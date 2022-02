1. Tag ohne Massnahmen Die Maske am Unterarm: Ein hartnäckiges Überbleibsel der vorgestrigen Regeln Ein Spaziergang durch die Basler Innenstadt zeigt: Etwa die Hälfte der Kundschaft verzichtet bereits auf die Maske. Doch noch ist sie nicht aus unserem Alltag wegzudenken. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 17.02.2022, 17.18 Uhr

Der erste Tag ohne Masken- und Zertifikatspflicht: Noch scheinen Kundinnen und Kunden unsicher zu sein, ob sie nun Maske tragen sollen oder nicht. Nicole Nars-Zimmer

Sie stehen zwischen Bier und Feuchttüchern in der Filiale eines Detailhändlers, vertieft ins Gespräch. Das Paar spricht Französisch, die Frau sagt zum Verkaufsangestellten: «Wir fühlten uns so komisch, als wir den Laden betraten. Niemand trägt hier eine Maske.» Der Mitarbeiter zuckt mit den Schultern. «Ja, das ist seit heute so in der Schweiz.» Sie hätten das nicht gewusst, als sie nach Basel gekommen sind, ergänzt der Mann.

Der Angestellte zeigt auf eine hellblaue Maske, die er am Oberarm trägt: «Die habe ich nur dabei, falls sich ein Kunde unwohl fühlt, wenn ich keine trage.» Etwas verwirrt, aber erfreut über die maskenfreie Zeit, verabschiedet sich das Paar.

«Wie machen wir's?»

Schilder, die auf das ehemals obligatorische Maskentragen oder eine Zertifikatspflicht hinweisen, sind noch an fast jedem Eingang zu sehen. Beim Restaurant Mövenpick am Marktplatz wird schriftlich weiterhin das Vorweisen des Zertifikats gefordert. Und in den Innen- und Aussenbereichen der Gastronomiebetriebe weisen die Plexiglasscheiben, die die Tische voneinander trennen, auf die vorgestrigen Massnahmen hin.

In den Eingängen vieler Läden und Restaurants sind die Schilder noch angebracht. Nicole Nars-Zimmer

Ob man nun noch seine Nase und seinen Mund verdeckt oder nicht, viele scheinen nicht genau zu wissen, wie sie sich verhalten sollen. Zwei Männer treffen sich vor einem Hauseingang, der eine hält eine Maske in der Hand. Sie wirken geschäftig. Der Herr mit Maske fragt schüchtern mit Blick auf das hellblaue Ding: «Wie machen wir's?» Der andere streckt ihm zur Begrüssung die Faust hin und winkt ab. Die Maske verschwindet in der Jackentasche.

Dankbar, nicht alleine damit zu sein

Auffallend ist in den Geschäften in der Basler Innenstadt: Das Verkaufspersonal trägt meist keine Maske mehr. Die Verkäuferin in der Boutique Einzelstück in der Gerbergasse ist fast schon die Ausnahme. «Das ging mir zu schnell», sagt sie. Die «Hauruck-Übung» des Bundesrats habe sie eher verunsichert. Darum trage sie vorerst weiterhin eine Maske.

Nicht alle Kundinnen und Kunden würden das gerne sehen: «Einigen merke ich an, dass sie es komisch finden. Andere scheinen fast dankbar, nicht alleine zu sein damit, noch eine Maske zu tragen.»

Der Griff zur Maske ist fast automatisch

Klar ist, der erste Tag ohne Masken- und Zertifikatspflicht ist auch in Basel kein Massstab. Die Jugendlichen, die ihre Maske am Kinn tragen, die ältere Dame, die vor dem Betreten der Bäckerei eine Maske aus der Handtasche kramt. Alle müssen sich an das neue, massnahmenärmere Regime gewöhnen. Der Griff in die Jackentasche nach der zerknitterten Hygienemaske ist fast automatisch, bevor man über die Schwelle eines Geschäfts tritt.

Ohne Maske unterwegs? Das sind die wenigsten. Viele tragen sie am Arm oder in der Handtasche. Denn für den öffentlichen Verkehr braucht man sie weiterhin. Nicole Nars-Zimmer

Deshalb überrascht es kaum, dass in Lebensmittelläden noch rund die Hälfte der Kundschaft weiterhin eine Maske trägt. Und wennschon, dennschon: Der Grossteil der Menschen mit Maske setzt auf die schützendere Version, die FFP2-Maske.

Wie die Baslerinnen und Basler mit den aufgehobenen Massnahmen umgehen, werden die kommenden Tage und besonders das Wochenende zeigen. Wie der Basler Weg aussehen könnte: Ein junger Mann fährt mit dem Velo durch die Gerbergasse. Unter dem Kinn trägt er seine Maske, unter dem Arm eine Fasnachtslarve.

