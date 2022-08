«10 UNTER 30» Videomacher und Radiomoderator Flavio Stucki: «Meine ersten Videos waren Stop-Motion-Filme mit Legofiguren» Bild: Kenneth Nars/BLZ Der 22-jährige Basler Flavio Stucki ist Influencer, Youtuber, Tiktoker und seit März dieses Jahres Radiomoderator bei SRF Virus. Auf Basels Strassen war er bereits im Jugendalter mit verschiedenen Formaten unterwegs. Laura Ferrari 0 Kommentare 05.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Flavio Stucki kommt, dem Sturm trotzend, in die Markthalle gerannt. Er ist durchnässt, hat es gerade noch so durch den Hagel geschafft. «In Zürich schien noch die Sonne», sagt der 22-Jährige lachend. Stuckis Alltag besteht seit März 2022 aus Pendeln und Arbeiten. Rund drei Stunden pro Tag verbringt er im Zug. Im Moment bleibt da nicht viel Zeit für anderes: «Am Wochenende verbringe ich Zeit mit meiner Freundin, gehe mit Freunden in den Ausgang, trinke Bier und kiffe, ganz normal. Ich bin hobbylos und treibe keinen Sport», sagt Stucki und lacht.

Von Autounfällen mit Legos und weggezauberten Äpfeln

Vielleicht kann man sagen, dass Flavio Stucki sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Bereits als Zehnjähriger hat er mit der Digitalkamera seines Vaters Fotos von Legofiguren gemacht, die dieser für ihn zu kurzen Stop-Motion-Filmen zusammengeschnitten hatte. «Ich habe Autounfälle nachgestellt, habe aber auch Zaubervideos gemacht, in denen ich Dinge habe verschwinden lassen. Mit den alten Handys konnte man während dem Filmen Pause drücken.» So sind in den Videos Äpfel verschwunden, wie durch Zauberhand halt.

«10 unter 30» In der Serie «10 unter 30» stellen wir 10 Basler und Baselbieter Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Sport vor, die für ihr Alter Herausragendes erreicht haben. Teil 5: Flavio Stucki, Moderator und Videomacher.

Aufgewachsen ist Stucki in Binningen, bis vor kurzem hat er dort in seinem Elternhaus gewohnt. Nun ist er mit seiner Freundin und zwei Freunden in eine WG in Basel gezogen, jetzt, wo er richtig verdient. Bei SRF Virus ist Flavio Stucki eines von fünf neuen Gesichtern. Das Programm ist für ein junges Publikum gedacht. Menschen zwischen 18 und 30 Jahren sollen erreicht werden. «Es fühlt sich wie eine Monsteraufgabe an, denn viele junge Leute hören kein Radio», sagt Stucki. Genug Zeit habe das Team bekommen, um eine Community aufzubauen, denn beim Radio brauche alles Zeit.

Noch nicht ganz als Moderator angekommen

Ans Moderieren muss sich der Videomacher noch gewöhnen, denn das Radio sei eine andere Plattform als Social-Media-Kanäle. Es sei ungewohnt, alleine im Studio zu stehen und in ein Mikrofon zu sprechen:

«Ich weiss nicht, wer mir überhaupt zuhört und ob es gut ankommt.»

Bei Youtube, Instagram und Tiktok bekommt er bereits nach einigen Minuten erste Reaktionen, beim Radio dauert das lange. Darum wisse das Team auch noch nicht, ob sie ihr Ziel erreicht haben, junge Leute fürs Radiohören zu begeistern.

Stucki ist aber zuversichtlich, dass es ihm bald mehr Spass machen wird, Radiosendungen zu moderieren: «Alle eingefleischten Moderatoren und Moderatorinnen sagen mir, es sei das Geilste, was es gibt.» Zurzeit ist er hauptsächlich für den Tiktok-Auftritt von SRF Virus verantwortlich. Er moderiert bisher an einem Nachmittag pro Woche, manchmal zwei. Für SRF Virus besucht er Festivals und führt kurze Gespräche mit angetrunkenen Festivalbesuchenden.

Bei den Grossen abgeschaut

Während der Sekundarschulzeit hat Stucki angefangen, Youtube-Videos zu schauen: «Da hatte ich die damals bekannten Youtuber ‹y-titty›, ‹apecrime› und ‹taddl› zum Vorbild.» Mit dreizehn Jahren hat er das erste Youtube-Video hochgeladen:

«Ich habe irgendwelchen Blödsinn mit Freunden zusammengeschnitten. Später habe ich den Content von den Grossen einfach nachgemacht.»

Darauf folgte das Format «Ich frog Basel», für das der damals 17-Jährige junge Leute auf der Strasse angehalten hat, um ihnen dumme Fragen zu stellen. Mit diesen Youtube-Videos erlangte Stucki schnell Aufmerksamkeit und zog das Interesse von Radio Energy auf sich. Der Sender bot ihm ein Praktikum an: «Damals war ich mitten in der Fachmaturitätsschule und hatte keine Zeit dafür.» Nach der Schulzeit hat er das Praktikum bei Radio Energy als Videoproduzent gemacht.

Die Faszination für das Produzieren von Videos hat er seit seinen Kinderjahren: «Ich habe so viele Videos gedreht früher, mein Vater hat mir gerade erst einen USB-Stick gegeben mit unzähligen Videos von mir.» Bild: Kenneth Nars

Ohne Anstoss geht es nicht

Auf das Praktikum folgten 18 Wochen Militär, danach der Versuch, sich selbstständig zu machen. Der damals 21-Jährige wollte sich als Freelancer, Youtuber und Influencer versuchen. «Da bin ich an mir selbst gescheitert. Mir hat es an der Disziplin gefehlt und das würde es wohl auch jetzt noch.» Stucki ist deshalb gerade sehr zufrieden, für jemanden zu arbeiten und einer Struktur zu folgen:

«Aber auch dort wäre noch mehr möglich. Ich sollte endlich organisierter sein, dann könnte ich die Zeit im Zug zum Arbeiten nutzen oder mir ein anständiges Homeoffice einrichten.»

Dass er bei SRF arbeiten darf, sieht er als Chance an, der er sich aber manchmal gar nicht bewusst sei. «Als junger Mensch beim SRF zu arbeiten und etwas mitkonzipieren zu dürfen, ist eine super Gelegenheit für mich. Aber ich merke das manchmal erst, wenn mich meine Freunde darauf ansprechen.»

Beim SRF angefangen hat Stucki mit einer befristeten Stelle. Für vier Monate hat er das Format «Stadt, Land, Talent» moderiert. Dafür hat er in Basel, Zürich und Bern Menschen auf der Strasse nach ihren Talenten gefragt, die diese dann vor laufender Kamera vorgetragen haben. In fast allen von Stuckis Formaten geht es darum, mit Menschen auf der Strasse zu sprechen und diese teilweise blosszustellen. Aber auch er selbst exponiert sich in diesen Videos, denn schliesslich weiss er nie, wie das Gegenüber reagiert.

Scheiss machen, aber überlegter

Wenn man Flavio Stucki gegenübersitzt, merkt man aber, dass er sich Gedanken darüber macht, was er tut: «Ich mache nicht mehr ganz so viel Scheiss wie früher.» Mit den Jahren sei er etwas ruhiger geworden. Er fährt jetzt nicht mehr auf dem Fahrrad durch einen Laden oder springt einfach so in einen Brunnen.

«Ich mache den Scheiss vielleicht etwas überlegter. Oder ich denke am nächsten Tag, das hättest du jetzt auch bleiben lassen können, gerade weil man mich auf der Strasse manchmal erkennt.»

Flavio Stucki freut sich, wenn er auf der Strasse angesprochen wird. Bild: Kenneth Nars

Angesprochen wird er hauptsächlich auf Festivals, da sei die Hemmschwelle bei den Leuten geringer, da alle betrunken seien und sich trauten, einen Spruch zu machen. «Es ist nicht so, dass ich jeden Tag angesprochen werde und es mir unangenehm ist. Ich finde es natürlich toll, Bestätigung zu bekommen für das, was ich tue.»

Durch Blödsinn die Persönlichkeit schützen

«Kurz habe ich mir überlegt, ein Spass-Interview zu machen und nur Blödsinn zu erzählen.» Dadurch, dass er auf Social Media nicht ernst sei, könne er seine Persönlichkeit schützen, denn so gäbe er nichts von sich preis und lasse niemanden an sich heran. Und auf Tiktok gehöre es für ihn dazu, der Spassvogel zu sein: «Dort ist für mich nicht der Platz, etwas Ernstes zu erzählen. Das interessiert auf Tiktok niemanden.»

Im Gespräch ist er nicht der Spassvogel, den er in seinen Videos verkörpert. Er überlegt, bevor er antwortet und vermittelt, ganz im Gegensatz zu seinem Influencer-Ich, etwas Ruhiges. Flavio Stucki hat kein Problem damit, von seinen persönlichen Erlebnissen zu erzählen. Aber er setzt sich nicht gerne selbst auf ernste Art und Weise in Szene, das ist ihm unangenehm. Diese Aufgabe übergibt er lieber den Leuten, die über ihn schreiben. «Dafür sind ja dann solche Porträts da», sagt er und setzt ein breites Grinsen auf.

Kurz & Prägnant Film oder Serie? Film Fluss oder See? See Youtube oder Instagram? Youtube Pizza oder Döner? Döner Coop oder Migros? Ich bin ein Coop-Kind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen