47. Prix schappo «Tel 143 – Die Dargebotene Hand»: Regionalstelle Basel erhält Anerkennungspreis Die freiwillig Engagierten vom Sorgentelefon werden mit dem «Prix schappo» ausgezeichnet. Der Anerkennungspreis wird vom Kanton Basel-Stadt an Menschen verliehen, die sich im Bereich der Freiwilligenarbeit engagieren. Aimee Baumgartner 01.11.2021, 10.31 Uhr

Die Schwere der derzeitigen Pandemiesituation widerspiegelt sich auch in der erhöhten Nachfrage, mit der «Tel 143 – Die Dargebotene Hand» konfrontiert wurde.

Symbolbild:Patrick Huerlimann

45 Freiwillige setzen sich bei der Regionalstelle Basel der «Dargebotenen Hand» rund um die Uhr an 365 Tage im Jahr für Menschen in schwierigen Lebenslagen ein. Dieses Engagement wird nun mit dem 47. «Prix schappo» geehrt – ein Anerkennungspreis, der zweimal im Jahr an Personen verliehen wird, die im Bereich der Freiwilligenarbeit tätig sind und sich für ein «attraktives Lebensumfeld» der Kantonsbewohnerinnen und -bewohner einsetzen, wie das Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt am Montag mitteilt.

«Sie hören zu, schenken Zeit und Aufmerksamkeit und helfen so mit, Entlastung im Alltag zu finden», wird die Wahl auf das vor rund 50 Jahren entstandene Sorgentelefon in der Mitteilung begründet. Im Jahr 2020 wurde «Tel 143 – Die Dargebotene Hand» in der Region Basel 18‘000 Mal angerufen und über 1’000 Mal per Chat und E-Mail angeschrieben. Die Freiwilligen leisteten rund 10‘000 Stunden Dienst. Diese «beachtlichen» Zahlen beeindruckten die «schappo Kommission», so das Präsidialdepartement.

Corona als zusätzliches Hindernis

Im Pandemiejahr 2020 sei die Nachfrage nach telefonischer oder schriftlicher Hilfe gestiegen. Die Statistik zeigt, dass im vergangenen Jahr 7,6 Prozent mehr Menschen den Kontakt gesucht haben. «Somit konnten mehr Hilfesuchende Trost und Unterstützung in einer schwierigen Lebenslage empfangen.»

Der nicht dotierte Anerkennungspreis wird am kommenden Donnerstagabend von Regierungspräsident Beat Jans (SP) überreicht.