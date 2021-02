100 Jahre Comité «Maximal zwei Finger unter der Gürtellinie» Eduard Etter, Obmann des Schnitzelbangg-Comités, über neue Formen von Schnitzelbänken und über das Auswahlverfahren bei neuen Bewerbern. Stefan Schuppli 14.02.2021, 17.00 Uhr

Einen geschriebenen Kodex für Bänke gibt es nicht. Das heisst nicht, dass alles erlaubt ist. Es braucht Gespür, sagt Eduard Etter, Obmann des Schnitzelbank-Comités.



In den vergangenen 100 Jahren hat sich sehr viel verändert. Was ist das Wichtigste aus Ihrer Sicht?

Eduard Etter: Ende 19. Jahrhundert stand der Schnitzelbank in der Schmuddelecke. Es waren oft Leute, die in Wirtshäusern irgendwelche zotigen Verse sangen und Geld erbettelten. Das Fasnachts-Comité wollte damals mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Das Schnitzelbank-Comité machte sich zum Ziel, den Schnitzelbank qualitativ auf die Höhe zu bringen. Und das hat das Schnitzelbank-Comité in diesen 100 Jahren erreicht. Der Schnitzelbank ist heute an der Fasnacht eine Königsdisziplin. Allerdings: Das Publikum hat sich an das hohe Niveau gewöhnt und ist anspruchsvoller geworden. Wer heute ein guter Bank sein will, muss wirklich etwas bringen.

Die Geschichte des Schnitzelbank-Comités ist auch ein Stück baslerische Kulturgeschichte. Früher gab es einen Mandolinenchor, heute rappt ein Heiri auf gut Baselbieterisch, andere kommen mit polyfonen Liedsätzen daher. Sehen Sie einen Trend?

Die Vielfalt ist sicherlich grösser geworden. Der Schnitzelbank ändert sich mit der Gesellschaft. Ein Rapper-Bank gibt es erst, seit es Rapper gibt. Ich erwarte, dass gerade von Jüngeren verstärkt solche Impulse kommen, sprachlich, musikalisch, slam-poetisch, vielleicht. Die Gesellschaft Basels soll auf eine gewisse Weise im Schnitzelbank abgebildet werden.

Heute hört man auch im Bezug auf die Schnitzelbänke den Satz «Das isch doch kei Fasnacht» kaum mehr.

Oh nein. Das hört man sehr wohl. Das Verständnis ist seit den 60er-Jahren vielleicht etwas breiter geworden. Aber ein geschminkter Strassenfasnächtler ohne Larve wird wohl noch Jahre ein «No-Go» bleiben. Es gibt irgendwie einen Rahmen, das ist auch beim Bank so. Ein Gedicht vorlesen ohne Pointe, das ist nicht vorstellbar, und sei es noch so literarisch.

Satire darf fast alles. Wo ist die Grenze?

Bei der Satire weiss ich es nicht, aber ich weiss es beim Schnitzelbank, so, wie wir das im Comité sehen. Sicherlich kein Rassismus, keine Hassrede, keine Hetze. Oder jemandem den Tod wünschen. Es darf vielleicht schon unter die Gürtellinie rutschen, aber bitte nur zwei Finger breit. Es braucht Gespür. Hier fliessen auch wieder die gesellschaftlichen Normen ein – siehe oben. Und wir geben etwas auf den baslerischen Humor. Die feine Klinge, nicht der Zweihänder.

Hat das Comité in letzter Zeit auch schon sagen müssen: «So geht das nicht»?

Ja, das kam vor, aber nur selten. Wir schauen uns die Bänke an.

Es gibt eine zweijährige Probezeit…

Ja. Ein Neu-Bank muss zuerst ein kleines Konzept und ein paar Probeverse abliefern, dann führen wir ein Gespräch. Ist alles im grünen Bereich, wird er zugelassen. Nach der Fasnacht gibt es jeweils ein Feedback, eventuell mit Tipps von unserer Seite. Es kann auch vorkommen, dass wir einem Bank nach der zweijährigen Probezeit absagen, das ist aber selten.

Im Comité sitzt keine einzige Frau.

Stimmt. Aber ich bin überzeugt, dass sich das Problem von selbst erledigen wird. Früher oder später werden Frauen einziehen. Es gibt auch eine Erklärung für das Beharrungsvermögen: Dadurch, dass man lebenslang Mitglied von diesem Verein ist. Das hat zur Folge, dass Ideen recht lange Bestand haben. Der Frauenmangel scheint übrigens nicht nur ein internes Comité-Problem zu sein. Erstaunlicherweise haben wir heute nur noch einen Frauenbank, eine Einzelsängerin, s’ Anggeweggemaitli. In den 70er- und 80er-Jahren gab es bis zu acht Frauenbänke. Das überrascht, weil man insgesamt heute doch offener ist. Ich würde es sehr begrüssen, wenn wir Frauenbänke bei unserem Nachwuchs und irgendwann Frauen bei uns im Comité hätten.

Das Schnitzelbank Comité feiert seine 100 Jahre. Doch jetzt haben wir Corona. Wird die Feier nachgeholt?

Ja, wir veranstalten ein Fest im August für aktive und ehemalige Bänke und unser Umfeld wie Unterstützer, Helfer und nahe stehende Institutionen mit rund 400 Leuten. Wir wissen aber noch nicht, ob das stattfinden darf. Unsere Pläne für die Fasnacht können wir sicher nicht durchführen.

Wird es wie im letzten Jahr wieder eine Videoproduktion geben?

Nein. Das war ein Notfallprogramm, das wir in zwei Tagen auf die Beine gestellt hatten. Am Donnerstag hatten wir die Absage der Fasnacht erfahren, am Sonntag haben wir aufgenommen. Es war leider etwas traurig, so ohne Publikum ins Leere hinaus zu singen. Da fehlte die Stimmung der Applaus. Aber wir wollten unbedingt die Arbeit der Bängg archivieren, einfach für uns. Doch dann zog das sofort Kreise, weil sich die Medien dafür zu interessieren begannen. Das funktionierte schliesslich sehr gut.