Münchensteiner Müller AG: Es dürfte sie nicht mehr geben

125-Jahre-Jubiläum Der «Fass-Müller»: Die Münchensteiner Firma, die es nicht mehr geben dürfte

Eigentlich dürfte es diese Firma hier gar nicht mehr geben. Denn das Produkt, das die Müller AG in Münchenstein herstellt, ist relativ rasch produziert: Fässer für Gefahrengüter aus Weissblech. Dieses wird – ähnlich Toilettenpapier – abgerollt, geschnitten und zu einem Fass zusammengeschweisst. Anfänglich noch wackelig wird der Zylinder durch mehrere Schritte verstetigt. Danach kommen Farbe sowie ein Boden und ein Deckel drauf. Fertig ist das Fass – wenn auch etwas vereinfacht dargestellt.

Diese auf den ersten Blick einfache Tätigkeit würde eher in Osteuropa oder Asien erwartet. Dank tiefer Löhne und einer starken Automatisierung der Produktion können dort weniger wertschöpfungsstarke Produkte zu konkurrenzfähigen Preisen hergestellt werden. Die Schweiz liefert in dieser Logik etwa Industrieroboter in solche Länder.

So sah das Firmenareal der Müller Gruppe in den 1960er-Jahren in Münchenstein aus. zvg

Und doch hat die Müller Gruppe überdauert und feiert nun ihr 125-Jahr-Jubiläum. Was sind die Gründe? Vieles geht darauf zurück, dass sich die Firma seit ihrer Gründung im Besitz der Familie Müller befindet. Inzwischen hat die fünfte Generation weitgehend das Ruder übernommen. Gleichzeitig suchte das Unternehmen das Heil in der Automatisierung, aber eben nicht in Polen oder China, sondern in Münchenstein, Reiden LU und Rheinfelden (D).

Roland Tanner ist Geschäftsführer der Müller Verpackungen. Kenneth Nars

Während eines Rundgangs in der Produktion erzählt Geschäftsführer Roland Tanner, wie sehr die Verpackungsfirma die Herstellung modernisiert hat. «Im Jahr 2009 haben wir einen grossen Automatisierungsschritt an die Hand genommen und 2019 mit dem Neubau der Halbteilefertigung fortgesetzt», sagt der studierte Maschineningenieur. Damit habe das Unternehmen den Ausstoss in den letzten zehn bis 15 Jahren um rund 20 Prozent erhöhen können – und dies mit der gleichen Anzahl Mitarbeitenden.

Erfolgsrezept lässt nicht so einfach kopieren

Mit dem Einsatz von Robotern lassen sich die Produktionslinien viel rascher umrüsten. Dauerte früher die Umstellung inklusive Werkzeugwechsel eine Stunde, werden dafür 15 Minuten benötigt, wie Tanner erklärt. Damit können auch kleine Mengen rentabel hergestellt werden. Denn Müller Verpackungen konzentriere sich verstärkt auf spezielle Anforderungen, etwa Fässer für spezielle Chemikalien, die jedoch nur in geringen Mengen von der Industrie hergestellt werden. «Wir positionieren uns damit in einer ­Nische, das ist der Schlüssel», sagt der gebürtige Aargauer.

Tanner glaubt nicht, dass sich das Erfolgsrezept der Müller Verpackungen andernorts so einfach kopieren liesse. Die hiesigen Mitarbeiter brächten einen höheren Qualitätsanspruch mit sich, als dies etwa in Indien oder China der Fall sei. Wichtig sei auch das Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Rund 95 Prozent der Abfälle, die in der Produktion anfallen, werden wiederverwendet. In der Schweiz würden die Menschen dank der hohen Recyclingquote quasi mit diesem Prinzip sozialisiert.

Brand im Werk in Reiden trübt die Freude nicht

Schliesslich sei das Fassgeschäft zu einem gewissen Grad lokal. «Da die Fässer unser Unternehmen leer verlassen, transportieren wir viel Luft», sagt Tanner lachend. Weite Transportwege lohnten sich daher nicht. Dennoch beträgt die Exportquote rund 40 Prozent, wobei Europa vor den USA und Asien klar im Zentrum steht.

Ein Stück Industriegeschichte: Eine Aufnahme der Produktion in den 1950er-Jahren. zvg

Aktuell kämpft die Firma mit Produktionsproblemen in Reiden. Am 23. Mai kam es dort zu einem Brand. Während mehrerer Tage musste die Produktion unterbrochen werden. Dank eines Zweischichtbetriebs könne dies zum Teil kompensiert werden, sagt Tanner. Dennoch überwiege die Freude am bevorstehenden Jubiläum.

Der Fässer-Clan

In Kleinhüningen nahm alles seinen Anfang: Die Müllers auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1897 mit dem ersten Mitarbeiter der Firma. zvg

Die Anfänge des Unternehmens gehen auf Rudolf ­Müller und seine Frau Elisabeth zurück. Das Paar zieht 1888 von Gelterkinden nach Kleinhüningen und kauft dort eine Spenglerei samt Haus und Schweinestall. Verwandte und Bekannte unterstützen die Beiden finanziell, die selber kaum Erspartes haben. Nach einer schweren Depression begeht ­Rudolf vier Jahre später Suizid. Elisabeth, mit 32 bereits Witwe und alleinerziehende Mutter von drei Jungen, übernimmt. Sie führt die Spenglerei 30 Jahre erfolgreich, zeitweise steht sie selbst mit dem Lötkolben an der ­Werkbank.

An sich hätte der älteste Sohn Rudolf den Betrieb weiterführen sollen. Dieser verunfallt während seiner Lehre als Bauspengler schwer und stirbt danach an den Folgen einer Hirnhautentzündung. Daher übernimmt sein Bruder Ernst den Betrieb im Jahr 1920, drei Jahre später holt er seinen Bruder Karl als kaufmännischen Leiter an Bord. Schon bald beginnt die Firma, Büchsen aus Weissblech für die chemische Industrie in Basel herzustellen.

In der Branche als «Fass-Müller» bekannt: Eine Aufnahme der Produktion in den 1940er-Jahren. zvg

In dieser Zeit fällt auch der Umzug von Basel nach Münchenstein, in Kleinhüningen ist der Platz zu knapp. Bereits damals stellt die Firma mehrere 10'000 Stück an Dosen und viereckigen Gebinden aus Weiss- und Schwarzblech her. Das Fundament für den «Fass-Müller», wie die Firma in der Branche genannt wird, ist gelegt.

Die fünfte Generation übernimmt

Aus dem einstigen Zwei-Personen-Betrieb ist heute eine familiengeführte Gruppe mit 400 Mitarbeitenden und einen Umsatz von 120 Millionen Franken Umsatz entstanden. In den vergangenen Jahren hat die vierte Generation die Geschicke der Gruppe schrittweise in die Hände der fünften gelegt. Seit Anfang Jahr hat Patrick Müller das Verwaltungsratspräsidium der Verpackungsfirmen von Walter Müller übernommen – dem Cousin seines Vaters. Sein Vater Peter hatte von 2006 bis 2019 die operative Leitung.

Patrick Müller ist Verwaltungsratspräsident der Müller Gruppe. Kenneth Nars

Im Unterschied zu den meisten seiner Vorgänger ist der 38-jährige Patrick Müller nicht mehr operativ tätig. Dafür gefällt es ihm bei seinem Arbeitgeber Coop zu sehr, wo er seit rund elf Jahren arbeitet, zurzeit als «Product Manager». Er sehe sich als Externer, Coop sei sein berufliches Zuhause. «Mein Vater lief als Chef jeden zweiten Tag durch die Produktion. Ich werde mich stärker im Hintergrund halten».

Die Vorfreude und der Ehrgeiz überwiegen klar

Er werde ab und an gefragt, weshalb er als Müller nicht im eigenen Betrieb arbeite. Seine stets gleiche Antwort: «Wieso soll ich mich aufdrängen, wenn es bereits kompetente Personen gibt, die ihre Aufgaben genauso gut oder ­besser machen als ich?» Sein Vertrauen in die operativen Führungsleute sei gross.

Ausser ihm sitzen sein Bruder Daniel und seine Cou-Cousins Jonas und Ueli im Verwaltungsrat. Der jüngere Bruder Thomas, seine Cousins Tobias und Fabian sowie seine Cou-Cousinen Sonja und Stefanie halten zwar Aktien der Firma, sind aber sonst nicht eingebunden. Operativ tätig sind Jonas und Daniel Müller. Sie arbeiten bei Müller Processing, die Handlingsysteme, Dosier- und Reinigungsanlagen primär für die Pharmaindustrie herstellt.

Bereits in den 1920er-Jahren stellt das Unternehmen mehrere 10’000 Stück an Dosen und viereckigen Gebinden aus Weiss- und Schwarzblech her. zvg

Mit Blick auf den Erfolg seiner Vorgängerinnen und Vorgänger verspürt Patrick Müller einen gewissen Druck. «Die Vorfreude auf die neue Herausforderung und der eigene Ehrgeiz überwiegen aber klar.» Ohnehin hätten auch all die Generationen vor ihm diesen Druck gespürt und seien sehr gut damit umgegangen. «Ich bin sicher, dass auch wir jungen Müllers die nächsten 30 Jahre erfolgreich gestalten werden.»

