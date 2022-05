Ab in den Bach Alles ist bereit für den ersten «Rheinschwumm» des Jahres: Wo darf man schwimmen? Und wie warm ist das Wasser? Heute klettert das Thermometer auf 30 Grad, das Wasser im Fluss erreicht 19 Grad. Was Sie zu Basels Volkssport Nummer 1 wissen müssen. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Noch ist der Andrang am Rheinufer unter der Woche bescheiden. Das dürfte sich bald ändern. Kenneth Nars

Die Temperaturen erreichen heute hochsommerliche 30 Grad. Am Freitag sollen es gar 32 Grad werden. Im Gegensatz zum verregneten Sommer 2021 wird ein Schwumm im Rhein damit schon früh im Jahr zum Thema. Denn auch die Wassertemperaturen haben bereits ein halbwegs erträgliches Niveau erreicht. Die bz hat die wichtigsten Fragen und Antworten zu Basels Volkssport Nummer 1 zusammengestellt.

Noch vor einem Monat betrug die Wassertemperatur gerade mal 12 Grad. Im Verlauf des Dienstags hat sie sich 19 Grad angenähert. Vielen mag das für die ganze Strecke vom Museum Tinguely bis zur Dreirosenbrücke noch zu kalt sein. Für einen kürzeren Schwumm sollte es reichen.

Nur gute bis sehr gute Schwimmerinnen und Schwimmer gehören in den Rhein, schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt auf ihrer Website. Für ungeübte und unsichere Schwimmer bestehe Lebensgefahr. Etwas weniger bedrohlich formuliert es die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft: «Beachten Sie bitte, dass nur gute Schwimmer, die auch ein wenig tauchen können, im Rhein schwimmen sollten. Sich treiben lassen genügt nicht.» Verboten sind aufblasbare Schwimmhilfen wie Schläuche, Luftmatratzen und «Flügeli».

Die Lebensrettungsgesellschaft empfiehlt, den Blick generell rheinabwärts zu richten und regelmässig wegen Schiffen rheinaufwärts zu schauen. Beim Ausstieg aus dem Rhein sollte etwa auf Scherben geachtet werde. Um Schnittverletzungen zu vermeiden, eignen sich Schwimmschuhe.

Wegleitung für Rheinschwimmerinnen und Rheinschwimmer. zvg

Empfohlen – und auch am meisten genutzt – wird die Strecke entlang des Kleinbasler Ufers vom Museum Tinguely bis zur Dreirosenbrücke. Das Schwimmen in der Schifffahrtsrinne werde nicht empfohlen und sei lebensgefährlich, schreibt die Kantonspolizei. Die Schwimmzone ist auf der ganzen Strecke mit roten Bojen markiert. Verboten ist das Schwimmen im Bereich des Kraftwerks Birsfelden. Auch die Schwarzwaldbrücke ist gefährlich, da dort starke Wirbel auftreten und die Strömungsverhältnisse unberechenbar sind. Das Hafengebiet unterhalb der Dreirosenbrücke ist Sperrzone.

Einerseits bietet sich der Abschnitt zwischen Schwarzwald- und Wettsteinbrücke an. Als Einstieg kann etwa das Rheinbad Breite genutzt werden. Andererseits lässt sich weiter unten zwischen Klingentalfähre und Rheinbad St. Johann schwimmen. Das Stück unterhalb der Dreirosenbrücke ist seit 2020 nicht mehr empfohlen. Die Polizei begründete dies damals mit den Güter- und Hotelschiffen, die mit ihren An- und Ablegemanövern diese Zone nutzen.

Im Sommer 2019 hat der Verein Rheinpromenade Kleinbasel gemeinsam mit dem Kanton das Pilotprojekt Rhylax-Team am Kleinbasler Rheinufer gestartet. Die Vermittlerinnen und Vermittler des Teams werden auch dieses Jahr unterwegs sein. Konkret nehmen sie zwischen Mitte und Ende September «Informations-, Präventions- und Vermittlungsaufgaben zu einem respekt- und rücksichtsvollen Zusammenleben wahr», wie Roland Frank, Leiter Stadtteilentwicklung, auf Anfrage sagt. Die Teams seien jeweils am Freitag und Samstag vom frühen Abend bis Mitternacht zu Fuss unterwegs. «In Zweierteams sprechen sie die Nutzerinnen und Nutzer direkt an und bauen einen Dialog auf zu Fragen hinsichtlich Littering, Lärm, Rauch, Umwelt, respektvolles Miteinander und der Natur», sagt Frank weiter. Zudem wird mit 29 Informationsständern auf das Projekt Rhylax aufmerksam gemacht.

Das begleitete Rheinschwimmen findet traditionell im August statt, dieses Mal am 16. Georgios Kefalas / Keystone

Jeweils dienstags organisiert das Sportamt Basel-Stadt im Juli und August ein begleitetes Rheinschwimmen. Begleitet werden die Teilnehmenden von geschulten Aufsichtspersonen der SLRG Oberwil und Basel und von einem Weidling des Wasserfahrvereins Horburg Basel. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an sichere Schwimmerinnen und Schwimmer jeden Alters. Das offizielle Basler Rheinschwimmen ist für den 16. August vorgesehen.

Im Joggeli beträgt die Temperatur im Familienbad derzeit 21 Grad, im beheizten Sportbecken sind es 26 Grad. Im Familienbad im Bachgraben sind es bereits 23 Grad, für das Eglisee ist keine Temperatur im Internet abrufbar. Der Eintritt für Erwachsene kostet 7.50 Franken, für Kinder 3 Franken und für Lehrlinge und Studierende 4.50 Franken.

Die Temperatur im Familienbad des Gartenbads Bachgraben beträgt derzeit angenehme 23 Grad. Kenneth Nars

Die aktuelle Wassertemperatur kann etwa auf der Website des Bundesamts für Umwelt gefunden werden. Eine rasche Übersicht über die Luft- und Wassertemperatur bietet auch die Handy-Applikation Bachapp. Für die Verpflegung vor oder nach dem Schwumm bieten sich die zahlreichen Buvetten an (hier zur Übersicht der bz).

