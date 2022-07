Feuerwerk am Basler Bundesfest wird kleiner, dafür musikalischer

1. August Das Bundesfeier am Rhein kommt mit kleinerem Feuerwerk – dafür mit musikalischer Begleitung daher Um 30 Prozent soll das Basler Feuerwerk dieses Jahr verkleinert und verkürzt werden. Neu ist auch die musikalische Begleitung. Tomasz Sikora 27.07.2022, 11.49 Uhr

Wird dieses Jahr kürzer und kleiner: Das Feuerwerk an der Basler Bundesfeier. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Während in der Region Feuerwerk um Feuerwerk abgesagt wird, hält Basel am feurigen Spektakel während des Bundesfestes am Rhein fest. Zwei Neuerungen gibt es dennoch: um die Feinstaubbelastung zu reduzieren, wird die Dauer um 30 Prozent reduziert. Auch akustische Innovationen gibt es. Zum ersten Mal wird es an der diesjährigen Ausgabe eine musikalisches Begleitprogramm geben.

Feuerwerk wird erstmals musikalisch begleitet

Dieses kann über den QR-Code auf dem Programmplakat oder über die Internetseite www.marketing.bs.ch/musik-bundesfeier heruntergeladen werden. Ausserdem wird das Programm über UKW auf «Radio Basilisk» (107.60 MHz) zu hören sein. Ebenfalls neu ist eine sportliche Show des Wasserski-Clubs Basel, die um 19 Uhr beginnt und zwischen Johanniter- und Wettsteinbrücke stattfinden wird.

Auch beim Langschiffrennen des Wasserfahrvereins Fischer-Club Basel gibt es dieses Jahr Änderungen. Vis-à-vis vom Münster organisiert der Verein um 19 Uhr ein Plausch-Schlagruderrennen.

Ab etwa Mitte Nachmittag werden die Mittlere Brücke und die Innenstadt für den Verkehr (inklusive Veloverkehr) gesperrt, ab 21 Uhr auch die Wettstein- und die Johanniterbrücke. Auch für den Schiffsverkehr bleibt der Rhein an diesem Abend gesperrt und Rheinschwimmende müssen den Abschnitt zwischen Wettstein- und Johanniterbrücke meiden.

Auch Riehen und das Bruderholz passen ihre Festivitäten an

Da sich erfahrungsgemäss ab etwa 22 Uhr auf der Mittleren Brücke eine grosse Menschenmenge bildet, wird empfohlen, das Feuerwerk von der Johanniter- und der Wettsteinbrücke zu bestaunen. Von dort aus ist das Spektakel ebenfalls gut zu sehen. Die Polizei bittet wegen der generellen Gefahr in Menschenmassen und wegen der grossen Trockenheit darum, auf das Abbrennen von privatem Feuerwerk zu verzichten.

Die Bundesfeier im Riehener Sarasinpark wird dieses Jahr ihr Feuerwerk ebenfalls verkürzen. Dafür soll der Park in ein besonderes Licht gerückt und das Feuerwerk auch hier musikalisch umrahmt werden. Wer privat Feuerwerk abbrennen will, darf dies in einem abgesperrten, von der Milizfeuerwehr überwachten Bereich tun.

Die Basler Bundesfeier auf dem Bruderholz verzichtet dieses Jahr wie schon 2019 erneut auf Feuerwerk. Stattdessen sollen eine Licht-, Wasser- und Rauchshow für Unterhaltung und Spektakel sorgen.