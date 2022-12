20 Jahr Art Basel in Miami Beach: Beat Jans auf Besuch in den USA

20 Jahre Art Basel Miami Beach empfängt Basler Regierungspräsidenten Beat Jans Basel und Miami Beach verbindet wegen der Kunstmesse Art Basel seit 2011 eine Städtepartnerschaft. Nun reiste Basler Regierungspräsident Beat Jans in den US-Bundesstaat Florida und zeigt sich beeindruckt. Mona Martin 02.12.2022, 14.49 Uhr

Regierungspräsident Beat Jans mit Dan Gelber (links), Bürgermeister Miami. Kanton Basel-Stadt

Dan Gelber, Bürgermeister von Miami Beach und Basler Regierungspräsident Beat Jans präsentierten sich am Donnerstag gemeinsam händeschüttelnd den Medien. Jans war wegen des 20 Jahre-Jubiläums der Art Basel Miami Beach in die USA gereist und dort von Gelber und weiteren Regierungsvertreterinnen und -vertretern in Empfang genommen worden. Seit 2011 spannen Basel und Miami Beach zusammen, um die MCH Group bei der Austragung der Kunstmesse auf internationalem Parkett zu unterstützen.

«Ich bin sehr beeindruckt, wie positiv der Einfluss der Art Basel auf Miami Beach ist und wie das auch von Bürgermeister Dan Gelber gewürdigt wird», sagte Jans gemäss der Mitteilung des Kantons und gratulierte der MCH Group für das 20-jährige Bestehen der Art Basel in Miami Beach.

Flug provozierte Kritik

Seine Flugreise in die USA brachte Jans in Basel allerdings Kritik ein. Die Basler Stimmbevölkerung hatte am vergangenen Sonntag mit der Zustimmung für die Klimagerechtigkeits-Initiative eine klares Votum für mehr Klimaschutz abgegeben.