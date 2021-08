Basel-Stadt und Solothurn Corona-Ausbrüche in Bundesasylzentren: Kantone impfen und testen, wenn Bund ruft Über 90 Personen im Asylwesen haben sich in der Nordwestschweiz mit dem Coronavirus infiziert. Warum häufen sich gerade in den Asylzentren die Fälle? Bund und Kantone schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Rebekka Balzarini und Silvana Schreier 05.08.2021, 05.00 Uhr

Im Bundesasylzentrum Basel leben aktuell rund 150 Menschen. Fast die Hälfte der Bewohnenden hat sich nun mit dem Coronavirus angesteckt. Nicole Nars-Zimmer

22 Asylsuchende, die im Bundesasylzentrum Flumenthal im Kanton Solothurn leben, haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Auch im Bundesasylzentrum Basel wurden 70 Asylbewerbende und im Zentrum in Reinach je ein Asylsuchender und ein Mitarbeitender positiv getestet. In beiden Institutionen ist es nicht der erste Corona-Ausbruch.

So erkrankten bereits im März 2020 in Flumenthal drei Asylsuchende und ein Betreuer an Covid-19. Im selben Monat gab es auch in Basel mehrere Coronafälle. Der nächste Ausbruch im Bässlergut wurde im Oktober 2020 verzeichnet. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) funktionierte anschliessend das Bundesasylzentrum in Allschwil zur Coronastation um: Wer ein positives Testresultat in der Asylregion Nordwestschweiz erhielt, wurde in die Unterkunft im Allschwiler Industriegebiet gebracht.

Bund beauftragt, Kanton testet

Von den beiden Gesundheitsdepartementen in den Kantonen Basel-Stadt und Solothurn ist auf Anfrage nicht viel zu den aktuellen Ausbrüchen im Bässlergut und im Zentrum in Flumenthal zu erfahren. Beide verweisen darauf, dass das SEM für Fragen zum Bundesasylzentrum zuständig sei.

Das Basler Gesundheitsdepartement hat im Bässlergut Massentests durchgeführt, bestätigt Sprecher Valentin Kressler auf Anfrage. Eine weitere Massentestung sei für den kommenden Freitag geplant. Auch Anne Birk vom solothurnischen Amt für soziale Sicherheit bestätigt, dass der Kanton im Zentrum in Flumenthal Personen getestet hat.

Kantone haben kaum Handlungsspielraum

Allerdings: Aktiv werde der Kanton jeweils erst, wenn er vom Bundesasylzentrum kontaktiert werde, erklärt Birk. Die strategische Planung, die auch eine Test- und Impfstrategie für die Personen im Bundesasylzentrum in Flumenthal beinhalte, liege vollständig beim SEM. Entsprechend könne der Kanton Solothurn im Zentrum in Flumenthal – anders als in den kantonalen Zentren – auch keine regelmässigen Ausbruchsuntersuchungen anordnen, sondern nur eine Empfehlung dafür aussprechen. Anordnen könne der kantonsärztliche Dienst lediglich Quarantäne- und Isolationsmassnahmen, aber die Durchsetzung dieser Anordnung liege wiederum beim Bundesasylzentrum in Flumenthal.

«In den kantonalen Durchgangszentren haben wir schon früh Isolations- und Quarantänezimmer eingerichtet»,

erklärt Birk. Ausserdem achte man in den Solothurner Durchgangszentren darauf, dass genügend Platz für die Bewohnerinnen und Bewohner vorhanden sei. «Ich habe den Eindruck, dass darauf auch in den Bundesasylzentren geachtet wird», betont Birk. Die Gefahr, dass es in einem dieser Zentren zu Ansteckungen komme, lasse sich aber nicht ganz ausschliessen.

Ähnlich äusserte sich bereits der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen gegenüber Radio SRF: Für ihn sei der Ausbruch im Asylzentrum keineswegs überraschend. Steffen:

«Solche Ausbrüche gibt es typischerweise an Orten, wo viele Menschen zusammenkommen. Neben diesem Fall im Asylzentrum beobachten wir das auch bei jungen Menschen im Ausgang, in Clubs und Veranstaltungen.»

Das Gesundheitsdepartement hat mittlerweile eine Untersuchung dazu eingeleitet.

Vom Bund heisst es lediglich, dass seit mehreren Wochen Massentests für Asylsuchende und Mitarbeitende in sämtlichen Schweizer Bundesasylzentren möglich wären – gratis, betont das SEM.

«Impfbereitschaft ist eher gering»

Doch wie sieht es denn mit der Impfquote bei den Asylsuchenden aus? Beide Kantone antworten ausweichend: «Die Impfungen sind freiwillig, sowohl für Mitarbeitende als auch für Asylsuchende. Wir empfehlen Bewohnenden und Mitarbeitenden des Bundesasylzentrums wie allen anderen Personen die Impfung, um sich zu schützen», schreibt Kressler für Basel-Stadt. Im Kanton Solothurn beruft man sich wiederum auf das SEM: Dieses entscheide, wann und ob im Asylzentrum geimpft werde.

Das SEM schreibt auf Anfrage, seit dem 21. Juli gehörten Asylsuchende zur Risikogruppe 4, da sie in einer Kollektivunterkunft lebten. Die Priorisierung in der Impfwarteschlange sei dann aber Sache des jeweiligen Kantons.

Weiter gibt der Bund an, die eintretenden Asylsuchenden bereits zu Beginn über die Möglichkeit zu informieren, sich impfen zu lassen. «Wir appellieren auch danach regelmässig an die Asylsuchenden, sich zu ihrem eigenen Schutz zu impfen. Trotzdem ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, bei den Asylsuchenden eher gering. Bestrebungen sind am Laufen, wie wir die Impfquoten erhöhen können», so das SEM.