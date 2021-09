Basel-Stadt Silvesterfeuerwerk auf dem Rhein abgesagt Der Kanton Basel-Stadt teilt mit, dass es in diesem Jahr kein Feuerwerk an Silvester geben wird. Als Grund dafür wird die Coronapandemie angegeben. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 30.09.2021, 11.43 Uhr

Erinnerungen an vergangene Feuerwerke in Basel Archivbild: Juri Junkov

Ein Tag nachdem der Kanton über die Durchführung der Basler Herbstmesse informiert hat, wird nun das traditionelle Silvesterfeuerwerk auf dem Rhein abgesagt. Das haben der Kanton Basel-Stadt zusammen mit dem privaten Initianten, Basler Uhren- und Schmuckhändler Michele Parini, entschieden, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist.

Mehrere Tausend Schaulustige verfolgen das Spektakel pro Jahr am Rheinbord und in der Innenstadt. In Zeiten der Pandemie sei dies nicht umsetzbar, denn «für den Grossanlass lässt sich kein Schutzkonzept realisieren, das den Vorgaben aufgrund der geltenden Verordnungen entsprechen würde», wie es in der Mitteilung heisst.

Bereits im letzten Jahr musste das Silvesterfeuerwerk in Basel aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden.