Stiftung Habitat: Der heimliche Immobilienriese von Basel

25 Jahre-Jubiläum Wohnraum für 1500 Personen und eine Viertel Milliarde Vermögen: Diese Stiftung ist Basels heimlicher Immobilien-Riese Die Basler Immobilienstiftung Habitat feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Dabei tritt sie mit grossem Budget für einmal ans Licht der Öffentlichkeit und plant Festivitäten für 650'000 Franken. Christian Mensch Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aktienmühle Zvg Haltinger-/Sperrstrasse Zvg Geschäftsstelle, Büros und Wohnungen Rheingasse Zvg Wohnhäuser und Musikerhaus Lothringerstrasse Zvg Wohnüberbauung für Familien Elsässer- und Fatiostrasse Zvg Wohnüberbauung für Familien Elsässerstrasse Zvg Objekte der Stiftung Habitat Zvg Wohnhäuser Riehenring Zvg Neuerwerbung an der Hardstrasse Zvg Neuerwerbung an der Kleinhüningerstrasse Zvg Neuerwerbung an der Wettsteinallee Zvg Wohnhaus Gundeldingerstrasse Zvg Quartierentwicklung Lysbüchel Süd Zvg Erleenmatt Ost Zvg Wohnhaus Markgräflerstrasse Zvg Wohnhaus Schönaustrasse Zvg Wohnhäuser Margarethen-, Reichensteinstrasse: Zvg Wohnhäuser Karl Jaspers-Allee Zvg Familienhaus Hüningerstrasse Zvg

Die diskrete Stiftung Habitat wagt sich an die Öffentlichkeit. Ein bisschen zumindest. Seit einigen Wochen kurvt ein BVB-Tram durch die Stadt, das mit farbigen Bannern davon kündet, dass die Basler Immobilienstiftung ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Und Ende Juni wird eine grüne Pergola auf dem betontristen Vogesenplatz mit regierungsrätlicher Präsenz feierlich eröffnet. Die mikroklimatische Begrünung ist ein für mindestens fünf Jahre finanziertes Geschenk der Stiftung an die Öffentlichkeit. Rund 650'000 Franken lässt sich Habitat die Aktivitäten kosten.

Mit Zahlen ist die Stiftung sonst diskret oder besser: intransparent. Ein Geschäftsbericht, der diesen Namen verdient, wird lediglich der Stiftungsaufsicht vorgelegt. Die publizierte Version enthält bloss rudimentäre Eckdaten: Ihr Immobilienportfolio umfasse 470 Wohn- und 110 Gewerbeeinheiten. 822 Personen seien in Habitat-Wohnungen eingemietet. Weitere 700 Personen lebten in Genossenschaftswohnungen, die im Baurecht auf einer der 18 Habitat-Parzellen errichtet worden sind.

Auf Nachfrage legt die Stiftung immerhin offen: Das Portfolio erzielt einen jährlichen Ertrag von rund 10 Millionen Franken und ist steuerlich mit rund 250 Millionen Franken bewertet. Der Marktwert dürfte deutlich höher liegen.

Die Mäzenin Beatrice Oeri nimmt Einfluss auf die Stadt

Faktisch liegt der Ertrag tiefer. Denn mit rund einer Million wird ein Drittel der Wohnungen zusätzlich verbilligt. Mit einer so errechneten Bruttorendite von 3,6 Prozent lässt sich eigentlich kaum wirtschaften, wenn damit die Häuser instand gehalten, amortisiert und der Aufwand der Verwaltung finanziert werden sollte. Doch das Kapital ist geschenkt und muss nicht verzinst werden. Und selbst eine minimale Rendite wäre das letzte, was die steuerbefreite Stiftung Habitat anstrebt.

Auch wenn nun ein Vierteljahrhundert gefeiert wird, gegründet wurde die Stiftung bereits im August 1996. Die Mäzenin und Roche-Erbin Beatrice Oeri ist zwar besser bekannt, als Medien-Financière («Tageswoche»/«Bajour») und als Jazzförderin (Campus/Bird’s Eye), doch mit der Habitat-Stiftung hat sie ihr nachhaltigstes Vehikel gefunden, um auf die Stadtentwicklung Einfluss zu nehmen. Der Stiftungszweck ist von Anbeginn unverändert und in seiner politischen Korrektheit populärer denn je: Ein Beitrag zur wohnlichen Stadt soll geleistet werden, insbesondere mit der Schaffung und Erhaltung von preisgünstigem Wohnraum.

Das Stiftungsprogramm liest sich wie das aktuelle Aktionsprogramm des Basler Präsidialdepartements: Die Stiftung nimmt nicht nur namentlich Rücksicht auf Kinder, Behinderte und alte Menschen, sie orientiere sich auch an den Bedürfnissen des jeweiligen Quartiers und des Ortes sowie der vorhandenen Bausubstanz. Sie leiste Beiträge an die Errichtung und den Betrieb von Quartiertreffpunkten, an die Gestaltung des öffentlichen Raums, an der Erhaltung und Schaffung von Grünflächen. Nicht nur in ihren Statuten ist die Stiftung politisch, sie handelt auch entsprechend: Was für sie gilt, soll für den ganzen Kanton gelten.

An der politischen Bau- und Bodenfront

Bereits bei der Bodeninitiative, die den Kanton verpflichtet, Grund nur noch im Baurecht abzugeben, war Habitat an der politischen Front aktiv. Nun gehören ihre Vertreter zum Komitee «Basel baut Zukunft». Die Initiative verlangt, dass bei Entwicklungsareal mindestens die Hälfte des Gesamtbestandes der nutzbaren Bruttogeschossfläche gemeinnützig in Kostenmiete vermietet werden. Sie sind auch in der «Gerechtigkeitsinitiative Basel 2030» vertreten, die den Stadtkanton in der Verfassung auf den Tugendpfad der Nachhaltigkeit verpflichten will.

Die Diskrepanz zwischen öffentlichem Einwirken und gleichzeitiger Verschlossenheit könnte nicht grösser sein. Sie ist aber bezeichnend für die Geldgeberin Beatrice Oeri, die nach dem Verkauf ihrer Roche-Aktien ausreichend Vermögen hat, um den Stiftungszweck voranzubringen. Als sie noch Interviews gab, sagte sie, es interessiere sie nicht, nur Geld fliessen zu lassen, «wenn ich mich irgendwo engagiere, will ich mich selbst einbringen können».

Habitat – oder die Suche nach neuen Wohnformen

Oeri stützte sich anfänglich auf den Advokaten Andreas Maier, der bei der Stiftungsgründung dabei war wie der Architekt François Fasnacht, der etwa die Volksbank zum Unternehmen Mitte umbaute. Das Trio bediente sich eines Themas, das im aufkommenden Metier der Urbanisten intensiv diskutiert wurde: neue Wohnformen. So formierte sich etwa im Rahmen der Vorbereitungen für eine Landesausstellung CH-91, die anlässlich der 700-Jahr-Feier für die Eidgenossenschaft hätte stattfinden sollen, eine Kommission «Habitat – Wohnen», um «exemplarische Wohnvorhaben» in der ganzen Schweiz voranzubringen. Die CH-91 kam zwar nicht zu Stande, die Initiative verankerte aber den anthropologischen Begriff «Habitat» (Wohnstatt).

In Zürich bildete sich die gemeinnützige Aktiengesellschaft Habitat 8000, die sich für «bezahlbaren Wohnraum» engagiert, in Basel die Stiftung Habitat.

Schiffbruch an der Elsässerstrasse

In die Schlagzeilen geriet die Basler Stiftung bald nach ihrer Gründung, als sie sich als Mittlerin an der Elsässerstrasse einschaltete. Die Migros hatte gegenüber dem St.Johann-Park ein Einkaufszentrum geplant, was bei den Mietern und Anwohnern auf offene Ablehnung stiess. Habitat sollte den Komplex übernehmen und in einem Mitwirkungsverfahren mit den Anwohnern ein sozialverträgliches Konzept erarbeiten.

Der Diskurs erlitt jedoch Bruchlandung. Selbst Habitat hielt die Altbauten für «unsanierbar». Und auch das Angebot, 40 Prozent des Anlagekapitals zinsfrei zur Verfügung zu stellen, um günstige Mieten zu garantieren, genügten nicht zur Befriedigung der Ansprüche.

Die Anwohner kritisierten, Habitat habe sich das Projekt unter den Nagel gerissen und mit der Migros mit 7 Millionen Franken viel zu viel bezahlt. Geld spiele offensichtlich keine Rolle.

Günstig zu sein, muss man sich leisten können

Wieviel Geld vorhanden ist, will Klaus Hubmann, der langjährige Geschäftsführer der Stiftung, nicht verraten. Es ist jedenfalls genug, um stetig Liegenschaften zuzukaufen.

Im Jubiläumsjahr sind vier dazugekommen, im Mai erwarb die Stiftung von der Welinvest eine Liegenschaft an der Hardstrasse und von der Wohnbau-Genossenschaftsverband Nordwest ein Haus an der Margarethenstrasse. Ein Wachstumsziel gebe es nicht, aber: «Wir sind weiterhin interessiert an neuen Liegenschaften und Arealen», sagt Hubmann.

Dass heute nur kaufen kann, wer viel zu zahlen bereit ist, weiss Boris Voirol. Der Immobilienfinanzfachmann präsidiert die Stiftung, seit sich Oeri 2018 aus der aktiven Stiftungstätigkeit zurückgezogen hat. Voirol, ein Banker mit CS-Hintergrund, ist auch Verwaltungsrat der Basler Immo Vision AG, die ebenfalls ökologisch agieren und Mieten unter Marktniveau anbieten will.

Die Immo Vision würde ebenfalls gerne Häuser in der Region zukaufen, wie sie in ihrem Jahresbericht schreibt. Doch erhält sie keinen Zuschlag, weil sie nicht jeden Preis bezahlen und gleichzeitig tiefe Mieten verlangen kann. Günstig zu sein, muss man sich leisten können. Habitat kann es.

Mäzenatisch für die GGG unterwegs

Eine Vergabestiftung sei Habitat nicht, sagt Hubmann, doch mäzenatische Vergabungen finden statt. Die Stiftung figuriert etwa als namhafte Gönnerin der GGG mit zuletzt jährlich 195000 Franken. Damit werde die Bibliothek Jukibu im St.Johann, die Spielhalle Volta und die Druckstelle in der Aktienmühle unterstützt, erläutert Hubmann. Denn es geht der Stiftung bei weitem nicht nur um günstiges Wohnen.

Bis vor einigen Jahren entwickelte Habitat Projekte für einzelne Zielgruppen, für Musiker, für Familien in allen Konstellationen. Der Jazzcampus war der erste grössere Komplex, den Oeri mittels Habitat für die von ihr geförderte Jazzschule baute. Die Ansprüche sind gestiegen. Nun ist die Stiftung daran, ganze Quartierentwicklungen mitzuprägen. Was in der Erlenmatt angefangen hat, findet seine verstärkte Fortsetzung auf dem Lysbüchel.

Dass dies zunehmend in Partnerschaft mit der öffentlichen Hand erfolgt, ist dabei kein Zufall. Schliesslich ist den einen nur recht, was dem anderen billig ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen