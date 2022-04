21 Jahre mit Psychosen: Ein betroffener Basler erzählt

5 Jahre «Radio loco-motivo» Das Leben mit wiederkehrenden Psychosen: «Instinktiv wusste ich, dass ich dasselbe habe wie mein Vater» Beim Sender «Loco-Motivo» machen Menschen mit und ohne Psychiatrieerfahrung zusammen Radio. Heute Donnerstag feiert die Redaktion in Basel ihr fünfjähriges Bestehen. Martin Born ist Redaktionsbegleiter und weiss, was es heisst, wenn einem die Gedanken nicht gehorchen. Zara Zatti Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Martin Born spricht offen über seine Erfahrungen – auch, um anderen zu helfen. Kenneth Nars

«Es kam aus dem Nichts», sagt Martin Born über seine erste Psychose. Er war 28 Jahre alt und mit dem Auto unterwegs. Plötzlich platzte der Reifen seines Wagens auf, weil er damit gegen die Bordsteinkante gefahren war. «Ich hatte mehrere Blackouts von wenigen Sekunden. Als ich zu mir kam, wusste ich nicht, was passiert ist und wo ich war. Instinktiv wusste ich aber, dass ich dasselbe habe wie mein Vater.» Der Vater war bipolar und hatte mehrere Psychosen.

Heute ist Martin Born 50 Jahre alt und hat seine sechste Psychose hinter sich. Wir treffen ihn in einem kleinen Café im Matthäus-Quartier. «Bei jeder meiner Psychosen ging irgendetwas in die Brüche, ich wüte dann richtig», sagt er. Diese Beschreibung kongruiert so gar nicht mit dem Mann, der uns während des Gesprächs gegenübersitzt: Martin Born ist ein ruhiger Mensch, der geduldig von seinen Erfahrungen erzählt. Immer wieder grüsst er freundlich jemanden auf der Strasse.

Er hilft dort, wo Fachpersonen nicht mehr weiter kommen

Born weiss, wie es ist, immer wieder von der eigenen Psyche übermannt zu werden, die Kontrolle über die Gedanken, das Handeln zu verlieren. Und nicht zu wissen, ob es wieder passiert.

Diese Einsicht nutzt er seit einigen Jahren, um anderen Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen. Der gelernte Tontechniker machte bei Pro Mente Sana eine Weiterbildung zum Peer, also einem Experten aus Erfahrung. Er berät Betroffene, Angehörige und Fachpersonen.

Born kommt auch dann zum Einsatz, wenn alles andere versagt hat und sich Betroffene nicht helfen lassen wollen. «Meine offizielle Weiterbildung zum Peer dauerte ein Jahr, meine eigentliche Ausbildung habe ich aber in den vergangenen 21 Jahren durchlaufen», beschreibt er seinen Beruf.

Radiomachen hat positive Effekte auf Betroffene

Seit 2017 begleitet Born die Redaktionsmitglieder bei «Radio Loco-Motivo» in den beiden Basel. Der Sender ist eine Kooperation zwischen «Radio X» sowie der Radioschule «Klipp+Klang» und beschäftigt Menschen mit und ohne Psychiatrieerfahrung. «Loco-Motivo» heisst übersetzt «verrückte Bewegung», heute Donnerstag feiert der Sender in den beiden Basel sein fünfjähriges Bestehen. Auf dem Sender zu hören sind Beiträge und Reportagen, meist zum Thema psychische Gesundheit.

Für Born hat das Radiomachen zweierlei positive Effekte für Betroffene:

«Es hat etwas unglaublich ermächtigendes, wenn man seine Geschichte selbst erzählen kann, und zwar so wie man will.»

Vor allem gebe es den Redaktionsmitgliedern aber eine Struktur im Alltag. Etwas, womit Menschen mit einem psychischen Leiden oftmals hadern. «Wir treffen uns jeden Donnerstag, um die Sendung vorzubereiten und haben einmal im Monat eine stündige Sendung. Das ist ein Fixpunkt, der Halt gibt.»

Psychische Krankheiten sind häufiger Thema in der Öffentlichkeit

Born spricht offen über seine psychische Krankheit, auch in den Medien. Es ist ein Teil seiner Arbeit als Peer, er will damit anderen Betroffenen Mut machen, dazu beitragen, dass das Stigma einer Psychiatrieerfahrung mit der Zeit verblasst.

Der Schritt an die Öffentlichkeit sei kein einfacher gewesen, sagt Born. «Ich hatte Angst, dass man mich dann plötzlich auf der Strasse erkennt, dass man mich anstarrt.» Denn während seiner Psychosen wird er paranoid, hat bei jedem Blick im Tram das Gefühl, er gelte ihm, jedes Lachen bezieht er auf sich: Sternsyndrom nennt er dieses Symptom selbst.

Das mit dem Stigma sei besser geworden, findet Born.

«Es wird offener über psychische Krankheiten gesprochen als früher. Auch Prominente erzählen von ihren Depressionen, Psychosen oder Angststörungen. Auch wenn das nur ist, um den Verkauf des neuen Albums anzukurbeln, es hilft.»

Laut Studien erkrankt jede zweite Person einmal in ihrem Leben an einer psychischen Krankheit. Trotz dieser eigentlichen Normalität, gebe es einen Bereich, in dem nach wie vor ein grosses Tabu herrsche: die Arbeit. «Ich fiel an meinem früheren Arbeitsplatz immer wieder für mehrere Wochen aus, das hat sich rumgesprochen. Zukünftige Arbeitgeber wussten nicht, was der Hintergrund meiner Ausfälle war, aber sie waren abgeschreckt.»

Die Krankheit bei einem Bewerbungsgespräch offen anzusprechen, könne aber ebenfalls nach hinten losgehen: «Es kann einem die Stelle kosten.» Ein Dilemma. Für Born ist es enorm wichtig, dass Firmen eine Anlaufstelle haben, an die sich Mitarbeitende bei psychischen Problemen wenden können: «Je früher jemand Hilfe bekommt, desto besser ist der Verlauf.»

Während einer Psychose ist er ein Weltrevolutionär, Che Guevara oder der Messias

Erlebt Martin Born eine Psychose, dann ist er ein Weltrevolutionär, Che Guevara oder der Messias persönlich. «Ich bin dann nicht ich selbst, es ist ein Wahn. Dennoch haben meine Psychosen oft eine Verbindung zu meinem Ich in stabilen Zeiten. Früher habe ich Häuser besetzt, es war ein Kampf gegen das Establishment. Ein Weltrevolutionär bin ich also schon immer gewesen – einfach im Kleinen.»

Heute, 14. April, feiert «Radio Loco-Motivo» sein fünfjähriges Bestehen: Ab 18 Uhr gibt es auf Radio X eine Sondersendung zum Thema Resilienz mit Betroffenen und Fachpersonen.

