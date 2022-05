About Schmid Eine halbe Woche beim Twittern vergeudet Was machen soziale Medien eigentlich mit uns? Es ist klar, dass diese Zeit irgendwo fehlen muss – leider sehr oft im zwischenmenschlichen Umgang miteinander, findet unser Kolumnist. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Soziale Medien müssen bewirtschaftet werden: Man postet auf Facebook oder Twitter, scrollt durch Instagram und checkt Tiktok und Snapchat. Symbolbild: Keystone

Grossmütter und Grossväter heissen auch so, weil sie ein grosses Herz haben. Nonna Filomena hatte ein grosses Herz, so gross, dass halb Italien darin Platz gefunden hätte. Wenn ich an sie zurückdenke, dann steht sie am Küchentisch ihres Hauses in einem kleinen Dorf nahe Ravenna und bearbeitet den selber gemachten Pastateig mit einem Wallholz, wallt ihn aus und rollt ihn wieder zusammen.

Dafür brauchte es viel Zeit, das ging manchmal stundenlang so und verlangte ihr alles ab. Trotzdem wirkte sie kein bisschen gestresst und hatte immer ein offenes Ohr, wenn man sich für ein Gespräch zu ihr gesellte und ihr bei ihrem kulinarischen Kunsthandwerk zuschaute.

Nonno Orlando, ihr Mann, schenkte uns ebenfalls viel Zeit, obwohl auch er genug zu tun hatte. Hinter dem Haus hatte er eine grosse Fläche Reben zu bewirtschaften. Es liess es sich dennoch nicht nehmen, sich zwischendurch auf einen kleinen Schemel zu setzen und eine kleine Ziga­rette zu drehen, die er dann so lange rauchte, bis nur noch ein winziger Stummel übrig blieb.

Dieser verbrannte ihm fast die von der harten Arbeit ledrig gegerbten Finger. Während dieser Pausen, die sich oft fast bis zum Mittag- oder Abendessen hinzogen, erzählte er seine Geschichten von den beiden Weltkriegen, die er erlebt hatte. Oder er nahm die Spielkarten hervor und spielte mit uns Briscola, eine italienische Jass-Variante.

Denke ich an jene Zeiten in den Siebziger- und Achtzigerjahren zurück, dann war alles ein langsamer Fluss, der den Menschen Raum liess, um den Moment und das Miteinander intensiv zu erleben und auch zu geniessen. Man hatte, so mein subjektives Empfinden in der Rückschau, mehr Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals von irgendjemandem jemals das Wort «Stress» gehört hätte, obwohl der Begriff schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vom ungarisch-kanadischen Arzt Hans Selye eingeführt worden war.

Ganz anders heute. Die Menschen sind im Hamsterrad gefangen, niemand hat mehr Zeit, alle sind gestresst. Das bestätigt jede Umfrage, die zum Thema durchgeführt wird. Gemäss einer Studie der Pro Juventute soll bereits ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen unter hohem Stress stehen – also ausgerechnet jene Generation, die eigentlich noch unbeschwert durchs Leben gehen sollte. Eine deutsche Umfrage wiederum ergab, dass sich 64 Prozent der Menschen zumindest manchmal gestresst fühlen – 30 Prozent mehr seit einer ähnlichen Umfrage vor zehn Jahren!

Das kann kein Zufall sein. Die Lancierung des iPhones schlug damals voll ein. 2012 wurden 250 Millionen Geräte verkauft, ein Jahr später bereits doppelt so viele. Heute erleichtert das Smartphone zwar vieles, frisst aber auch enorm viel Zeit.

Schliesslich müssen die sozialen Medien bewirtschaftet werden: Man postet auf Facebook oder Twitter, scrollt durch Instagram und checkt Tiktok und Snapchat, Liebende ­machen via Whatsapp Schluss oder suchen über eine Datingplattform jeder Couleur nach einem neuen Partner oder nach einer neuen Partnerin. Es ist klar, dass diese Zeit irgendwo fehlen muss – leider sehr oft im zwischenmenschlichen Umgang miteinander.

Was habe ich selber für wertvolle Lebenszeit auf den sozialen Medien vergeudet, insbesondere auf dem Troll-Kanal Twitter! Am 12. Januar beispielsweise twitterte ich: «Es ist zu viel! Zu viel der Ungereimtheiten. #Djokovic go home!» Ich glaube kaum, dass mein Post den Ausschlag dafür gab, dass der Serbe aus Australien rausgeworfen wurde.

Ich schätze mal, dass ich in all den Jahren 1000 Einträge verfasst habe. Wenn ich für jeden Tweet fünf Minuten benötigte, dann läppert sich das ganz schön, dann kommen da schnell einmal 5000 Minuten oder rund 83 Stunden oder eine halbe Woche zusammen, die ich an diesem seelenlosen Gerät verbracht habe.

Eine halbe Woche! Zeit, die man für anderes hätte nutzen können: Mit den Liebsten essen gehen, Freunde treffen, die Nachbarn zum Kaffee einladen. Oder eben die Grossmütter und Grossväter mit dem grossen Herz besuchen.

