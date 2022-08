Abkühlung Sprühnebelduschen in Basel: Kanton braucht viel Zeit, Festival springt in die Bresche Geht doch: Was die Basler Behörden erst im Jahr 2024 hinbringen, schafft das Stadtraumfestival Flâneur innert weniger Monate. Drei vom Festival initiierte Sprühnebelduschen befinden sich bis Ende September auf der Pfalz, auf dem Rümelinsplatz und am Klosterberg. Rahel Empl 2 Kommentare 09.08.2022, 15.50 Uhr

Auf dem Rümelinsplatz in Basel befindet sich seit wenigen Tagen eine Sprühnebeldusche. zvg

In Los Angeles sind sie seit den 1990er-Jahren in Betrieb, in Wien seit drei Jahren – mittlerweile in jedem Bezirk –, und in Zürich seit diesem Juli immerhin auf dem Turbinenplatz: Sprühnebelduschen, die in Zeiten der spürbaren Klimaveränderung in Städten für willkommene Abkühlung sorgen.

In Basel muss man sich derweil noch bis 2024 gedulden, bis man sich der Wasserwolken erfreuen darf. Dies zumindest ergab eine Recherche der bz vor einem ­Monat. Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) begründete den entschleunigten Prozess damals damit, dass derzeit eine entsprechende Ausschreibung für Produzenten laufe und die für den Auftrag nötigen finanziellen Mittel erst im kommenden Jahr dem Grossen Rat vorgelegt werden könnten (die bz berichtete).

Nun sind aber überraschend seit wenigen Tagen in der Innenstadt immerhin drei solche Sprühnebelduschen in Betrieb – konkret auf der Pfalz, am ­Rümelinsplatz und an der Ecke Steinentorstrasse/Klosterberg. Die drei Meter hohen Wassernebelsäulen stellen aber nicht einen Schnellschuss der Behörden dar, sondern sind eine Initiative von Stadt Konzept Basel (ehemals Pro Innerstadt) im Rahmen des Stadtraumfestivals Flâneur.

In nur vier Monaten von der Idee zur Umsetzung

Jeweils von 11 bis 22 Uhr sind die Frischespender eingeschaltet, die Dusche per Knopfdruck für 30 Sekunden aktiviert. Das Wasser, das als feiner Nebel aus der Säule kommt, wird von Hydranten bezogen. Der Wasserverbrauch sei dabei sehr bescheiden, teilen die Verantwortlichen des «Flâneur» mit.

Der Kanton Basel-Stadt begrüsst die Idee des Stadtraumfestivals. Nicole Nars-Zimmer

«Im Zusammenhang mit dem Festival haben wir Ideen gewälzt, wie wir das Thema Stadterfrischung pragmatisch-einfach umsetzen können,» sagt Mathias F. Böhm, Geschäftsleiter von Stadt Konzept Basel, auf Anfrage. Vier Monate nur habe es von der Idee der Sprühnebelduschen bis zur Umsetzung gebraucht, so Böhm weiter.

«Dies auch dank vereinfachtem Meldeverfahren und Unterstützung vonseiten der Allmendverwaltung und den IWB». Bis Ende September seien die Säulen nun in Betrieb. Sie sollen auch im kommenden Jahr wieder zum Einsatz kommen. Schliesslich habe sein Team die Duschen extra anfertigen lassen – für einen vergleichsweise kleinen Betrag. Im kommenden Jahr, verspricht Böhm, würden die Duschen schon im Mai aufgestellt.

«Bereits nach wenigen Tagen zeigt sich: Die Menschen haben eine Riesenfreude daran und sind froh um diese Erfrischung.»

Bleibt die Frage, warum ein Stadtfestival es fertig bringt, das Projekt innert weniger Monate umzusetzen, während der Kanton Basel-Stadt mehrere Jahre dafür braucht. Auf Anfrage sagt BVD-Sprecher Daniel Hofer zur bz: «Der Kanton hätte drei einzelne Sprühnebelverdunster auch selber vergleichsweise rasch besorgen und vorübergehend in der Innenstadt aufstellen können. Wir konzentrieren uns aktuell jedoch auf langfristige und flächendeckendere Lösungen gegen die Hitzebelastung in der ganzen Stadt.» Umso mehr begrüsse man die Aktion von Stadt Konzept Basel.

Basel-Stadt will Gesamtpaket

Der Kanton plane, sagt Hofer weiter, Sprühnebelverdunster in Basel dereinst «im grossen Stil» aufzustellen. «Auch Beschattungselemente, Sonnensegel oder mobile Pflanztröge sind vorgesehen. Alle diese Massnahmen werden systematisch, aufeinander abgestimmt und in grosser Zahl entwickelt.»

Ziel sei, dass der Basler Regierungsrat dem Grossen Rat ein Gesamtpaket vorlege, damit dieser über dessen Finanzierung entscheiden könne. «Deshalb dauert auch die Umsetzung länger,» sagt Hofer.

2 Kommentare Thomas Zweidler vor etwa 2 Stunden 1 Empfehlung Ein löchriger Wasserschlauch an einen Holzpfahl binden, und fertig ist die Sprühnebeldusche.Macht jeder 5 jährige im Schrebergarten.Dazu braucht es kein "Stadtraumfestival Flaneur" (welch ein Name), hinter dem der Verband "StadtKONZEPT Basel" (welch ein Name) - ehemals "Pro Innerstadt-Verband" steht und schon gar kein "Bau- und Verkehrsdepartement" wohl mit der Fachstelle "Sprühnebeldouche".Und: Geht so wirklich "Wassersparen" - zu dem der einfache Mann / Frau behördlich aufgefordert wird?Kompliziert wird es je mehr Experten am Werke sind und sogenannte "Fachmänner". Da brauch ich eher bald ein "Flachmann"..... 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen