5. Basler Preacher Slam Predigt als Performance: «Wir Pfarrpersonen können von den Poetry Slammern lernen» Am Freitag und am Sonntag messen sich drei Poetry Slammer mit drei Pfarrleuten bei einer neuen Ausgabe des Preacher Slam. Eine ziemlich unorthodoxes Line-up, findet auch Theologin und Teilnehmerin Delphine Conzelmann. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Delphine Conzelmann, Sie sind Theologin beim Pfarramt für Industrie und Wirtschaft. Am Freitag und am Sonntag messen Sie sich in Poetry Slam. Wie muss man sich das vorstellen?

Delphine Conzelmann: Wir, drei Pfarrpersonen, messen uns mit drei Poetry Slammern. Alle Auftretenden tragen zwei Texte vor, einer zu einem frei gewählten Thema, einer zu einem vorgegebenen Stichwort, das ich an dieser Stelle nicht verrate. Dann gibt es zwei Runden, bei denen je zwei Vortragende gegeneinander antreten. Nach jedem Auftrittspaar gibt es entweder einen Punkt für das Pfarrteam oder die Slammer. Wir haben pro Performance sechs Minuten Zeit.

Der Applaus des Publikums entscheidet, wer gewinnt. Für Sie wohl ungewohnt.

Selbstverständlich! Genau das macht aber auch den Reiz aus, dieses Format auszuprobieren: Es kommt nur darauf an, wie der Text ankommt. Da überschneiden sich auch die Perspektiven von Pfarrpersonen und von Poetry Slammern. Wir beide müssen unser Publikum abholen, es muss sich angesprochen fühlen. Im Gegensatz zu den Poetry Slammern bekommen wir in der Regel aber nicht so deutliche Rückmeldung. Sie sprechen in der Regel zu spirituellen Themen, etwa an Anlässen wie Hochzeiten oder Trauerfeiern.

Wie ist es, selber ein Thema zu finden?

Es hilft, dass wir als Thema «aus dem Nähkästchen des Lebens» definiert haben. Das ist das Geheimnis von Poetry Slammern: Sie präsentieren Szenen aus dem Alltag, bringen sie so rüber, dass sich die Zuhörenden sagen: «Das kenne ich, das habe ich auch schon erlebt!» Davon können wir Pfarrpersonen sicher lernen, denn auch unser Hauptthema ist das Leben der Menschen. Beim Preacher Slam geht es darum zu zeigen, dass wir nicht nur am Sonntag auf der Kanzel stehen. Wir vom Pfarramt für Industrie und Wirtschaft beider Basel begleiten Menschen im Arbeitsalltag, andere Pfarrpersonen sind in Schulen, Gefängnissen oder Spitälern tätig. Wir beschäftigen uns nicht nur mit kirchlichen Sonderthemen, sondern mit dem realen Leben. Dazu werden wir slammen.

Darf man auch in Dialekt vortragen?

Ja, Standarddeutsch oder Dialekt. Ich freue mich darauf, einmal etwas auf Baseldeutsch zu machen. Das erlaubt es mir eher, Emotionen aus dem Alltag zu schildern.

Wird man Sie bald einmal als rappende Pfarrerin in der Kirche sehen?

Die Vorgabe beim Preacher Slam ist, dass die Performance nicht geschauspielert und nicht gesungen vorgetragen wird. Ob Rap darunterfallen würde, bin ich mir nicht sicher. Aber wir werden sicher das ausreizen, was Sprache hergibt. Einigen ehemaligen Preacher Slam-Teilnehmenden hat diese andere Art von predigen so fasziniert, dass sie tatsächlich erfolgreich unter die Poetry Slammer gegangen sind. Vielleicht geht es mir auch so.

Was ist der Hauptpreis?

Eine Flasche Spirit. Also Whisky. Wenn die, welche gewinnen, grosszügig sind, wird die Flasche dann zusammen geteilt.

Preacher Slam Mit Mia Ackermann, Delphine Conzelmann, Martin Dürr und Daniel Frei sowie Marco Gurtner, Franziska Kuhn und Valerio Moser. Moderation: Dominik Muheim. Daten: Freitag, 12.11., Matthäuskirche Basel, ab 18.30 Uhr. 14.11., Ref. Kirche St. Jakob, Sissach, 17 Uhr.