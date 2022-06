75 Jahre minu: Happy Birthday, Your Local Majesty

-minu zum 75. Happy Birthday, Your Local Majesty Das Basler Stadtoriginal -minu feiert heute einen Halbrunden. Eine Würdigung und Liebeserklärung. Martina Rutschmann Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Die Queen von Basel: Hanspeter Hammel alias -minu. Roland Schmid

Jetzt bist Du 75 Jahre alt. Und feierst diesen Halbrunden quasi gemeinsam mit Hillary Clinton, Arnold Schwarzenegger und Camilla, der Frau von Charles. Bei Leuten wie Camilla und Charles bedarf es keiner Nachnamen, um zu wissen, von wem die Rede ist. Bei Dir braucht es nicht mal einen Vornamen. Sobald das Pseudonym -minu fällt, wissen die Leute auch im hintersten Kaff, wer gemeint ist. Das ist doch dieser Kolumnist mit der feinen Feder, der den Baslerinnen und Baslern den Spiegel vorhält. Der, der die Fasnacht analysiert – auch für Auswärtige. Dieser sympathische Paradiesvogel, der Geschichten für die Seele schreibt.

Seit zehn Jahren könntest Du als Rentner auf der faulen Haut liegen, Dich auf Deiner geliebten Insel in Italien sonnen, durch Dein Rom flanieren oder einfach Dein Basel geniessen. Aber wir erlauben es Dir nicht, in den Ruhestand zu treten. Wir, Dein Publikum, brauchen Dich! Wir brauchen eine Integrationsfigur, wie Du eine bist, die für Vielfalt steht und diese lebt, ein Vorbild, das wir anhimmeln können. Und Du – Du brauchst uns.

Ähnliches konnten wir in den vergangenen Wochen über eine Frau lesen, die ebenfalls selten beim Namen genannt wird, eine Stange älter ist als Du und viel länger auf dem Thron sitzt. 1980 hast Du die Queen erlebt, als Du für die «BaZ» deren Besuch in der Grün 80 begleitetest. Besonders gefallen hat Dir, dass «Her Royal Majesty» in Rot gekleidet eine Blutbuche pflanzte. Die Queen mag zwar in Farben daherkommen, ihr Verhalten fällt weniger blumig aus. Wir dürfen es ihr nicht verübeln, sie hat eine andere Rolle als Du – Du hast keine Rolle.

Du bist Du. Du bist echt. Und dafür lieben wir Dich.

Auch Du bist eine Queen, die Queen von Basel. Wenn Du irgendwo erscheinst, wandern die Blicke zu Dir. Sobald Du sprichst, hören Dir die Menschen zu. Wenn sich in Deinem Privatleben etwas tut, wollen die Leute teilhaben. Im Gegensatz zur Queen erzählst Du freiwillig davon. Wir alle kennen Deine grosse Liebe Innocent, wissen, wie ihr zusammen älter werdet.

Oft vermischst Du Wirklichkeit mit Fantasie. «Die rosa Seekuh», Dein bisher einziger Roman, zeigt, was Du bist und was Du sein könntest. Du nimmst Dir, was Dir gefällt – und eignest es Dir an. Oder gab es all die Tanten, über die wir uns freuen, wirklich? Trugen sie tatsächlich schwarze Strümpfe und Trauerschleier, statt wie die Queen die Welt in Pastell zu beglücken? Als Baby wurdest Du in einen rosa Body gesteckt, wie das in Basel üblich war. Buben rosa, Mädchen blau. Eine rosa Seekuh. Deine Stadt tickt anders, damit spielst Du, das fasziniert Dich, davon bist Du ein Teil, ein grosser Teil. Auch Du tickst anders – und wir wünschen uns, dass Du noch lange so weitertickst.

In dem Sinne: Happy Birthday, Your Local Majesty.

