Pfadis werden Opfer des eigenen Erfolgs

Abenteuer Pfadis erleben einen grossen Zulauf und werden Opfer des eigenen Erfolgs

Die Pfadis erleben grossen Zuwachs.

Pfadis werden immer beliebter. Das geht so weit, dass schon Regeln gelten wie in einem Fussballklub: In der Pfadiabteilung Blauen werden etwa auf der Pfadi- und Pionierstufe über das offizielle Kontaktformular keine Anmeldungen mehr angenommen. Dazu sagt Julian Heierle, Teammitglied der Abteilungsleitung in der Pfadiabteilung Blauen, dass bestehende Mitglieder dennoch Freunde mitnehmen können, die ein paarmal schnuppern können. Sollte es ihnen gefallen, könne das Anmeldeprozedere gestartet werden. «Auf der Biber- und Wolfsstufe nehmen wir seit kurzem wieder Kinder auf», sagt Heierle, der bei den Pfadis als Gyan bekannt ist.

Weiter sagt er:

«Die Plätze in der Pfadi sind überhaupt limitiert, da die Ausbildung der Leitenden Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt.»

Entsprechend müssen die Pfadis ab einer bestimmten Anzahl Mitglieder aufhören, neue anzunehmen. So soll den Teilnehmenden stets eine gute Betreuung sowie ein gutes Angebot gewährleistet sein. Dennoch: Anmeldungen werden nicht abgewiesen. «Wir lehnen Anmeldungen nicht ab, sondern leiten diese an andere Pfadiabteilungen weiter, wo wir wissen, dass diese die Kapazitäten für neue Mitglieder haben», sagt Heierle.

Die steigende Popularität von Pfadis erklärt er damit, dass keine Leistungsanforderungen gestellt werden. Alle können sich anmelden. «Man kann unter Freunden sein und vor allem sich selbst sein», sagt Heierle. Zu diesem Schluss sei man nach positiven Rückmeldungen der Eltern gekommen. Besonders, wenn die Kinder aus den Lagern zurückgekommen sind.

Alle Pfadiabteilungen erleben viel Zuwachs

Doch die Pfadi Blauen ist nur eine von 40 Abteilungen in der Region Basel. Sie könne den Zuwachs im laufenden Jahr noch nicht genau abschätzen, sagt Annika Scheuber, Sprecherin für die Pfadi Region Basel. Denn die genaue Bestandsmeldung wird immer am Anfang des neuen Jahres gemacht. «Erste Schätzungen ergeben, dass ähnlich wie in den letzten Jahren über die ganze Pfadi Region Basel ein Anstieg von etwa vier Prozent stattgefunden hat», sagt Scheuber mit dem Pfadinamen Squirrel.

Sie sieht den Grund für den grossen Andrang auch bei Corona, weil die Pfadi fast ununterbrochen stattfinden konnte. «Die Leute wollen wieder mehr raus in die Natur und dafür ist die Pfadi geeignet». Doch die Pfadi erlebte aufgrund der Pandemie im Frühjahr 2020 einen kurzen Unterbruch. Für diese Zeit hielten einige der Abteilungen das «Homescouting» bereit:

«So konnten die Kinder die Pfadi von zu Hause aus mit der Familie erleben – ein Vorteil, den die Pfadi gegenüber anderen ­Vereinen hatte.»

Bei so viel ­Anmeldungen könnte man sich etwa auch überlegen, neue ­Abteilungen zu eröffnen. Das ist jedoch nicht so einfach, wie Scheuber sagt. «Jede Pfadiabteilung hat Traditionen und Rituale, die sie seit Jahren pflegt. Wenn man mit der Pfadi gross wird, gehörten genau diese speziellen Traditionen für einen zur Pfadi dazu und die möchte man an die neue Generation weitergeben – so ist man über die Jahre mit der eigenen Abteilung stark verbunden.» Weiter ist es so, dass jede ­Abteilung ein bestimmtes Areal abdeckt, von wo Jugendliche und Kinder kommen. Das erschwert neuen Pfadis, sich zu etablieren. Deswegen setzen Pfadis auf den Ausbau ihrer ­bestehenden Ressourcen.

Ein Turnus sorgt für Regeneration des Leitungsteams

Mit mehr Mitgliedern sind auch mehr Leiterinnen und Leiter gefragt. Heierle von der Pfadi Blauen erzählt: «Da die Kinder von früher älter werden, haben wir immer mehr potenzielle Leiter, denn nach der Pionierstufe kann man Leiter werden.» Die letzte Stufe bereitet darauf vor, Leiterin oder Leiter zu werden.

Scheuber sagt, dass jedes Jahr neue Leitpersonen aus der Pionierstufe ins Leitungsteam geholt werden. Im Regelfall sind die Führungspersonen zu Beginn 17 Jahre alt und lösen die bisherigen Leiter ab. «Die Pio­stufe bereitet die Teilnehmenden auf das Leiten vor und sorgt dafür, dass das Leitungsteam sich immer wieder regenerieren kann», sagt Scheuber. Dieser Turnus gewährleistet, dass stets genügend Leitende für die Jugendlichen und Kinder da sind. Im Normalfall ist man sieben bis acht Jahre lang Leitperson.

