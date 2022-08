Stücke des Modedesigners Morris Manser haben auch Promis getragen

«10 UNTER 30» Sein Markenzeichen ist ein Appenzellergürtel – seine Kreationen tragen Freunde oder auch mal Charlotte Gainsbourg Bild: Kenneth Nars Morris Manser (24) aus Basel ist Modedesigner und arbeitet an seiner ersten eigenen Kollektion. Deshalb musste er kürzlich ein Assistenz-Angebot von Hermès in Paris ausschlagen. Nora Bader 0 Kommentare 26.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Der Dampf des Bügelbretts macht die Temperaturen an diesem heissen Augustvormittag nicht gerade erträglicher. Morris Manser lässt sich davon nicht ablenken und arbeitet konzentriert. Er trägt kurze Levis-Jeans, ein dunkelblaues Shirt, leichte Turnschuhe und einen Appenzellergurt. «Ich komme gleich», sagt er, inmitten von Kleider-Skizzen und Gestellen voller bunter Stoffe. Sein kleines Atelier, welches durch einen Hinterhof im St.Johann-Quartier erreichbar ist, teilt er seit November mit einem Kollegen und einer Kollegin. Der Raum mit den Betonwänden und einer Kochnische wirkt etwas chaotisch, aber dennoch mit einer gewissen Ordnung.

«Es begann mit Turnschuhen», sagt Manser. Er habe sich als Jugendlicher sehr für diese interessiert, ihre Geschichte verfolgt und genau beobachtet, wer welche Sneakers mit welchen Kleidern kombiniert.

«Damals definierten Schuhe für mich ein Outfit, weil sie für die Haltung einer Person stehen.»

Heute ist der 24-Jährige Modedesigner und hat sogar schon Anfragen von grossen Marken wie Hermès in Paris bekommen. Auf seiner Website präsentiert er unter seinem Namen einzelne Stücke, welche Freunde von ihm oder Bekanntheiten wie Charlotte Gainsbourg oder die belgische Popikone Angèle tragen. Teils ausgefallen, teils klassisch. Kürzlich hat er gemeinsam mit einem Basler Musikkollektiv eine Badetuchkollektion herausgegeben und arbeitet an Kostümen für eine kontemporäre Tanzproduktion, die schweizweit aufgeführt wird.

Der Urgrossvater unterrichtete am Bauhaus

Mode und Gestaltung hätten ihn schon immer interessiert, erzählt er. Als er im Vorkurs in Basel ein Modul namens «Körper-Hülle» besuchte, war schnell klar, in welche Richtung es weitergehen sollte.

«Ich arbeitete erstmals an einer Schneiderbüste und war einfach nur glücklich.»

Man kauft es ihm ab. «Ich finde es spannend, welche Haltung Kleidung einem geben kann und was man damit kommuniziert.»

In der Familie liegt seine Gabe nur teilweise. Die Schwester seiner Grossmutter war Schneiderin. «Mein Urgrossvater unterrichtete am Bauhaus, von ihm ist das Bewusstsein für Design und Ästhetik geblieben.» Und auch seine Mutter sei als Floristin ein kreativer Kopf. Sein zwei Jahre älterer Bruder arbeitet ausserdem in der Buchgestaltung.

Am liebsten probiert er neue Schnitte

Morris Manser macht von der Skizze über den Schnitt bis hin zum Nähen der Stücke alles selbst. Dabei sei er auch immer auf sein Umfeld angewiesen, welches ihm grosse Unterstützung zukommen lasse. «Sei es beim Spiegeln der Ideen, beim Fotografieren oder der Website.» Am liebsten probiere er neue Schnitte aus und er mache sich immer relativ schnell an den Prototyp. «Manchmal stimuliert mich aber auch das Material, um ein Volumen, eine Silhouette oder einen Prototyp zu machen.» Wichtig ist ihm, dass der Mensch, der das Kleidungsstück dann trägt, sich wohlfühlt. Freundin Emma testet dies oftmals.

Morris Manser ist mit Herzblut bei der Arbeit. Kenneth Nars

Der Basler ist mit zwei Geschwistern aufgewachsen und hat in Genf Modedesign studiert und letzten Sommer den Bachelor abgeschlossen. «Neben der Ausbildung habe ich immer eigene Projekte verfolgt», sagt er. Immer öfters verdiene er auch etwas dabei. Aktuell arbeitet Manser an seiner ersten eigenen Kollektion nach dem Studium; an 14 Looks, die er an der Mode Suisse im Herbst präsentieren darf. Darin werde er auch Stücke aus anderen Kollektionen integrieren, verrät er. Wegen dieser Kollektion ist Manser aktuell täglich im Atelier, arbeitet unter Hochdruck. Dass dabei deshalb das private Umfeld etwas zu kurz kommt, bedauert er. «Leider geht es aber gerade nicht anders.»

Mit schwerem Herzen Hermès abgesagt

Neben seiner Herzenstätigkeit arbeitet er 40 Prozent im Verkauf, «um die Grundausgaben zu decken». Daneben müsse er immer abwägen, welche Projekte und Engagements er noch annehmen könne. Sein Ziel sei es, von der Mode leben zu können. Aktuell geht das aber noch nicht.

«Am liebsten würde ich produktionsartig arbeiten, wie im Theater», sagt er. Ob die Mode dann unter seinem Namen laufe wie aktuell oder unter einem anderen, das sei ihm dabei gar nicht so wichtig. So einfach ist das mit dem Erfolg als Modedesigner aber nicht, die Branche ist hart. Auch wenn der 24-Jährige für sein Alter bereits viel erreicht und einen Namen in der Szene hat.

So wurde er Anfang dieses Jahres angefragt für einen Assistenzjob bei Hermès in Paris für ein halbes Jahr.

«Genau da hatte ich aber mit meiner Kollektion angefangen und musste schweren Herzens absagen. Es war mir in diesem Moment einfach zu kurzfristig, auch wenn ich diese Erfahrung unglaublich gerne gemacht hätte.»

Der Umgang in der Branche ist nicht immer schön

Nicht alles an der Modebranche mag Manser. Schockiert habe ihn vor allem ein Erlebnis. «Letzten Herbst war ich nach Porto eingeladen worden, um meine Abschlussarbeit einem internationalen Publikum vorzustellen.» Da sei ihm eine Assistentin für den Tag der Gala zur Verfügung gestellt worden, gleich alt wie er. «Sie hat mich wie einen König behandelt und sich unterworfen. Das war mir unangenehm. Aber so läuft das offenbar wirklich.» Auch würden ihm Drogen nichts sagen; er streite nicht ab, dass sie an grossen Fashionshows und ihren Partys mehr als anderswo konsumiert würden.

Gerade an die neue Generation von Designern sind die Ansprüche hoch. Die Mode muss cool sein und dabei nachhaltig produziert und konsumiert werden können. Gleichzeitig ist der Markt immer schnelllebiger. Manser versucht, dem gerecht zu werden. Seine Materialien bezieht er hauptsächlich von Märkten mit fahrenden Händlern. «Oder ich fahre nach Paris und versuche, aus den Depots der Restposten der grossen Marken etwas zu erwerben.» Wenn möglich, arbeite er mit sogenanntem Deadstock. «Ein Stoff muss mir immer mehrere Ideen geben, damit ich ihn kaufe.» Sonst habe er danach zu viel Stoff übrig.

Die Bedeutung eines Kleidungsstücks

Bei aller Euphorie beschäftigen Manser immer wieder Gedanken über existenzielle Fragen. «Ich bin in einer der schädlichsten Industrien der Welt tätig. Darf ich das überhaupt machen?» Einen Lösungsansatz sieht er darin, dem einzelnen Kleidungsstück mehr Bedeutung zu geben, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. «Dann braucht man auch nicht immer etwas Neues», sagt er.

Ein Vorbild hat er bei seiner Arbeit nicht direkt. «Aber es hilft mir, mir vorzustellen, wer das Stück dann trägt», sagt er. Geprägt hat ihn vor allem das Praktikum bei Y/Project bei Glenn Martens, der Mansers Ideen gar in seine aktuelle Kollektion einfliessen liess. Martens arbeitete für Jean Paul Gaultier, hat dem Brand Diesel ein neues Image verliehen. «Das gab mir Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein», so Manser.

Der Appenzellergürtel des Grossvaters

Heute sind Turnschuhe nicht mehr so wichtig für Manser. «Ich lege mehr Wert auf Hosen, auf Jeans», sagt er. Diese trägt er auch zu Hause beim Chillen. Er besitze keinen grossen Kleiderschrank, ziehe sich aus seiner Sicht nicht so speziell an. Aber: Trainerhosen kämen für ihn nicht in Frage. Dafür trägt er praktisch täglich den Appenzellergürtel seines Grossvaters. Dieser Gürtel ist zu seinem Markenzeichen geworden. «Die anderen Studenten in Genf meinten, ich trage ihn extra, dabei hatte ich einfach keinen anderen.» Jedenfalls habe der Gürtel ihn inspiriert. In seinen Kleidungsstücken versucht Manser die Qualitäten des Landlebens mit der Hektik und Eleganz der Stadt zu konfrontieren. Er arbeitet etwa mit einem Sennensattler zusammen, der ihm Beschläge nach Zeichnungen erstellt oder einer Basler Strickerin. «Ich mag dieses kurze Innehalten, Irritationen. Um diese zu verstehen, braucht es immer einen zweiten Blick», weiss er.

Die Frage, wo er sich in zehn Jahren sieht, kann Morris Manser nicht beantworten. «In dieser Industrie ist es wichtig, offen und flexibel zu sein», sagt er. Die grossen Angebote kämen manchmal nur ein paar Tage im Voraus. Das nächste Mal will er zusagen können.

Kurz und Prägnant Nachgefragt Paris oder Basel?

Paris Dancefloor oder Restaurant?

Dancefloor, da kann ich mich bewegen und frei fühlen. Sennenhemd oder Jackett?

Sennenhemd Yves Saint Laurent oder Balenciaga?

Balenciaga Skinny Jeans oder Cargohose?

Cargohose, die hat kein Elasthan im Stoff.