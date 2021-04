1. Mai Der fleissigste Basler Arbeiter hämmert seit 32 Jahren Zum Tag der Arbeit ist es Zeit, wieder einmal einen Blick auf Basels auffälligstes Kunstwerk im öffentlichen Raum zu richten: den «Hammering Man». Aber ist er überhaupt ein Symbol für die Arbeiterklasse? Und wie lange steht er noch am Aeschenplatz? Mathias Balzer 30.04.2021, 05.00 Uhr

Der «Hammering Man» am Aeschenplatz. Kenneth Nars

«Besuchen Sie den fleissigsten Basler» – das Tourismusbüro der Stadt preist den «Hammering Man» vor der UBS am Aeschenplatz als Kunstattraktion. Für die Bewohnerinnen und Bewohner gehört der schwarze, 13,5 Meter hohe und acht Tonnen schwere Schwerarbeiter mittlerweile zum Stadtbild wie der Tinguely-Brunnen.

Nur ist die Lage des Hämmernden, eingeklemmt zwischen Strasse und Achtzigerjahre-Bausünde, nicht ganz so idyllisch. Und sein Bewegungsablauf nicht poetisch-absurd, sondern stupide-stur. Er hämmert unentwegt, zur Fassade der Grossbank gebeugt, vier Mal pro Minute, 5760 Mal am Tag. 1989 hat er damit angefangen, was seither rund 67 Millionen Hammerschläge ergibt. Ein Wunder, musste er bisher nur zweimal in Reparatur, das letzte Mal 2013.

Entworfen hat den «Hammering Man» Jonathan Borofsky. Der US-amerikanische Künstler, 1942 in Boston geboren, heute in Maine lebend, hat ein vielgestaltiges Werk geschaffen. In den Sechzigerjahren experimentierte er mit Minimal- und Konzeptkunst, begann endlose Zahlenreihen aufzuschreiben und die Notate zu Papiertürmen zu stapeln. Borofsky malt auch und dreht Videos. Weltbekannt geworden ist er aber in den 1980er-Jahren mit seinen Monumentalskulpturen.

Wer Kassel und die Documenta schon besucht hat, kennt seinen «Himmelsstürmer» auf dem Bahnhofplatz. Zur Olympiade in Peking schuf er 2008 einen «People Tower» aus 136 bunten, menschlichen Stahl-Silhouetten. Der «Hammering Man» ist jedoch sein bekanntestes Werk. Dem Künstler ist es gelungen, seinen Arbeiter weltweit zu platzieren, insgesamt gibt es zwölf Ausführungen, davon acht in den USA, etwa in Los Angeles, New York, Minneapolis oder Seattle. Eine Figur steht in der südkoreanischen Metropole Seoul, eine in Frankfurt am Main und eine im norwegischen Lillestrøm. Wie aber kam der «Hammering Man» nach Basel?

Mitte Jahr fällt eine wichtige Entscheidung

Martin Schwander, freischaffender Kurator, unter anderem für die Fondation Beyeler und die Baloise, war 1989 zuständig für die Kunstsammlung des Schweizerischen Bankvereins, noch vor der Fusion mit der damaligen SBG. Er betont, dass der «Hammering Man» in Basel eine zweiteilige Arbeit sei, zu der auch der «Rubin» im Innenhof gehöre.

Die Platzierung der schwarzen Figur sei damals Initialzündung für weitere Kunstwerke internationaler Künstler im öffentlichen Raum der Stadt gewesen. Auch für den Bankverein ein Novum. Betreute die Kunstsammlung bis dahin doch vor allem Werke von Schweizer und Basler Künstlerinnen und Künstlern.

Die Wahl Borofskys hatte eine Vorgeschichte. 1981 richtete Jean Christoph Amman in der Kunsthalle dem Künstler eine grosse Einzelausstellung aus, mit einer kleineren Variante des «Hammering Man». 1983 stellte der US-Amerikaner seine Zeichnungen im Kunsthaus Basel aus. Borofsky sei ein stiller, verinnerlichter Mensch, sagt Schwander, der wenig über seine Kunst rede, kaum Interviews gebe. So habe er dann auch bei der Einweihung des «Hammering Man» keine Rede gehalten, sondern zur Überraschung aller ein Lied gesungen.

Wie lange der Arbeiter-Koloss in Basel noch seinen Hammer schwingt, ist jedoch ungewiss. Die UBS verkauft das Gebäude. Mitte Jahr soll der Entscheid fallen, an wen. Ob die Figur und das Haus dann stehen bleiben, ist demnach ungewiss. Der neue Besitzer und die UBS Art Foundation werden sich einigen müssen.

Aber wofür steht diese Skulptur eigentlich?

Borofsky sagte 1992 bei der Installation in Seattle, der «Hammering Man» feiere den Arbeiter. «Er oder sie ist der Dorfhandwerker, der südafrikanische Bergmann, der Mann am Computer, der Bauer oder der Raumfahrtarbeiter.» Er stehe für alle Leute, die Waren produzieren, von denen wir abhängen.

Wenn diese Interpretation des Kunstwerks letzter Schluss ist, wäre sie so flach wie die Skulptur selbst. Am Basler Standort ergäbe das dann die einfache Losung: Vor der international tätigen Bank, in der längst die Risiko-Handwerker des steuerfrei fliessenden Globalkapitals übernommen haben, steht der Vertreter der Realwirtschaft, unermüdlich schuftend, damit Investoren sich einen Platz an der Sonne sichern können.

Man kann im einsam Hämmernden aber durchaus mehr als Arbeiter-Pathos sehen. Sisyphos etwa bietet sich an, dazu verdammt, ewig einen Stein bergauf zu tragen, auf dass er wieder herunterrollt. Womit wir mitten im Streit der französischen Existenzialisten Sartre und Camus wären. Der Erste ein Marxist, der in den Pariser Bistros den Arbeiterstaat feierte. Der Zweite ein Philosoph des Absurden, der sich Sisyphos als glücklichen Menschen dachte.

Aber vielleicht hat auch Basel Tourismus recht und der «Hammering Man» steht für den protestantischen Fleiss, dem diese Stadt ihren Reichtum verdankt.