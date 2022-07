Lausner Janik Bürgin ist 28-jährig und bereits zweimal an der Art

«10 unter 30» Lausner Künstler Janik Bürgin: «Der Kunstmarkt wartet nicht auf dich» Bereits zwei Mal konnte der Lausner eigene Werke an der Art Basel zeigen. Doch mit seiner Kunst will der 28-Jährige noch viel mehr erreichen. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Seit rund einem Jahr hat Bürgin sein Atelier im Bunker des Lausner Tonwerks. Roland Schmid

Lausen, im Baselbiet. Während draussen die Sonne auf die Gemeinde brennt, sitzt der 28-jährige Janik Bürgin gut gelaunt in seinem Atelier im kühlen Betonbunker unter dem Tonwerk direkt beim Bahnhof. An den Wänden stehen gerahmte Bilder, auf dem Fussboden liegen bunt bemalte PET-Flaschen, kleine Drucke liegen auf dem Sofa, Farbflaschen stehen auf einem Regal.

Das alte Tonwerk wird heute für viele unterschiedliche Zwecke genutzt – neben Bürgin haben auch andere Künstlerinnen und Künstler dort Ateliers. «Irgendwann arbeite ich mich hoch und kann mir ein Atelier weiter oben leisten», sagt Bürgin, dessen Arme und Beine von Sommersprossen und Tattoos geziert werden. Auf seinem Kopf sitzt ein schwarzes Käppi. Das gehöre irgendwie zu ihm. «Ich hatte eigentlich schon immer eine Kappe an», lacht er.

Erster Schritt zum Erfolg: Das Ersparte investieren

Erst mit 22 habe er die Fotografie für sich entdeckt. Vor allem der Prozess hinter der analogen Fotografie habe ihm gefallen. «Die Kamera selbst ist ja sehr schnell, aber die Arbeit in der Dunkelkammer ist langsamer und braucht viel Sorgfalt.» Analog fotografiert er heute allerdings nur noch mit Einwegkameras und zieht zum Beweis eine solche aus einer Kartonkiste. «Irgendwann will ich diese Filme dann alle entwickeln und ein Buch daraus machen».

Eigene Projekte hat Bürgin bereits während seiner Ausbildung zum Fotografen an der Schule für Gestaltung in Zürich verfolgt. Einfach war das wohl nicht. Er sagt:

«Ich habe immer nur Absagen erhalten. Aber das hat mich nur noch mehr motiviert weiterzumachen.»

Es sei besonders wichtig, präsent zu sein: «Du musst auf die Menschen zugehen. Der Kunstmarkt wartet nicht auf dich. Wenn du es nicht machst, holen sie jemand anderes».

Als er dann von Markus Rück von der Basler Galerie Carzaniga entdeckt wurde, habe er zunächst einen Entscheid fällen müssen: «Ich hatte nur kleine Drucke von meinen Werken, er dagegen wollte das Original. Dafür sind aber die Produktionskosten relativ hoch. Ich habe also meine ganzen Ersparnisse da hineingesteckt und dann wollte er mich – zum Glück – auch für die Galerie».

Als er bei einem Praktikum beim Fotografen Patrik Fuchs Einblick in die Werbefotografie erhält, merkt er: «Ich will nicht für jemand anderes arbeiten, sondern mein eigener Chef sein». Ausserdem habe er das Gefühl bekommen, bei der Werbefotografie könnte er seine Ideen nicht so umsetzen, wie er sich das wünschen würde.

«10 unter 30» In der Serie «10 unter 30» stellen wir 10 Basler und Baselbieter Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Sport vor, die für ihr Alter Herausragendes erreicht haben. Teil 3: Janik Bürgin, Künstler.

Ein Ausbrecher: In seinem Umfeld ist niemand in der Kunstbranche

Bevor er seine Leidenschaft zur Fotografie entdeckt hatte, habe er selbst nicht genau gewusst, wo es ihn hinzieht: Den Schwerpunkt an der FMS hat er gewechselt, nach dem Abschluss habe er verschiedene Jobs gemacht. «Das Leben hat mir auf eine gewisse Art und Weise das gegeben, was für mich stimmt», ist er heute überzeugt. Wobei er «ein Ausbrecher» sei. Aus seinem Umfeld arbeitet niemand in der Kunstbranche. Seine Eltern hätten ihn zwar immer unterstützt, «aber ich glaube, sie dachten ‹der soll jetzt einfach mal machen›. Bis sie dann realisiert haben, ‹jetzt geht es richtig los›», schmunzelt Bürgin.

Kunst mit Plastikmüll

Seine abstrakten Aufnahmen, die auch an der Art präsentiert wurden, sind Vergrösserungen: Abgebildet darauf sind bemalte PET-Flaschen, die Bürgin mit einer bestimmten Technik fotografiert hat. Um was es sich handelt, ist kaum mehr erkennbar. Alle Bilder sind ausserdem Unikate. «Auch wenn ich etwas möchte, will ich der Einzige sein, der es hat», lautet seine Begründung. Neben Flaschen sammelt der 28-Jährige inzwischen alle möglichen Alltagsgegenstände; wie etwa Zigarettenschachteln, um die «Kunst-Stoffe» dann abzulichten.

Die Idee zum Projekt sei ihm gekommen, nachdem er sich mit der Frage auseinandergesetzt hatte, welche Folgen Plastikmüll auf Tiere hat. «Da habe ich angefangen, mich zu hinterfragen.» Tiere liegen ihm am Herzen. Seinen Tiger aus Plüsch, den er als Kind erhalten hat, besitzt er immer noch. Und er hat grosse Pläne: «Wenn ich mit der Kunst richtig durchstarte, will ich ein Projekt für Tiere aufbauen». Einen Gnadenhof, um Tieren einen schönen Lebensabend zu ermöglichen.

Inzwischen lebt Bürgin von seiner Kunst

Bereits zum zweiten Mal war der Lausner im Juni dieses Jahres mit eigenen Werken an der Art Basel vertreten – unter anderem in einer Partnerschaft mit Porsche: Er hat für die Folierung eines Sportwagens ein Design entwickelt.

Während er letztes Jahr gegenüber der bz noch sagte, dass er mit seiner Kunst noch nicht genügend Geld verdient, um sich zu finanzieren, sehe das inzwischen anders aus. «Heute kann ich von meiner Kunst leben». Aber es sei ein anderes Leben, findet Bürgin:

«Es fühlt sich eher wie Ferien als wie Arbeiten an.»

Aktuell ist er allerdings in Sommerpause. «Weil irgendwie arbeitet man immer und nie. Auch beispielsweise, wenn die anderen im Ausgang sind. Es kann deshalb manchmal auch sehr einsam sein.»

Als Fotograf oder als Künstler habe er sich allerdings nie identifiziert. «Zu sagen, ich bin Fotograf, das konnte ich nie. Aber ich sage auch nicht, ich bin Künstler, weshalb weiss ich auch nicht genau», sagt er nachdenklich.

Immer wieder gibt es etwas zu lachen für Bürgin. Roland Schmid

Trotz Digitalfotografie sind alle Werke Unikate

Auf der sicheren Seite ist Bürgin mit seinen Negativen und Dateien: «Die liegen in einem Safe auf der Bank. Gerade wenn es brennt, ist es einfach safe im Safe», lacht er. Auf seinem frühen Erfolg will sich Bürgin nicht ausruhen: «Sobald ich etwas geschafft habe, gehe ich das nächste an. Ich habe hohe Ziele». Seine Ansprüche an sich selbst seien teilweise so hoch, dass seine Galeristin aus Luzern ihn manchmal bremsen müsse.

Was ihm seine Zukunft bringt, weiss Bürgin bereits – zumindest in Teilen: Fixpunkt ist ein sechsmonatiger Aufenthalt in Peking, als Artist in Residence bei der Galerie Urs Meile. Aber auch längerfristig bleiben neben der Teilnahme an der Art noch andere Ziele. Bürgin weiss, was er will:

«Eine Soloausstellung im Tate Modern in London.»

Mitspielen bei den ganz Grossen und erreichen, «dass bei den Menschen, die meine Kunst sehen, etwas hängenbleibt.» Die Erfolgsrezepte Ausdauer und das tun, wofür man brennt, hat der bescheidene 28-Jährige schon verstanden.

Kurz & prägnant Stift oder Kamera? Kamera Stadt oder Land? Stadt Hund oder Katze? Hund Planer oder Chaot? Chaot Bier oder Cola? Bier

