St.-Alban-Vorstadt: Der Basler Brunnenstreit eskaliert

Abkühlung «Mittlerweile sind wir mit der Polizei im Gespräch»: Der Basler Brunnenstreit in der St.-Alban-Vorstadt eskaliert Nachdem der Schöneck-Brunnen bedeckt worden ist, kommt es in der Dalbe zu Handgreiflichkeiten. Das sorgt für Kritik. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während des Tages willkommen, während der Nacht oft zu laut: Brunnenbadende in der St.-Alban-Vorstadt. Archivbild: Roland Schmid

Die Thematik ist bereits seit rund sechs Jahren akut. Jede Nacht werden die Anwohnenden im Sommer fast stündlich von abenteuerlichen Brunnenbadenden geweckt. Sie haben genug. Da die Behörden und die Stadt laut ihnen nicht reagieren, haben sie die Sache in der letzten Woche selbst in die Hand genommen.

«Nach langer Rücksprache mit der Nachbarschaft haben wir uns für eine Blache, eine sogenannte Solarfolie entschieden», sagt Anwohnerin Isabelle Guggenheim. Danach eskalierte der Streit. Guggenheim beobachtete, wie ein Anwohner um zwei Uhr in der Nacht auf Mittwoch gewalttätig angegangen wurde. «Von einer Gruppe junger Erwachsener. Die Jugendlichen respektieren es, wenn wir sie mitten in der Nacht wegschicken.»

Laut Guggenheims Beobachtungen wollte der Anwohner die Gruppe von drei Männern und drei Frauen auf die Nachtruhe hinweisen. Die Reaktion darauf: Schläge gegen den Arm, um ihn des Handys zu erleichtern. Danach habe die Gruppe das Weite in Richtung Kunst­museum gesucht, nicht ohne noch einmal zurückzukehren und eine Tafel im Brunnen zu versenken. «Sehr infantil», wie Guggenheim bemerkt. Die Polizei, alarmiert, hatte in dem Moment keine Streife vor Ort und konnte die Täter nicht fassen. Laut Guggenheim wurde Anzeige erstattet.

Auf das Spiessli soll ­verzichtet werden

Dennoch ist sie zufrieden mit den Reaktionen, die die Blache hervorruft. «Mittlerweile sind wir mit der Polizei und der Stadt im Gespräch, was verbessert werden kann.» Ausserdem seien sie in der ersten Nacht nach der Blachenlegung nur zwei Mal geweckt worden.

«Viele haben hier baden gelernt», sagt Guggenheim. Kenneth Nars

In der Anwohnerschaft kriegt Guggenheim viel Lob für ihr Wirken. «Frau Guggenheim gebührt grosser Respekt», sagt Anwohner Claudio Bachmann. Die Blache brachte gar ein Pfeifkonzert am Montagabend mit sich, wie er schmunzelnd anmerkt. «Damit wurde also genau der Nerv getroffen.» Obwohl sie bei den Anwohnenden auf grossen Anklang stosst, könne die Blache keine langfristige Lösung darstellen. Der endlich erreichte Kontakt mit Stadt und Behörden sei deswegen sehr wichtig, wie Guggenheim empfindet.

Ihr ist aber wichtig, dass sie den Brunnenbadenden im Allgemeinen keinen Vorwurf macht. «Viele haben hier baden gelernt.» Dieser Kultur wolle sie keineswegs entgegenwirken, würden doch auch viele Kinder und Familien aus der nahen Umgebung ihre Zeit im Brunnen verbringen. «Und das ist auch gut so.» Sie stört sich aber an der Uhrzeit und die Lautstärke, in der die Badesessionen stattfinden. «Um diese Zeit kann man ja auf das Spiessli verzichten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen