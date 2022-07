Feuerverbot im Schwarzbubenland: Es droht Feuerwerk-Tourismus

1. August Feuerverbot im Kanton Solothurn: Kommt es nun zu Feuerwerks-Tourismus ins Baselbiet? Im Schwarzbubenland gilt ein kantonales Feuerverbot. In den beiden Basel wartet man hingegen noch ab. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Könnte dieses Jahr verboten werden: Das 1.-August-Feuerwerk in Basel. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Kommt ein 1. August ohne Knallkörper, ohne farbgewaltige Formen am Himmel auf uns zu? Noch bleibt die Bevölkerung der beiden Basel im Ungewissen. Erste Gemeinden preschten zwar vor – in Duggingen, Pfeffingen und Aesch gilt bereits ein Feuerwerkverbot. Noch liesse sich dieses aber leicht umgehen, da die Kantone Baselland und Basel-Stadt bislang auf ein Verbot verzichteten. Erst am Montag kommunizierten sie gemeinsam das absolute Feuerverbot im Wald und an Waldrändern. Dem Feuerwerksverbrauch schoben die Kantone aber keinen Riegel. Vorsicht sei geboten und ein Abstand von 200 Metern zu Wäldern einzuhalten.

Der Nachbarkanton erhöht den Druck

Weil aber der Kanton Solothurn am Donnerstag ein absolutes Feuerwerkverbot erliess, steigt der Druck auf den Nachbarkanton Baselland. Ein Kuriosum könnte Tatsache werden, der Kantönligeist voll zum Tragen kommen. Auch Markus Eigenmann, Gemeindepräsident von Arlesheim, sagt:

«Die Gefahr eines gewissen Feuerwerk-Tourismus ist vorhanden.»

Da die Gemeinde längst mit dem Solothurner Nachbarsdorf Dornach verwachsen ist, könnten im gleichen Strassenzug auf der einen Seite Feuerwerke gezündet werden, während das auf der anderen untersagt wäre. Arlesheim will nächste Woche nochmal die Lage beurteilen und zunächst abwarten, ob der Kanton agiert.

«Ich gehe aber davon aus, dass die Bevölkerung vernünftig genug wäre», sagt Eigenmann. Es sei richtig, zum spätestmöglichen Zeitpunkt zu entscheiden, begrüsst er das Zuwarten der beiden Basel. Vor dem Wochenende war die Wettervorhersage gemäss Meteo Schweiz für das Ende der neuen Woche noch unsicher. «Es ist blöd, wenn man ein Verbot erlässt und es dann unerwartet drei Tage lang regnet», so Eigenmann. Gemäss Wettermodellen könnte sich die Lage zum Ende dieser Woche mit etwas Regen entspannen.

Nicht erlaubt, geduldet – und doch verboten?

Der kantonale Führungsstab von Baselland wird dieser Tage voraussichtlich noch einmal ein Feuerwerkverbot beraten müssen. Am Freitag waren die zuständigen Personen für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Ein Entscheid würde in dieser Sache im engen Austausch mit den basel-städtischen Behörden erfolgen. Obwohl im Stadtkanton ein aussergewöhnliches Regelwerk gilt: Feuerwerke sind in Basel-Stadt generell bewilligungspflichtig. «Im Rahmen der Bundesfeier und von Silvester duldet die Kantonspolizei das Zünden von Feuerwerken, solange keine Gefährdung festgestellt werden kann», schreibt die Generalsekretärin Brigitte Meyer auf Anfrage.

Ein formelles Verbot müsse der Kanton daher eigentlich nicht aussprechen. Aber dennoch würde Basel-Stadt für den Nationalfeiertag aus Sicherheitsgründen entsprechend informieren. Noch steht aber das offizielle Feuerwerk der Stadt Basel im Programm, das den Rhein hell erleuchten würde.

