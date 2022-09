72 weitere Parkplätze müssen bis Ende Jahr aufgehoben werden

Abbau Zur Kompensation des Kunstmuseum-Parkings: 72 weitere Parkplätze müssen bis Ende Jahr noch aufgehoben werden Wie vom Grossen Rat beschlossen, müssen nach der Eröffnung des Kunstmuseum-Parkings Ende 2021 insgesamt 210 Allmend-Parkplätze zur Kompensation entfallen. Rund die Hälfte davon wurde bereits aufgehoben. Lea Meister 16.09.2022, 09.34 Uhr

Der Bau des Kunstmuseum-Parkings bedingte eine Kompensation der überirdischen Parkplätze. Patrick Straub / KEYSTONE

Im Umkreis von 500 Metern müssen mindestens 210 Parkplätze aufgehoben werden. 72 davon sind noch ausstehend bis Ende Jahr, wie der Kanton am Freitag mitteilt.

Der Entscheid zur Kompensation der neuen unterirdischen Parkplätze im genannten Umkreis fiel im Frühling 2013 im Grossen Rat. Aufgrund der Lage des Parkings fiel rund die Hälfte der erforderlichen Parkplätze nicht in den definierten Radius und befanden sich teilweise auch im Kleinbasel.

Die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (UVEK) kam folglich auf den Kanton zu, um eine vollständige Kompensation gemäss Vorgaben des Grossen Rates einzufordern. Gemeinsam mit dem Bau- und Verkehrsdepartement einigte sich die UVEK auf die oben genannten weiteren 72 Parkplätze, die bis Ende Jahr mit geringem Aufwand aufgehoben werden sollen.

Noch 36 ausstehende Parkplätze

Betroffen sind ein Parkplatz im Aeschengraben, im Hirschgässlein und in der Sternengasse, zwei in der Aeschenvorstadt, 14 im Brunngässlein, sieben in der Henric Petri-Strasse, zwei in der Hermann Kinkelin-Strasse, vier in der Kirschgartenstrasse, drei in der Lautengartenstrasse, sieben am Mühlenberg, 20 in der St. Alban-Anlage und zehn in der St. Alban-Vorstadt.

Die nötigen Massnahmen zur Aufhebung der Parkplätze bis Ende Jahr werden am Samstag im Kantonsblatt publiziert. Über die danach noch verbleibenden 36 Parkplätze, die zur Erfüllung der Vorgaben des Grossen Rates noch wegfallen müssen, informiert das Bau- und Verkehrsdepartement im Frühjahr 2023.