In Basel wird Jubiläum des ersten Zionistenkongresses gefeiert

125 Jahre Ereignis von «welthistorischer Bedeutung»: In Basel wird das Jubiläum des ersten Zionistenkongresses gefeiert Ende August begeht die jüdische Gemeinde im Stadtcasino und Congress Center das Jubiläum. Über 1000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Bereits vor 25 Jahren wurde das Jubiläum des ersten Zionistenkongresses im Basler Stadtcasino gefeiert. Michael Kupferschmidt / Keystone

Grosse Worte für einen grossen Anlass: Der erste Zionistenkongress in Basel 1897 im Stadtcasino sei ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung. Mit diesen Worten leitete Regierungspräsident Beat Jans die Medienkonferenz zum 125-Jahre-Jubiläum des Kongresses ein. Im damals verabschiedeten Basler Programm wurde festgehalten, dem jüdischen Volk eine Heimstätte in Palästina zu schaffen. «Dies führte zur inzwischen berühmten Konsequenz, dass Basel als Gründungsstätte des jüdischen Staats charakterisiert worden ist», sagte Jans.

Regierungspräsident Beat Jans. Nicole Nars-Zimmer

Über 1000 Juden aus der ganzen Welt werden in Basel erwartet. Das Jubiläum wird auf den Tag genau am 29. August im Stadtcasino begangen. Die Feierlichkeiten beginnen jedoch bereits einen Tag vorher im Congress Center. Für die Basler Behörden ist das ein Glücksfall. Denn an diesem Sonntag, dem 28. August, wäre das Gebiet um den Barfüsserplatz noch mehr zum Festgelände verkommen als ohnehin schon.

Einerseits wird an diesem Wochenende dort das Public Viewing des Eidgenössische Schwing- und Älplerfest stattfinden. Andererseits kehrt nach zweijähriger Pause das Klosterbergfest zurück. Ein parallel stattfindendes Jubiläum des ersten Zionistenkongresses wäre nur schwer vorstellbar gewesen.

Anlass kostet die Stadt 5,7 Millionen Franken

Martin Roth, Kommandant der Basler Kantonspolizei, muss sich also darüber nicht den Kopf zerbrechen. Viel liess er sich nicht über den Einsatz entlocken. Die Polizei habe viel Erfahrung mit der Planung und Führung von solchen Einsätzen. Wie viele Polizisten aufgeboten werden, sagte er nicht. Ganz billig wird es nicht. Laut Jans belaufen sich die Personalkosten für die Polizei auf 1,5 Millionen Franken, die Kompensation von Ferien- und Freitagen mit eingerechnet.

Insgesamt werden 5,7 Millionen Franken für den Anlass fällig. Jans hofft, dass der Bund «die umfangreichen Überwachungs- und Personenschutzaufträge vollumfänglich abgelten werde». Der Bundesrat werde dies später entscheiden, sagte Jans. Zudem wird die Basler Polizei von der Armee unterstützt.

Die Bevölkerung wird sich nicht auf gröbere Einschränkungen gefasst machen müssen. Das Jubiläum sei nicht mit dem Grosseinsatz anlässlich des OSZE-Ministerratstreffens Ende 2014 zu vergleichen, sagte Roth. Ganze Strassenzüge wie damals werden also Ende August nicht abgesperrt. Möglicherweise werde der öffentliche Verkehr für eine kurze Zeit unterbrochen. Das sei derzeit schwer abschätzbar. Roth zog einen Vergleich zu den Einschränkungen während einer samstäglichen Demonstration in der Innenstadt.

Kommt Bundespräsident Ignazio Cassis?

Einschränkungen nötig machen könnte etwa das Sicherheitsaufgebot für den israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog, der unter anderem am Montagabend dem Gala-Event beiwohnen wird. Ob auch Bundespräsident Ignazio Cassis teilnimmt, ist offen. Eingeladen wurde er auf jeden Fall, wie Ralph Lewin an der Medienkonferenz sagte. Der frühere Regierungsrat ist Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds. Dieser ist lokaler Partner der World Zionist Organisation, die das Jubiläum ausrichtet.

Ralph Lewin ist Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds. Roland Schmid

Lewin sorgte für die historische Einbettung des ersten Zionistenkongresses. Der 29. August 1897 stelle ein zentrales Datum in der zionistischen, aber auch in der jüdischen Geschichte generell dar. Damals seien Vertreter verschiedenster Gruppierungen der zionistischen Bewegung zusammengekommen. Am Kongress wurde diese damals marginale Bewegung mit unterschiedlichsten und heterogenen Ideen und Inhalten auf ein gemeinsames «Basler Programm» eingeschworen.

Vordenker der Staatsgründung

Das Ziel sei die Gründung einer jüdischen Heimstätte gewesen. Damit sei der Zionismus Teil der zahlreichen Nationalbewegungen im 19. Jahrhundert. «Die Idee wurde aber auch daraus geboren, dass der Eindruck immer stärker wurde, dass es für Juden in diesen sich bildenden Staaten keinen Platz habe», sagte Lewin. Er nannte etwa den damals grassierenden Antisemitismus in Frankreich oder wiederholte Pogrome gegen Juden in Osteuropa.

Den entscheidenden Text habe dann aber Journalist und Schriftsteller Theodor Herzl geliefert. Er skizzierte die Grundlage eines jüdischen Staates europäischen Zuschnitts. Bereits ein Jahr nach dem Schreiben des Textes berief er den ersten Zionistenkongress. Dieser und die folgenden Veranstaltungen boten die Bühnen für Diskussionen rund um die Idee der Staatsgründung. Nach dem Holocaust, der planmässigen Vernichtung der Juden durch das Naziregime, «wurde 1948 aus der Utopie Realität», sagte Lewin. Israel wurde gegründet.

