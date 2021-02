100 Jahre Comité Von der Schmuddelecke zur Königsdisziplin: So turbulent war das Schnitzelbangg-Jahrhundert Das Schnitzelbangg-Comité gibt es seit 100 Jahren – ein Blick in seine bewegte Geschichte. Stefan Schuppli 14.02.2021, 14.30 Uhr

Ein Auftritt im vollen Casino, 50er-Jahre zvg

Nein, lustig waren die Bänkelsänger nicht, vor hundert und mehr Jahren. Eher waren es Schauergeschichten, die da vorgetragen wurden. Wie zum Beispiel das Erdbeben von 1356 oder das Hochwasser der Frenke in Hölstein von 1830, wie auf einem Bild von Hieronymus Hess (1799–1850) zu sehen ist. Bänkelsänger waren Überbringer von meist fürchterlichen Nachrichten, sie trugen Moritaten (Mordtaten!) und Balladen (tragische Geschichten!) vor. Sie standen für ihren Vortrag oft auf eine Bank, um besser gehört zu werden – daher der Name.

Ein anderer Humor – oder vielleicht keiner

Auch in Basel, wo der Schnitzelbank schon früh zum fasnächtlichen Mobiliar gehörte, waren diese Verse nur bedingt lustig. Oder man hatte damals einfach einen anderen Humor, vielleicht auch keinen.

Schauen wir uns mal also einen Bangg an, wie er exakt vor hundert Jahren zum Besten gegeben wurde: ein Glaubensbekenntnis. Der «Zuekunfts-Beppi» schreibt 1921:

Isch das nit e Schnitzelbangg?

Jo, das isch e Schnitzelbangg!

Dä verzellt eich giftig hit,

Was es nur z’verzelle git.

Wer’s nit gärn heert, dä soll ung’schteert

Nur heime goh und nimme ko.

Mir sinn witzig, mänggmool spitzig,

Doch mr rede frei und frank.

Ei du scheene, ei, du scheene Schnitzelbank!



Exakt in diesem Jahr 1921 wurde auch das Schnitzelbank-Comité gegründet. Die Frühzeit ist allerdings schlecht dokumentiert. Es liege auf der Hand, dass Spontanes, aus dem ein beträchtlicher Teil der Fasnacht bestehe, nur selten «archivalischen Niederschlag» finde, schrieb der Chronist Rudolf Suter im «Basler Magazin» vor 25 Jahren. Da das Comité kein Verein «im üblichen Sinn» war, fänden sich kein Gründungsprotokoll, keine Generalversammlungsberichte und kaum Notizen, so Suter. Und von diesen spärlichen Akten seien im Verlauf der Jahrzehnte manche verschwunden. Gleichwohl ist in den vergangenen Jahrzehnten einiges an Archivmaterial zusammengekommen. Doch davon später.

Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Organisation der Zugsrouten, der Monstre-Trommelkonzerte und von Trommelschulen gegründete Fasnachts-Comité nahm sich der Schnitzelbänke zunächst nicht an. Es zogen damals zahlreiche Schnitzelbanken von Wirtschaft zu Wirtschaft, «aber ihre Verse sollen, wie man sich erzählte, unter allem Hund gewesen sein», wie Karl Huber-Bellino, Fasnachts-Comité-Mitglied der ersten Stunde, anno 1961 schrieb.

S Dram wird dyyrer,

doch me spart

Wel s jo gweenlig

grad nit fahrt.

Bäredräggschlägger, 1962

Im Jahr 1918 kam im Rahmen des Fasnachts-Comités die mangelhafte Qualität der Schnitzelbänke zwar zur Sprache, aber erst drei Jahre später, 1921, war die Zeit reif für eine Organisation, die sich ernsthaft um die Bänkler kümmerte. Karl Huber, Max Weber, damaliger Präsident des Wirteverbandes, und Edwin Strub vom Fasnachts-Comité bildeten zusammen mit ein paar eingefleischten Fasnächtlern den Kern der Truppe. Dazu stiessen auch Künstler wie etwa Niklaus Stoecklin und Alfred Pellegrini. Ziel war es, die Qualität der Bänke zu steigern und einen ansprechenden Rahmen für Auftritte zu organisieren. Innert kürzester Zeit wurden der Routenplan, die angesteuerten Wirtschaften, der Subventionierungsmodus und die Prämierung festgelegt. Schnitzelbänkler wurden per Inserat gesucht. Zum ersten mal wurden auch Werbeplakate «Do ane kemme d’Comité-Schnitzelbänk» ausgehängt – eine Tradition, die sich bis heute gehalten hat.

Eine Zeit voll sozialer Unrast

Es gab auch einen politisch gefärbten, knapp gesagt klassenkämpferischen, Hintergrund. Die Fasnacht war «noch im fast ganzen 19. Jahrhundert eine Domäne der unteren sozialen Schichten, zumal der vielen in Basel Zugewanderten», schreibt Suter. Die Fasnacht sei nicht nur in der religiösen, sondern auch in der politischen Opposition gewesen. Vertreter dieser Opposition seien die Vereinigte Schnitzelbank-Gesellschaft (VSG) und die Basler Schnitzelbank-Gesellschaft (BSG) gewesen. Der Erste Weltkrieg war soeben zu Ende gegangen, die Menschen waren arbeitslos, es kam der Generalstreik. AHV gab es noch keine, viele Menschen verarmten.

Das Fasnachts-Comité und auch die neuen Schnitzelbänkler verstanden sich als Bürgerliche. Und als 1920 Basel «rot» wurde, rutschte auch das neue Comité in eine oppositionelle Rolle. «Oh grossi Not, Regierigsrot, de kasch heimego, bruchsch nimme z’koo», klagt der Zuekunfts-Beppi.

Politiker werden immer wieder ins Pfefferland gewünscht

Selbstredend waren Politikerinnen und Politiker immer wieder Zielscheibe der Bänkler. Dass da jemand ins Pfefferland gewünscht wird, hat sich offensichtlich 100 Jahre gehalten. Entsprechend geharnischt fielen auch die Reaktionen der Bänggler aus, als Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger jüngst eine TV-Produktion von «Telebasel» verbieten wollte.

Links? Rechts? Selbst innerhalb der Bürgerlichen zofften sich in den frühen Jahren Liberale und Radikale (Freisinn). Es sei ein Vorurteil, dass sich die Comité-Bänke nur aus der Oberschicht rekrutierten, schrieb Rudolf Suter 1996 im «Basler Magazin». Dieses Vorurteil gehe auf jene Anfangszeiten zurück, als die Bänkler aus denselben Kreisen stammten, wie die Fasnachts-Comité-Mitglieder, «die ihrerseits Mitträger von bürgerlich-kulturellen und geselligen Vereinigungen wie Quodlibet und Liedertafel waren». Bereits beim 25-Jahr-Jubiläum wurde in einer Pressemitteilung konstatiert, dass vom «Studenten bis zum einfachen Arbeiter» alle Volkskreise vertreten gewesen seien. Auch musikalisch wandelte sich das Bankwesen. In den ersten Jahren traten ganze Chöre auf, etwa ein «Sänger-Doppelquartett Immergrün», ein «Damenchor», die Jäger-Musik sowie Handörgeli- und Mandolinengruppen.

Die neji Wärbeflechi vo dr BVB

Isch am beschte Ort und bringt us däm Grund meh:

Well mir jo maischtens, wenn mir uf e Haltstell geen,

S Drämmli numme no so scheen vo hinde gseen!

Gasladärne, 1986

Ein historischer Blick auf Namensliste der Comité-Mitglieder lohnt sich. Aus dem Bereich Kunst sind Niklaus Stoecklin, Alfred Pellegrini, Max (Sulzbi) Sulzbachner, Haiggi Müller, Hans Weidmann und Ferdi Afflerbach zu nennen, die Grafiker Ferdy Prack und Domo Löw, der Mundartdichter Theobald Baerwart, Journalisten wie Albert Oeri (Basler Nachrichten), Heinrich Kuhn und Edwin Strub (National-Zeitung), die Autoren Felix Burckhardt (alias «Blasius»), Robert B. Christ («Fridolin») und Paul Burkhalter, um nur einige zu nennen.

Das Archiv soll digitalisiert werden

Das Comité plant, sein Schnitzelbank-Archiv zu digitalisieren, eine Herkulesarbeit. Dieses im Gellert-Quartier liegende Archiv besteht zunächst vor allem aus mehreren hundert Ordnern und Schachteln. Es verströmt aber gleichwohl einen eigenartigen musealen Charme, weil viele Zeichnungen, Skizzen und Plakate die Wände zieren. «Es war ein Jubiläumsprojekt, aber nahm sofort riesige Dimensionen an», sagt Comité-Obmann Edi Etter. «Wir hoffen auf einen Abschluss im Jahr 2023, und ich gehe davon aus, dass wir damit nach und nach an die Öffentlichkeit gelangen werden.»

Dr Papscht verbietet

d Luscht bim Liebe

Darfsch au nimm

an dir sälber iebe

Au schwul sy findet

är nit guet

Mai die Bischöff

hän e Wuet

Herr Papscht,

e Ruggtritt wär sehr schlau

Und sage Si e Gruess dr Frau!

Zyttigs-Anni, 1976

Es ist auch ein grosser finanzieller Aufwand damit verbunden: «Bislang haben wir erst 60 Prozent finanziert. Allein die Verschlagwortung sämtlicher Verse von 100 Jahren ist eine Riesenarbeit.»

Das Schnitzelbank-Comité hat dieser Tage eine Jubiläumszeedelbox mit 100 Bänken aus 100 Jahren herausgeben. Die Zeedelbox zeigt das kreative Schaffen von Schnitzelbängglerinnen und Schnitzelbängglern im Laufe der letzten 100 Jahre wunderbar auf. Der Wandel der Zeit und damit auch der Wandel des Schnitzelbankwesens lässt sich auf kompakte Weise erleben.