiers erhalten nach zweieinhalb Jahren den Bescheid des Härtefallgesuchs Martha L.* ist die Letzte: Seit wenigen Tagen weiss die Bolivianerin, dass sie in der Schweiz bleiben darf. Ein Happy End? Ja, sagt die Anlaufstelle für Sans-Papiers, aber noch ist der Prozess nicht ausgereift. Silvana Schreier 25.05.2021, 05.00 Uhr

Martha L. lebt seit 2003 in der Schweiz. Seit wenigen Tagen hat sie nun die Aufenthaltsbewilligung. Bild: Kenneth Nars

Sie ist eine kleine Frau. Die gepflegten Hände hat Martha L.* vor sich auf dem Tisch gefaltet. Die dunkelbraunen Haare werden von einer Klammer zusammengehalten. Sie versteht die meisten Fragen auf Deutsch, zieht es aber vor, ihre Geschichte auf Spanisch zu erzählen. Fabrice Mangold, Leiter der Anlaufstelle für Sans-Papiers in Basel, übersetzt.

2003 kam sie zum ersten Mal in die Schweiz. Damals brauchte sie als Bolivianerin noch kein Visum. Als diese Regelung vier Jahre darauf geändert wurde, blieb sie hier. Ihre Kinder waren fünf und sieben Jahre alt. Während Martha L. hier putzte und in fremden Haushalten aufräumte, konnten die Tochter und der Sohn zur Schule gehen.

«Ich wollte ihnen eine würdevolle Bildung ermöglichen»,

sagt Martha L., das sei der Grund, warum sie das Leben in der Schweizer Illegalität ihrer Heimat vorzog.

Neun Gesuche wurden bewilligt

Die Bolivianerin ist eine sogenannte Sans-Papiers: eine Person, die sich ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufhält. Vor zweieinhalb Jahren entschied sie sich mit Unterstützung der Anlaufstelle, ein Härtefallgesuch einzureichen.

Zehn Sans-Papiers mit Wohnsitz in Basel-Stadt haben sich damals für den Testlauf bereit erklärt. Nach einem anonymen Gesuch, mit dem der Kanton einschätzt, ob das Gesuch gute Chancen hat, eine detaillierte Prüfung zu bestehen, wurden neun Gesuche für eine ordentliche Prüfung eingereicht.

Anschliessend mussten die Betroffenen etliche Monate ausharren, bis die Resultate eintrafen. Die gute Nachricht vorweg: Alle neun Sans-Papiers erhielten eine Aufenthaltsbewilligung. Martha L. ist die Letzte, die einen positiven Bescheid bekam.

«Der Testlauf war für uns von der Anlaufstelle und für die Sans-Papiers ernüchternd. Der Prozess hat sich lange hingezogen und es gab auch viele Rückschläge»,

schildert Sans-Papiers-Berater Mangold.

Forderung an die Basler Regierung

So seien die Einschätzungen des Migrationsamts zu den anonymen Gesuchen nicht verlässlich, die Entscheide hätten in zu vielen Fällen von den Expertinnen und Experten der Härtefallkommission überarbeitet werden müssen und das Migrationsamt halte auch weiterhin an den Strafverfahren gegen gesuchstellende Sans-Papiers fest. Dies, da sich die Betroffenen ja illegal im Land aufgehalten hätten.

Für eine funktionierende Härtefallpraxis würden noch viele Fragen offenbleiben, resümiert Mangold. Darum fordert die Anlaufstelle in einer Medienmitteilung: «Die Regierung muss das Thema in die Hand nehmen und departementsübergreifend an zielführenden Lösungen arbeiten.»



Mangold hofft, die neue Regierung würde die Thematik annehmen. Eine offenere Haltung wünsche er sich. Mangold:

«Es braucht eine deutlich positivere Kommunikation der Behörden und der Regierung, sodass weitere Sans-Papiers sich melden und bereit sind, Gesuche einzureichen.»

Bund soll für Entscheidung zuständig sein

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) schreibt auf Anfrage: Grundsätzlich sei es im Interesse aller Involvierten, Verfahren so rasch wie möglich abzuschliessen. «Im Idealfall dauert dies maximal bis zu drei Monaten. Vollständige Gesuche können innerhalb weniger Wochen abschliessend bearbeitet werden.» Dass es in den von der Anlaufstelle genannten Fälle länger gedauert habe, liege daran, dass die Dossiers der Personen nicht vollständig gewesen seien.

Die Haltung des JSD sei, dass es ebenfalls im Interesse aller sein sollte, wenn der Aufenthalt aller Personen in der Bevölkerung geregelt ist. Basel-Stadt habe eine klare Praxis, die auf eine Regelung des Aufenthaltsstatus ziele, schreibt das Departement. «Gemäss Bundesrecht bleibt es aber immer eine Einzelfallentscheidung des SEM.» Demgegenüber steht die Einschätzung der Anlaufstelle: Der Bund würde sich mehrheitlich der Meinung des kantonalen Migrationsamtes anschliessen.

Nach über 15 Jahren fliegt sie in die Heimat

Für Martha L. entsprach die vergangene Woche einem Happy End. «Am 7. Juni habe ich den Flug nach Bolivien, dann sehe ich zum ersten Mal in über 15 Jahren meine Kinder wieder», erzählt sie. Die Tochter sei 25, der Sohn 23 Jahre alt. Beide studieren und schliessen bald ab.

«Jetzt bin ich frei»,

sagt Martha L. Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter wolle sie aber nicht vergessen: Sie werde sich weiterhin für die Regularisierung der Sans-Papiers einsetzen. Und vielleicht könnte sie eine Ausbildung beim Pflegedienst Spitex absolvieren und ihren Putzjob eintauschen.

* Name geändert.