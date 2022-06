Basler Regierung will bessere Situation für Velos und Fussgänger

10 Millionen Franken Bessere Bedingungen für Fussgängerinnen und Velofahrer in Basel Der Regierungsrat will die Infrastruktur für den Langsamverkehr im Kanton verbessern und beantragt beim Grossen Rat daher eine Rahmenausgabenbewilligung. Mit dieser soll der Prozess der Umsetzung beschleunigt werden. Elodie Kolb 28.06.2022, 15.21 Uhr

Stellen, deren Infrastruktur als ungenügend eingestuft werden, sollen verbessert werden. Georgios Kefalas / KEYSTONE (Archiv)

Fussgängerinnen und Fussgänger sowie der Veloverkehr sollen in Basel weiter gefördert werden. Dies sei ein wichtiges verkehrspolitisches Ziel des Kantons, schreibt der Regierungsrat am Dienstag in einer Mitteilung. Daher beantragt die Exekutive dem Grossen Rat eine Rahmenausgabenbewilligung von über 10 Millionen Franken zur Planung, Projektierung und Umsetzung von baulichen Massnahmen.