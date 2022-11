Basel: So sollen die «Bebbisägg» unter die Erde wandern

Abfallentsorgung Geruch und Lärm werden getestet: So sollen die «Bebbisägg» unter die Erde wandern Die Anforderungen des Kantons an die Unterflurcontainer des Pilotprojektes im Bachlettenquartier sind bekannt. Das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt will aus den vergangenen Fehlern lernen. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Unterflurcontainer bestehen bereits im Erlenmattquartier. Nicole Nars-Zimmer

Das Pilotprojekt zur unterirdischen Abfallentsorgung im Bachlettenquartier erreicht die nächste Phase. Der Kanton Basel-Stadt hat die Anforderungen, für mögliche Produzenten der Unterflurcontainer veröffentlicht. Eine Zertifizierung im Bereich des Geruchs und des Lärms soll die Bedenken der Bevölkerung mindern.

Gegen die geplanten Platzierungen der Container sind um die 100 Beschwerden aus der Bevölkerung eingegangen. Mit diesen setzt sich der Kanton noch auseinander. «Die Einsprachen sind noch nicht vom Tisch», sagt Daniel Hofer, Mediensprecher des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt (BVD). Derzeit sei das BVD noch mit der Beantwortung der Beschwerden beschäftigt.

Von den Anbietern wird ein Geruchs- und ein Lärmgutachten verlangt

Damit die Akzeptanz für das Pilotprojekt steigt, wird von den Anbietern in der Ausschreibung ein Geruchs- und ein Lärmgutachten verlangt. Im Bereich des Geruchs muss das Institut für Umwelt und Verfahrenstechnik in Rapperswil bestätigen, dass die Geruchsimmissionen in einem Umkreis von zwei Metern das Prädikat «Übermässige Geruchsimmissionen sind unwahrscheinlich» nicht übersteigt.

Das gleiche Spiel wird beim Lärm gespielt. Die Ingenieure der Firma Aegerter und Bosshardt müssen bestätigen, dass die Lärmschutzverordnung nicht verletzt wird durch die unterirdischen Entsorgungsstellen. Sowohl das Geruchs-, als auch das Lärmzertifikat muss Teil der Bewerbung für den Zuschlag des Kantons sein. Die Auflage sei «ein Schutz für die Anwohnenden», sagt Hofer.

Windeln und Absicht sind problematisch

Die Zertifizierung mache Sinn, sagt Beni Uzdemir, Verkaufsleiter der Firma Trashfox. Der Anbieter von Unterflurcontainern liefert solche Produkte in die ganze Schweiz, unter anderem in die Baselbieter Gemeinden Reinach, Arlesheim und Aesch. Die Situation sei allerdings von Container zu Container unterschiedlich. Eine abschliessende Beurteilung sei kaum möglich.

In einem Wohnquartier, in dem zum Beispiel überdurchschnittlich viele Windeln entsorgt werden, könnten teilweise Gerüche entweichen. « Ausserdem kann man bei unseren Containern die Klappe extra laut zuschlagen, was kurzfristig ‹Lärm› verursachen kann. Grundsätzlich haben wir aber kaum Probleme», sagt Uzdemir. Die Geruchsklappen und Geräuschdämpfer würden die meisten Emissionen beim Einwurf verhindern.

Ein nächster Anlauf

Im Pilotprojekt sind für die Container 29 Standorte im Bachlettenquartier vorgesehen. Die genauen Standorte wurden bereits im Sommer 2020 vom Tiefbauamt kommuniziert. «Die Standorte sind noch dieselben», sagt Hofer. Nach dem deutlichen Nein zur ersten Vorlage von Unterflurcontainern der Basler Stimmbevölkerung 2015 ist das Pilotprojekt ein nächster Versuch, die Abfallentsorgung unterirdisch zu regeln. Das Fehlen eines Pilotprojektes war einer der grossen Kritikpunkte bei der Abstimmung. Die Lieferung und der Einbau der Container ist für das Jahr 2024 geplant.

Die 29 Container sollen in zwei verschiedenen Ausführungen geliefert werden. Zu den 23 Containern mit einem minimalen Volumen von fünf Kubikmetern müssen sechs etwas kleinere Entsorgungsstellen geliefert werden. Das sei nötig, «um den Einbau auch in engeren Strassen zu ermöglichen», heisst es in der Ausschreibung.

