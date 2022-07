Jungpolitikerin Demi Hablützel ist die Hoffnung der Basler SVP

«10 unter 30» An der Aufgabe gewachsen: Demi Hablützel ist die Basler SVP-Hoffnung Bild: Roland Schmid Die 23-Jährige sagt, sie sei irgendwie in die Politik hineingerutscht. Jetzt ist sie Präsidentin der Jungen SVP Basel-Stadt. Welche Rolle ihre Mutter bei der Parteiwahl gespielt hat und warum das Fechten in den Hintergrund gerückt ist, erzählt Demi Hablützel im Gespräch. Silvana Schreier 0 Kommentare 29.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Der 7. Juli 2003, vor fast genau 19 Jahren. Der Anlass: das Montreux Jazz Festival. Demi Hablützel hat sich herausgeputzt, ebenso ihre Eltern Christoph Hablützel und Gianna Hablützel-Bürki. Gemeinsam posieren sie für die «Schweizer Illustrierte».

Mutter und Tochter haben sich je eine kleine weisse Tasche mit bunten Buchstaben ans Handgelenk gehängt. «Demi Hablützel, 5, ist eine richtig kleine Lady. Wenn sie schon mal mit Mami ausgehen darf, will sie auch gleich gestylt sein. Zum Glück hat Louis Vuitton für solche Fälle vorgesorgt», heisst es in der «Schweizer Illustrierten» zum Bild.

«Die Tasche habe ich immer noch!»

Demi Hablützel, 23, mag sich heute nur noch entfernt an den Ausflug nach Montreux erinnern. Die Handtasche jedoch bleibt. Mit Taschen könne man ihr auch heute noch eine Freude machen, sagt sie.

Das Foto von 2003 steht jedoch nicht nur für Demi Hablützels Liebe zu Handtaschen und Mode. Vielmehr gibt es einen Einblick in die Familie, die sie bis heute prägt.

Der Tanz mit dem Degen gewann

Demi Hablützel ist die einzige Tochter der berühmten Schweizer Fechterin Gianna Hablützel-Bürki und des Unternehmers Christoph Hablützel. Die Mutter feierte als Spitzensportlerin Erfolge im In- und Ausland – sie gewann bei den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000 die Silbermedaille und war mehrere Monate auf dem ersten Platz der Weltrangliste –, wurde für ihre direkte Art jedoch auch kritisiert. Mal verkrachte sie sich mit dem Schweizer Fechtverband, mal mit den Basler Klubs.

«10 unter 30» In der Serie «10 unter 30» stellen wir 10 Basler und Baselbieter Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Sport vor, die für ihr Alter Herausragendes erreicht haben. Teil 4: Demi Hablützel, Politikerin.

Dass die Mutter den Fechtsport liebte, schwappte fast natürlich auf die Tochter über. Demi Hablützel betont: «Tatsächlich wollten meine Eltern, dass ich Tennis spiele. Sie schenkten mir sogar einen Schläger, den ich nie benutzt habe.» Wenn Gianna Hablützel-Bürki also im Fechtsaal den Nachwuchs trainierte, war Demi dabei – und stieg kurze Zeit später selbst ins Training ein. Noch teilte sich ihre Leidenschaft zwischen Hip-Hop-Tanzen und Fechten, bald jedoch war klar: Der sportliche Kampf mit dem Degen übertrumpfte den Tanzunterricht.

Mutter und Tochter: Gianna Hablützel-Bürki nahm die Tochter Demi jeweils in die Trainings mit. Doch eigentlich hätte der Nachwuchs Tennis spielen sollen. Bild: Roland Schmid

Nach mehreren Erfolgen bei Schweizer Meisterschaften und Teilnahmen an Weltcup-Turnieren musste Demi Hablützel den Leistungssport mit 20 Jahren aufgeben. Das Pfeiffer'sche Drüsenfieber raubte ihr die Energie, «ich lag mehrere Wochen flach». Ausgerechnet kurz vor den Maturprüfungen. Es folgten zudem weitere Verletzungen, die ihr ein normales Training verunmöglichten. Neben Studium, Arbeit und Politik ist das Fechten für sie unterdessen zum Hobby geworden.

Alles begann in der Schule

Fast ebenso natürlich gelang Demi Hablützel der Einstieg in die Politik. «Ich bin reingerutscht», sagt sie. Politische Diskussionen am Esstisch gehörten immer dazu. Beide Eltern seien politisch interessiert, die Mutter gehört der Basler SVP und dem Grossen Rat an. «Bei mir begann es in der Schule», im Gymnasium Leonhard, das Demi Hablützel als «alternatives Schulhaus» beschreibt.

Als sie und ihre Freundinnen und Freunde alt genug waren, um zu wählen und abzustimmen, habe sie gemerkt: «Meine Meinung war eine andere als jene des Rests der Klasse.» Sie könne sich an einige Diskussionen erinnern, im Positiven. Damals habe sie noch mitten im Prozess gesteckt, die eigene Meinung und das Selbstvertrauen darin zu festigen.

SVP-Grossrat überzeugte sie

Auf Anlässen, zu denen sie ihre Mutter begleitete, kam sie in Kontakt mit Menschen, die schon in der Politik waren. Pascal Messerli etwa: Mit ihm fühlte sich Demi Hablützel schnell verbunden. Das Interesse für die Politik, die Ansichten der SVP und das Jus-Studium sorgten für Gesprächsstoff.

Pascal Messerli politisiert seit 2017 im Grossen Rat und hat Demi Hablützel in die SVP gebracht. Bild: Kenneth Nars

SVP-Grossrat Messerli erzählt, er sei Demi Hablützel zum ersten Mal im Wahlforum 2019 begegnet. Gianna Hablützel-Bürki kandidierte damals als Ständerätin, unterlag aber Eva Herzog (SP). Sie sei eine zielstrebige, unkomplizierte und bodenständige Person. Und ihre liberale Haltung habe in der Basler SVP durchaus Platz. Über Facebook habe er sie schliesslich angeschrieben und gefragt, ob sie nicht der Partei beitreten wolle. «Es brauchte zwei oder drei Nachfragen», sagt Messerli heute. Demi Hablützel sagt, sie habe sich bei der SVP angemeldet und erst danach ihrer Mutter davon erzählt.

«Eine andere Partei wäre nie in Frage gekommen.»

Demi Hablützel sagt, es wisse jede und jeder, sie sei nicht erzkonservativ. Vielmehr beschreibe sie sich als klar bürgerlich und liberal-konservativ. Demi Hablützel sagte klar Ja zur «Ehe für alle», sie ist für die Möglichkeit der Abtreibung und hat das Covid-Gesetz befürwortet, als die grosse Mehrheit ihrer Partei sich dagegenstellte. Sie sagt: «Wir machen bürgerliche Politik. Alles rechts davon ist zu verurteilen.» Sie toleriere keine Verbindungen zum Rechtsextremismus oder Nationalsozialismus.

«Mit Form und Stil überzeugen»

Erst gestern stellte sich Demi Hablützel auch gegen den Präsident der Jungen SVP Schweiz. Der Basler David Trachsel, der die SVP auch im Grossen Rat vertritt, forderte einen Boykott der Bank UBS. Grund sind Regenbogenfahnen an der Fassade, gendergerechte Sprache und das Sponsoring eines LGBTIQ-Events. Hablützel twitterte: «Ich trage diese Aktion ausdrücklich nicht mit. Wir sollten uns mit Themen beschäftigen, die relevant sind. Und vor allem mit Form und Stil überzeugen.»

Wer Demi Hablützel kennt, weiss: Der Tweet erfolgte keineswegs aus einer spontanen Reaktion heraus. Vielmehr überlegt sich die Jungpolitikerin genau, zu was und wie sie sich öffentlich äussert. Dass sie ausgerechnet gegen den obersten Vertreter der Jungen SVP schiesst, zeigt deshalb: Demi Hablützel ist keine, die unreflektiert folgt. Sie hat klare Meinungen und Ansichten und keine Scheu, diese zu vertreten. Und darin wiederum zeigt sich, warum sie als Basler SVP-Hoffnung gesehen wird.

Kritik prallt nicht immer ab

Aus der einfachen Anmeldung bei der Basler SVP wurde die Kandidatur bei den Grossratswahlen 2020 und dann der Einzug in den Vorstand der Jungen SVP Basel-Stadt. Seit 2021 ist Demi Hablützel Präsidentin der Jungpartei, leitet Generalversammlungen und unterhält die Social-Media-Kanäle. Sie tritt im Lokalfernsehen in Talkrunden auf, wird in Zeitungsartikeln nach ihrer Meinung gefragt.

Demi Hablützel sagt: «Ich definiere mich nicht über die Politik.» Bild: Roland Schmid

Aus der Gym-Schülerin, die sagte, sie sei nie diejenige gewesen, die sich vor alle hingestellt und ihre Meinung verteidigt habe, ist eine Jungpolitikerin geworden, die weiss, wie sie auftreten will. Nicht immer pralle die Kritik an ihr ab, sagt sie. «Aber ich definiere mich nicht über die Politik.»

Die drei Standbeine

Demi Hablützel hat sich drei Säulen geschaffen, auf denen sie sich ihre Zukunft aufbaut. Im Winter schliesst sie mit den Fachprüfungen den Bachelor in Jus ab; neben dem Studium ist sie Trainee in der Rechtsabteilung eines grossen Unternehmens; mit dem Amt bei der Jungen SVP kann sie sich kantonal positionieren.

Damit ist Demi Hablützel mehr als eine junge Frau auf den Spuren ihrer berühmten Mutter. Die Fussstapfen von Gianna Hablützel-Bürki sieht sie bestimmt vor sich – sowohl im Fechtsport als auch in der Politik. Die Verbindung zwischen Mutter und Tochter ist stark, leben sie doch seit der Trennung der Eltern zusammen.

Doch die erst 23-Jährige zeigt keine Mühe, die Fussstapfen zu füllen. Vielmehr bringt sie sich eigenständig in Stellung, widerspricht der Mutter öffentlich und sagt, auch zu Hause gebe es immer wieder hitzige Diskussionen über politische Standpunkte. «Aber immer im gesunden Mass», fügt Demi Hablützel an. So ebnet sie sich den Weg hin zum nächsten grossen Ziel: den Grossratswahlen 2024. Bis dahin will Demi Hablützel ihre Jungpartei stärken und dann selbst den Sprung ins Parlament schaffen.

Kurz & prägnant Bier oder Cocktail? Cocktail Strand oder Berge? Strand Süss oder salzig? Salzig Planerin oder Chaotin? Planerin Party oder ein Abend zuhause? Ein Abend zuhause

