About Schmid: Kleinbasler, demisexuell und Freeganer

About Schmid «Heute fühle ich mich als Kleinbasler, Freeganer und als demisexuell» Kolumnist Andreas W. Schmid fühlt sich international und verschiedenen Sexualitäten angehörend. Oder meint er doch jemand anderen? Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Gianni Infantino hat noch lange nicht fertig, wenn's nach unserem Kolumnist Andreas W. Schmid geht. Tim Groothuis/Freshfocus

Eine Stunde werde ich hier jetzt nicht reden, keine Bange, aber ein paar Minuten müssen Sie mir schon zuhören. (Lange Pause.) Denn heute spüre ich sehr starke Gefühle. Heute fühle ich mich nicht nur als Basler, Kleinbasler, Grossbasler, Berner, Riggisberger, Schweizer, Romagnolo, Italiener, EU-Bürger, sondern auch als Katarer, als Walliser, Weltbürger, ja, heute fühle ich mich als Araber.

Ich fühle mich auch afrikanisch, asiatisch, europäisch, britisch, isländisch, als Vegetarier, Veganer, Fruganer, Freeganer, Flexitarier und auch als omnivorer Biophage oder aber als biophager Omnivore – wie es Ihnen halt gerade beliebt. (Lange Pause.)

Heute spüre ich richtig starke Gefühle, ich fühle mich homosexuell, aber auch als Hetero, als bisexuell, pansexuell, androsexuell, gynosexuell, fraysexuell, demisexuell, allosexuell. Heute fühle ich mich als Arbeitsimmigrant, Akkordarbeiter, Stückarbeiter, Lohnschreiber, als Taglöhner, Gehaltsempfänger, Gelegenheitsjobber, als Journalist, Autor, Schreiberling, Mediennutte, vielleicht bald Ex-Kolumnist. Ich fühle mich als Lehrer, Feuerwehrmann, Polizist, Museumsdirektor, Bundesratskandidatin und Staatsangestellter, der auf der Suche nach der richtigen Work-Life-Balance ist. (Lange Pause, Griff an die Nase.)

Natürlich bin ich nicht homosexuell, nicht Fruganer und schon gar nicht Walliser. Ich bin nicht Katarer, Araber und nicht Arbeitsimmigrant. (Pause.) Aber ich weiss, wie sie sich fühlen. (Pause.) Ich weiss, wie es ist, diskriminiert zu werden. (Pause.) Gemobbt zu werden. (Lange Pause.) In der Schule wurde ich als winziger Kleinhüninger im Gymnasium am Kohlenberg im Grossbasel gemobbt, weil ich rote Haare und Sommersprossen hatte und vor allem ein Brillenträger mit -9 Dioptrien war.

Eine Kontaktlinse, erst noch hart, kostete damals 500 Franken, zu viel für einen kleinen Schüler trotz Nebenjobs – Ausliefern von Zeitungen im Klybeckquartier –, weshalb es bei der Brille blieb. Im Turnunterricht musste ich die Sehhilfe abziehen, was verheerend war, weil man mich ins Tor stellte und ich dort ein Abwehrverhalten an den Tag legte wie der bedauernswerte Goalie der katarischen Nationalmannschaft, Saad Abdullah al-Sheeb. Glauben Sie mir, ich weiss, was es heisst, gemobbt zu werden. (Lange Pause.)

Kritisieren Sie nicht die Fussballer in Katar, die Trainer, Ihre Nachbarinnen, den Bäcker, die Planer teurer Bauten, die anderen Menschen, niemanden. Lassen Sie sie ihren Job machen, damit Milliarden von Menschen sich freuen. Wenn Sie nicht zufrieden sind, dann kommen Sie zu mir und kritisieren Sie mich. Kreuzigen Sie mich. (Lange Pause, ausgebreitete Arme.) Dafür bin ich da, denn ich bin der Verantwortliche für das, was Sie gerade lesen. (Pause, ein Lächeln huscht über das Gesicht.)

Heute habe ich starke Gefühle. Ich fühle mich als Berliner, Kosmopolit, Eskimo, Pinguin, Chefredaktor. (Pause.) Ich fühle mich asexuell, ambisexuell, queer, trans, non-binär und autosexuell. Ich habe starke Gefühle, ich bin jede und jeder, alle, alles, allesamt, die ganze Welt, ich bin acht Milliarden Erdenbürger, ich bin der Papst, Prinz Charles und Pink. Und ich fühle mich heute als Gianni Infantino, der noch lange nicht fertig hat. Ciao!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen