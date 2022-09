1 Frage, 2 Antworten Vergangenes, Vergleiche und Visionen: Das etwas andere Übernahme-Interview mit Häbse und Dani von Wattenwyl Die bz hat Hansjörg Hersberger (77), alias Häbse, und Dani von Wattenwyl (50) zum Gespräch getroffen und beiden unabhängig voneinander dieselben Fragen gestellt. Die Antworten könnten unterschiedlicher kaum sein. Aimee Baumgartner und Elodie Kolb Jetzt kommentieren 19.09.2022, 19.24 Uhr

Die bz traf Hansjörg Häbse Hersberger und Dani von Wattenwyl (v.l.) zum speziellen Doppelinterview. Die Antwort des jeweils anderen erfahren die beiden vor der Publikation nicht. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Hansjörg Hersberger: Das ist sicher 60 oder noch mehr Jahre her. «Lieber zügle als zahle», hiess das Stück. Ich hatte eine Theatergruppe gegründet, einfach weil ich immer schon gerne «theäterlet» habe. Mein Lehrer hatte immer gesagt, ich soll besser die Hausaufgaben lösen, aber ich habe einfach gerne Theater gemacht. Ich war zudem in einem Verein im Vorstand, und da wir dort etwas für die Kasse machen mussten, habe ich das Stück aufgeführt. Meine Mutter hat meine Frau gespielt, so verrückt war das – ich war etwa 16-jährig. Und seit damals habe ich jedes Jahr eine Theaterproduktion auf die Bühne gestellt.

Dani von Wattenwyl: Ja, das war in der Primarschule. Bei der Aufführung hatte ich einen kurzen Auftritt als Polizeikommissar. Ich musste einen Verbrecher stellen und dafür eine Pistole ziehen und sagen «Hände hoch! Sie sind verhaftet». Im entscheidenden Moment habe ich jedoch die Pistole vergessen. Trotz des Fauxpas wurde meine Begeisterung für die Schauspielerei geweckt. An mein erstes Theaterstück im Publikum kann ich mich hingegen nicht mehr erinnern – es muss aber irgendein Märchen im Kindesalter gewesen sein. Geprägt hat es mich aber nicht. Auf der Bühne zu stehen hat mich schon immer mehr gereizt.

Hansjörg Hersberger: Ich würde sagen, man geht gerne ins «Häbse». Also die, welche diese Art der Unterhaltung schätzen. Die Leute sagen auch nicht, ich gehe ins Häbse-Theater, sondern ich gehe ins «Häbse». Man hat es offenbar so sehr ins Herz geschlossen. Ich möchte es nicht missen. Wir haben eigentlich fast immer Erfolg gehabt – ausser in der letzten Zeit mit der Pandemie. Eine der tollsten Produktionen, die ich machen durfte, war «Monsieur Claude und seine Töchter». Das war eine enorme Kiste für ein so kleines Theater, aber wir hatten einen riesigen Erfolg. Viele sagten danach, das Stück war bei uns auf der Bühne besser als der Film.

Dani von Wattenwyl: Für mich ist es das erste Haus am Platz für Dialekt-Komödien, das dem Geist der Region und der Stadt gerecht wird. Basel hat einen eigenen Humor, wir sind gesellige Menschen. Diesen Witz verkörpert das «Häbse». Das Theater hat sich aber auch verändert. Früher wurden hier Musicals aufgeführt. Mit dem damals neuen Musical Theater als Nachbar wurde die Konkurrenz aber zu gross. Das wirkt wahrscheinlich egoistisch, aber der grösste Höhepunkt war für mich, als ich erstmals ein eigenes Stück aufführen konnte. Und es kam erst noch gut an (lacht). Ich bin einen Monat lang auf Wolke sieben geschwebt.

Dani von Wattenwyl im Gespräch mit der bz. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Hansjörg Hersberger: Er hat eine unheimlich grosse Popularität. Ich bin überzeugt, dass Dani heutzutage in Basel bekannter ist als ich. Durch seine Moderationen im Radio und im Fernsehen kennt man ihn einfach. Und das ist super für ein solches Haus wie das «Häbse». Deshalb habe ich auch seit Jahren darauf abgezielt, ihn als meine Nachfolge zu installieren. Ich hatte ihn ja direkt nach der Schauspielschule engagiert, und er konnte sich direkt neben den Grossen behaupten. Ich habe eine grosse Freude daran, dass ich ihm auf der Bühne einen «Schupf» geben konnte.

Dani von Wattenwyl: Ich spreche sicher ein jüngeres Publikum an und habe das Potenzial dazu, eine neue Generation ins «Häbse» zu locken. Dafür muss ein neuer Zugang zum Theater geschaffen werden – auch über die elektronischen Medien. Eigene Social-Media-Auftritte wollte Häbse beispielsweise nicht auch noch aufgleisen. Zudem wird sich der Humor im Haus ein wenig verändern. Das merken wir nur schon, wenn wir gemeinsam an Stücken arbeiten. Es kommt immer wieder vor, dass wir die Pointen des anderen jeweils nicht lustig finden.

Hansjörg Hersberger: Ich habe mehr Zeit für mich und meine Familie. Ich habe vier Grosskinder, das ist doch lässig, wenn ich jetzt mehr Zeit mit ihnen verbringen kann. Einer meiner Enkel spielt Fussball wie verrückt und ist auch ein grosses Talent. Jetzt kann ich endlich seine Matches schauen. Ich habe auch Pläne, wie genau diese aussehen, möchte das aber nicht öffentlich zum Besten geben. Nicht, dass nachher alle dorthin kommen (lacht). Am «Häbse» werde ich noch zweimal jährlich sein: Ich mache beim Mimösli mit und stelle eine Theaterproduktion im Jahr auf die Beine.

Das Mimösli – die Vorveranstaltung im Häbse-Theater. bz-Archiv

Dani von Wattenwyl: Bis jetzt hatte es keinen Einfluss. Das hat auch unternehmerische Gründe. So kann ich mir nicht von heute auf morgen einen Lohn auszahlen lassen. Aber es wird in Zukunft bestimmt Anpassungen geben. Ich möchte noch auf der Bühne stehen, darin sehe ich auch meine Hauptaufgabe. Die Leute kennen mich hier als Schauspieler. Wie oft ich langfristig auftrete, ist in der jetzigen Situation schwer abzuschätzen – wobei weniger sicher nicht das Ziel sein sollte. Ich will mich aber auch nicht zu weit hinauslehnen. Wenn die Arbeit hinter den Kulissen zu viel wird, muss ich natürlich auch reagieren können.

Hansjörg Hersberger: Ich finde, bei uns ist es wichtig, den Humor nicht zu verlieren. Aber in einem Kulturhaus kann man natürlich die verschiedensten Veranstaltungen unterbringen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel die Stand-up-Comedians: Da gibt es immer wieder neue, da muss man nur am Ball bleiben. Und wenn sie hier in Basel zufrieden waren und Erfolg haben, erzählen sie dies auch weiter, und so kommt man dann auch an ganz andere Künstlerinnen und Künstler heran.

Dani von Wattenwyl und Hansjörg Hersberger, alias Häbse, vor dem neuen Eingang zum «Kulturhuus Häbse». Bild: Zvg/Kulturhuus Häbse

Dani von Wattenwyl: Man darf die Stammgäste auf keinen Fall verärgern, wir möchten aber weitere Felder eröffnen. Ich kann mir vorstellen, dass hier mal ein Podcast produziert wird oder ein bekannter Instagramer auftritt. Theater ist nicht nur eine Aufführung mit Vorhang. Theater ist vielseitig und kann auf verschiedenen Kanälen bedient werden. Wir möchten auch die Altersgruppe ab 30 dazu bewegen, ebenfalls ins Theater zu kommen. Vorher ist zu früh. Das ist wie Rotwein trinken. Einen guten Wein lernt man erst im Alter schätzen und gibt auch gerne Geld dafür aus – während Jüngere teilweise dasselbe Geld lieber für zehn Bier ausgeben.

Hansjörg Hersberger: Ich wünsche mir, dass das «Häbse» weiterhin Erfolg hat. Wir hatten früher etwa Musicals hier im «Häbse»: Die Schweizer Erstaufführung von «Grease» war hier drin! Und das waren keine Laien, sondern wir haben Auditions durchgeführt in den wichtigsten deutschsprachigen Städten. Das waren grosse Kisten, die teilweise über eine Million Franken gekostet haben. Und wir sind rausgekommen. Zwar konnte ich nie viel Geld verdienen, aber es ist toll, wenn du 50 Abende in Folge ein ausverkauftes Haus hast, wie in «Grease». Das wünsche ich mir für die Zukunft: Dass sie Dinge anreissen können, die funktionieren.

Dani von Wattenwyl: Ich wünsche mir, dass es genauso erfolgreich weitergeht sowie die nötige Unterstützung von den Besuchenden – trotz aller Sparmassnahmen, die man zu Hause im eigenen «Kässeli» macht. Die Kultur hat nach wie vor einen schwierigen Stand, wir stecken noch in der Krise drin. Die Pandemie hat definitiv ihre Spuren hinterlassen. Ich hoffe zudem, dass es mit demselben Pioniergeist weitergehen kann, den Häbse als Erfinder mit sich gebracht hat. Die Leute sind gekommen, hatten den Goodwill. Und dieses über 30-jährige Kulturgut wollen wir aufrechterhalten und in die Zukunft tragen.

