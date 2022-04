Ab Februar 2023 BVB installieren eine Ladestation für E-Busse an der Haltestelle in Kleinhüningen Bis in fünf Jahren wollen die BVB über 120 Busse mit Elektrobetrieb auf die Basler Strassen bringen. Dafür braucht es die nötige Ladeinfrastruktur: Die Bauarbeiten beginnen Ende April. Silvana Schreier 05.04.2022, 10.16 Uhr

E-Busse der BVB sind aktuell auf der Linie 50 in Richtung Euroairport unterwegs. Kenneth Nars

Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) beginnen Ende April 2022 mit den Bauarbeiten für eine Ladestation in Kleinhüningen. Die Endhaltestelle der Linie 36 in Kleinhüningen wird bis Februar 2023 umgebaut, so die BVB.